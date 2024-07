Claressa Shields conquista título dos pesos pesados ​​com nocaute técnico sobre Vanessa Lepage-Joanisse

DETROIT — Claressa Shields previu que a luta terminaria cedo. Mas não tão cedo.

Após três knockdowns, Shields conquistou o título vago dos meio-pesados ​​da WBO e o campeonato dos pesados ​​do WBC na marca de 1:09 do segundo round com uma vitória por nocaute técnico sobre Vanessa Lepage-Joanisse na noite de sábado.

Shields (15-0, 3 KOs) subiu para conquistar um título mundial em uma quarta e quinta categorias de peso diante de uma multidão repleta de estrelas na Little Caesars Arena em Detroit, que incluía o lendário campeão de boxe Thomas “The Hitman” Hearns.

“O poder recém-descoberto é bom”, disse Shields. “Isso me chocou pra caramba. Não vou mentir.”

Desde o sino de abertura, Shields começou rápido, acertando uma enxurrada de combinações. Ela se alimentou da energia da multidão para dominar no segundo round.

Shields derrubou Lepage-Joanisse (22-3-1) pela terceira e última vez com um overhand logo antes da luta ser interrompida. A velocidade e a potência de Shields foram demais para Lepage-Joanisse, que estava fazendo sua primeira defesa de título do WBC.

“Eu tive algumas ótimas performances, mas é meu melhor nocaute? Absolutamente”, disse Shields. “Mas é meu melhor desempenho?

“Eu lutei com tantos lutadores excelentes, e eu pareci muito, muito bem. Talvez. Eu tenho que ir olhar. A maneira como eu me classifico e como vocês me classificam é completamente diferente.”

Antes de sua última vitória, Shields havia vencido 10 seguidas por decisão. Sua última vitória por nocaute foi em agosto de 2017 sobre Nikki Adler em sua quarta luta profissional.

Durante o treinamento, Shields disse que se concentrou em sua potência. Shields disse que ganhou 15 libras de músculo, mas teve que perder cinco libras para atingir o limite de peso de 175 libras.

“Acho que fomos muito estratégicos com isso; consegui comer todos os meus grãos e tudo, e me senti forte esta noite. E estou um pouco assustado comigo mesmo”, disse Shields sorrindo.

Shields entrou no ringue com o rapper de Detroit Dej Loaf e deixou a multidão animada.

Shields disse que não tem certeza se permanecerá na divisão dos pesos pesados ​​depois de se tornar a quarta lutadora a ganhar títulos em pelo menos quatro categorias de peso e a terceira com títulos em cinco ou mais divisões.

Há uma possibilidade de Shields retornar a Detroit para outra luta pelo título dos pesos pesados ​​em dezembro, mas nada está definido no momento.

“Temos 10 dias para decidir”, disse Shields. “Claro, acho que posso fazer campanha em qualquer categoria de peso, e há alguns desafios difíceis no peso pesado. Então, vou deixar que eu e minha equipe juntemos nossas mentes para ver qual é a melhor escolha e o que faz mais sentido.”