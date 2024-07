Clark e Reese estão animados para se juntarem no WNBA All-Star Game

PHOENIX — Durante 40 minutos no sábado, a armadora do Indiana Fever Caitlin Clark e a atacante do Chicago Sky Angel Reese deixarão a rivalidade de lado para unir forças no Time WNBA no Jogo das Estrelas da liga contra a seleção feminina dos Estados Unidos.

Em um fim de semana em que as estrelas do basquete feminino se reuniram no calor escaldante do Arizona, a unificação de Clark e Reese se tornou uma história por si só. E elas sabem disso.

“É isso que todo mundo quer ver”, disse Reese na sexta-feira.

As duas, que jogaram uma contra a outra no campeonato nacional do torneio feminino da NCAA de 2023 quando Clark estava em Iowa e Reese estava na LSU, e depois três vezes na primeira metade da temporada da WNBA, abraçaram momentaneamente a ideia de serem companheiras de equipe. Elas passaram um tempo trabalhando juntas em um pick-and-roll durante o treino da manhã de sexta-feira.

“Estou ansioso por isso”, disse Reese. “Todos podem usar suas camisas ‘Get Along’ juntos por um dia, pelo menos. Então, sei que muitas pessoas virão nos assistir, nos ver, mas há muito talento em ambas as escalações dos times, então eles vão ter uma boa.”

Clark acha que dividir a quadra com Reese será “divertido” e disse que será “muito bom” compartilhar a experiência do All-Star com Reese como novatos.

Clark, que liderou a votação de todas as jogadoras para o All-Star Game, acredita que a atenção que ela e Reese, que terminou em quinto lugar na votação, estão trazendo para o basquete feminino continuará e também ajudará a desenvolver o jogo.

O impacto deles foi evidente na votação do All-Star. Ambos ultrapassaram 380.000 votos. Na temporada passada, a estrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, foi a mais votada, mas recebeu menos de 100.000 votos.

Embora Clark e Reese joguem no All-Star Game, ambos recusaram convites para participar da competição de habilidades na sexta-feira à noite — Clark na disputa de três pontos e Reese no desafio de habilidades.

Reese disse que recusou o convite para poder “aproveitar” seu primeiro All-Star Game e apenas assistir — pelo menos no primeiro ano, ela disse. Ela planeja passar parte de seu mês de férias olímpicas em Paris, mesmo não estando na seleção nacional, para férias. Ela está planejando fazer alguns treinos e fazer compras vintage.

Clark citou o descanso como razão para não participar da disputa de 3 pontos.

“Estou jogando basquete há um ano direto”, disse Clark. “Não é fácil simplesmente aparecer e arremessar de uma grade. Não é algo que eu já tenha feito antes. Não é algo que eu tenha tido muito tempo para praticar. Tenho me concentrado em ajudar meu time a ganhar jogos, então acho que estou apenas aproveitando essa pausa, acho que haverá muitas oportunidades para eu fazer isso em algum momento, mas, ao mesmo tempo, como o campo de arremessadores que temos na competição é realmente bom. Eles são todos como quase 40% arremessadores, então estou animado por eles.

“Eu estarei lá apoiando-os e será divertido. Mas, sim, quero dizer, eu acho que a melhor coisa para mim é, tipo, eu preciso de uma pausa e preciso tirar um tempo para mim para aproveitar o que eu quero fazer. E, às vezes, isso pode ser difícil, estar na posição em que estou.”

Embora Clark tenha dito que seu objetivo e sonho era jogar no time olímpico, ela admitiu que ter uma pausa de quatro semanas seria “muito benéfico”. Ela também planeja tirar férias e tirar “um tempo para respirar”.

Não será fácil, disse Clark, que se descreveu como alguém “que quer continuar trabalhando e se divertindo”.

“Provavelmente vou me sentir um pouco desconfortável, como se não tocasse na bola de basquete por uma semana ou mais”, disse Clark. “Mas sei que isso vai ser a coisa mais saudável para mim e acho que vou apenas relaxar, tipo, desligar meu telefone, me afastar de tudo e realmente aproveitar porque, obviamente, esse último ano foi super louco.

“É algo pelo qual sou muito sortudo também. Tipo, eu não trocaria isso por nada no mundo.”

Embora ela esteja reconhecidamente cansada, Clark colocou alguma perspectiva sobre sua exaustão.

“Quer dizer, tipo, claro, estou cansado, mas, ao mesmo tempo, tem tanta gente que mataria para estar no meu lugar e tanta gente que está passando por coisas muito piores na vida”, disse Clark. “Tipo, eu sou um jogador profissional de basquete, minha vida é muito, muito boa, então não tenho queixas. E se eu vou ficar cansado, vou ficar cansado. Tipo, vou ficar assim todos os dias da semana. Então, essa pausa vai ser legal, com certeza.”

Parte da razão pela qual ela sabe que precisa largar a bola é para absorver e refletir sobre tudo o que aconteceu com ela no ano passado.

“Passa tão rápido e você não quer perder nenhum momento”, disse Clark. “É uma loucura. Parece que foi ontem que eu estava na faculdade e agora estou no meu primeiro All-Star Game, então apenas reflita sobre tudo e aproveite e tenha um tempo para reiniciar e então volte e esteja pronto para o segundo tempo.”