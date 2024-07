CJ Stroud vê ‘monstro de cinco cabeças’ no grupo de habilidades ofensivas dos Texans

HOUSTON — À medida que o quarterback do Texans, CJ Stroud, se aproxima do segundo ano, ele vê um “monstro de cinco cabeças” em seu grupo de habilidades ofensivas.

Os Texans foram agressivos na offseason, negociando pelo running back do Pro Bowl de 2021 Joe Mixon e pelo wide receiver All-Pro Stefon Diggs. Essas movimentações ocorreram após a recontratação do tight end Dalton Schultz para se juntar a um grupo que já contava com os recebedores Nico Collins e Tank Dell.

Os Texans começaram os treinos de treinamento na quinta-feira, e Stroud está animado para ver essas peças se encaixarem.

“Stefon é alguém que pode abrir o manual de jogo, mas temos todos esses caras por aí”, disse Stroud após o Dia 1. “É um monstro de cinco cabeças. É definitivamente super legal ter apenas um monte de opções.”

Diggs não é texano há muito tempo, mas imediatamente percebeu o talento ofensivo de Houston.

“Eu sinto que essa ofensa é uma das ofensas que tem muitos cavalos no estábulo, você sabe o que estou dizendo”, disse Diggs em junho. “Você deixa todos eles soltos, e nós resolveremos o resto.”

Na temporada passada, Collins ficou em oitavo lugar em jardas recebidas (1.297) e teve oito touchdowns.

Dell terminou com 709 jardas e sete touchdowns em seu ano de estreia e estava a caminho de 1.205 jardas recebidas antes de uma lesão que encerrou sua temporada no primeiro quarto contra o Denver Broncos na Semana 13, impedindo-o de atingir essas marcas.

Schultz foi a segurança de Stroud no meio, terminando com 635 jardas e cinco touchdowns.

O talento interno ajudou Stroud a se tornar o quinto novato a passar por mais de 4.000 jardas, liderar a NFL na proporção touchdown-interceptação (23 para 5) e ganhar o prêmio de Novato Ofensivo do Ano.

Mas os Texans fizeram questão de adicionar mais armas em torno de Stroud para elevar a antiga segunda escolha ainda mais em 2024.

Mixon vê um ataque onde “todos podem comer”, e a esperança é que isso leve uma unidade que teve uma média de 22,7 pontos por jogo (13º) a outro nível.

“Com as armas que temos, cara, é uma coisa e tanto”, disse Mixon. “Acho que, desde que executemos, façamos todas as coisas certas bem e construamos essa química, acho que vai dar muito certo. No ataque, o céu é o limite.”