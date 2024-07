Ciryl Gane x Alexander Volkov visados ​​para o UFC 308

Ciryl Gane e Alexander Volkov têm uma vaga de candidato número 1 em vista.

O MMA Fighting confirmou com fontes com conhecimento do confronto que Gane e Volkov concordaram em se enfrentar em uma luta de pesos pesados ​​no UFC 308, que acontece na Etihad Arena, em Abu Dhabi, em 26 de outubro. Os contratos ainda não foram assinados oficialmente.

A notícia foi relatada pela primeira vez pelo Ag. Fight.

Gane (12-2) se recuperou de uma derrota decepcionante para Jon Jones no UFC 285 com um nocaute técnico no segundo round sobre Serghei Spivac no UFC Paris em setembro passado. A derrota para Jones foi a segunda chance de Gane de se tornar campeão indiscutível dos pesos pesados, depois de ter um cinturão interino. O francês pretende voltar à frente da disputa pelo título se conseguir parar o Volkov.

Desde que perdeu por finalização para Tom Aspinall em março de 2022, Volkov (38-10) voltou à forma com quatro vitórias consecutivas. Ele derrotou o compatriota russo Sergei Pavlovich por decisão unânime em junho passado para estender uma sequência que também inclui finalizações dos pesos pesados ​​Tai Tuivasa, Alexandr Romanov e Jairzinho Rozenstruik.

Gane e Volkov estão atualmente em 5º e 7º lugar, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings.

Guilherme Cruz e Mike Heck, do MMA Fighting, contribuíram para esta reportagem.