CJ Stroud e o lendário rapper que foi fundamental em seu desenvolvimento para chegar à NFL

CJ Stroud, a segunda escolha geral do Draft da NFL de 2023, teve um impacto significativo em sua temporada de estreia com o Houston Texans. Seu desempenho excepcional lhe rendeu o título de Novato ofensivo do anojuntamente com Pro Bowl honras e um lugar no Equipe totalmente novata. Notavelmente, ele também levou os Texans a uma vitória nos playoffs, fazendo história como o jogador mais jovem em sua posição a alcançar tal feito.

Um aspecto interessante da jornada de Stroud para o sucesso é seu envolvimento precoce na liga de futebol juvenil do rapper Snoop Dogg. Aos 12 anos, Stroud se juntou ao Pomona Steelers em Los Angeles, onde passou dois anos de formação.

Refletindo sobre sua experiência na liga, Stroud creditou-o como um fator fundamental em seu desenvolvimento, afirmando: “Sendo quem eu sou e tendo crescido no sul da Califórnia, você tem a oportunidade de se envolver em muitas culturas diferentes. Eu consigo entender as pessoas como elas realmente são. Eu meio que consigo me relacionar com as pessoas muito bem. Deus me abençoou com essa habilidade.”

Ele também enfatizou a importância de aprender como ser um líder e construir uma irmandade durante seu tempo na liga. Sua mãe, Kimberly, ecoou esse sentimento, reconhecendo suas reservas iniciais sobre Snoop Doggmas, em última análise, reconhecendo o impacto positivo da liga na jornada de seu filho.

“Quando fomos aos treinos propriamente ditos, [we] vi como todos eram tão profissionais e ótimas pessoas. Então não julgue um livro pela capa,” ela comentou. “A liga Snoop Dogg foi fundamental na jornada de CJ.”

A mentoria de Snoop Dogg compensa

Isso é o que Snoop Dogg disse à ESPN sobre Stroud:

“Crianças em outras comunidades não tinham futebol que correspondesse aos preços que suas mães podiam pagar”, Snoop comentou. “Ao mesmo tempo, estamos nos abrindo para outras crianças também, mas a ideia inicial era ajudar as pessoas do centro urbano e dar a elas oportunidades de brincar.”

“É especial porque [Stroud] é exatamente o que criamos para que as crianças sejam. Bons alunos, bons atletas, respeitando os mais velhos, os pais e sendo um ótimo ouvinte. CJ era um ótimo ouvinte. É por isso que ele está se traduzindo naquele campo de futebol em um grande líder.”

“Gosto de obter informações dele porque ele é o futuro… Então, poder interagir com os jovens e permanecer ativo é um presente, e adoro o fato de minha liga de futebol ter criado isso.”