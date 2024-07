Clark entrega na vitória do Fever e recebe elogios de Taurasi, do Mercury

PHOENIX — De volta de uma enxaqueca e sendo pressionada duramente pela defesa do Phoenix, Caitlin Clark ainda entregou no domingo. A armadora do Fever terminou um rebote a menos do que seria o primeiro triplo-duplo de uma novata da WNBA, quando Indiana derrotou o Mercury por 88-82.

O jogo foi apelidado de “The GOAT” (Diana Taurasi do Mercury) vs. “The Rook” (Clark) – um deles é uma lenda de 42 anos que ganhou três títulos da WNBA e cinco medalhas de ouro olímpicas, o outro um jogador de 22 anos. -old jogando pela primeira vez em Phoenix.

Como é típico de Clark e Indiana nesta temporada, os torcedores do Fever representaram uma parcela decente da multidão com lotação esgotada de 17.071 pessoas no Footprint Center. Apesar do Fever ter ficado para trás por 17-4 na abertura do jogo, perdendo por 11 no intervalo e perdendo até 15 no segundo tempo, o Fever mandou seus torcedores para casa felizes.

Clark não compareceu à coletiva de imprensa pós-jogo porque não estava se sentindo bem, mas conversou brevemente com Christine Williamson, da ESPN, na quadra após o jogo.

“Estou muito feliz por termos vencido”, disse Clark, que terminou com 15 pontos, 12 assistências e 9 rebotes. “Foi legal jogar contra [Taurasi], e obviamente um ótimo jogo. Essa multidão foi absolutamente incrível.”

Taurasi, em sua 20ª temporada na WNBA, é a maior pontuadora de todos os tempos da liga. Clark encerrou sua carreira em Iowa no início de abril como a maior pontuadora de todos os tempos no basquete da Divisão I, masculino ou feminino.

Ambas foram escolhas de draft nº 1 com grandes cargas de trabalho como novatas. Mas Taurasi, Novata do Ano da WNBA em 2004, atingiu a maioridade nos dias anteriores às mídias sociais e aos acordos NIL. Essas coisas impactaram muito o perfil de Clark. Sua temporada de novata tem estado em um holofote muito maior por causa da tecnologia e do crescimento da WNBA nos últimos 20 anos.

A observação de Taurasi durante a temporada final de Clark na faculdade de que “a realidade está chegando”, em relação à sua transição para a WNBA não foi diferente de nada que a veterana tenha dito sobre novatas em toda a sua carreira. Após o jogo de domingo, Taurasi elogiou Clark.

“É incrível o que Caitlin conseguiu fazer em sua curta carreira até agora”, disse Taurasi. “A única coisa que eu realmente amo nela é que ela adora o jogo. Dá para perceber que ela se esforçou. melhorando a cada jogo.

“Então o futuro dela é super brilhante, e sendo uma veterana e estando nesta liga há muito, muito tempo, é muito legal ver isso e seguir em frente.”

Taurasi, a jogadora ativa mais velha da WNBA, é o padrão ouro para as armadoras da liga, e ela fez sua parte no domingo com 19 pontos, 3 rebotes, 3 assistências e 3 roubos de bola. A companheira armadora Natasha Cloud teve 15 pontos e sete assistências, enquanto a pivô Brittney Griner liderou o Phoenix com 24 pontos.

Mas o Fever venceu a batalha dos rebotes por 42-28, liderado pelos 15 rebotes da atacante NaLyssa Smith. As pivôs Aliyah Boston (17 pontos) e Temi Fagbenle (10), a atacante Smith (12) e a armadora Kelsey Mitchell (16) se juntaram a Clark na pontuação de dois dígitos.

Clark acertou 4 de 14 arremessos de campo, acertando seis defensores diferentes do Mercury ao longo do jogo. Mas a morte dela foi uma das maiores chaves para a vitória do Fever.

O jogo ficou agitado em alguns pontos, com os times combinando cinco faltas técnicas e duas faltas flagrantes. Apesar do Mercury ser o time mais veterano, o Fever manteve a calma na reta final.

“Continuamos a dizer umas às outras: ‘Estamos bem, fiquem aqui, prestem atenção ao que temos que fazer'”, disse a atacante Aliyah Boston. “Usem isso como energia para nós, não como distração, sem se preocupar se elas vão nos fazer faltas duras ou não. Toda noite será uma batalha, então temos que estar prontas para isso.”

Foi a primeira vez desde 2022 que o Fever conseguiu recuperar uma desvantagem de pelo menos 15 pontos. Depois de ir 1-8 no início da temporada em maio, o Fever foi 7-4 em junho. Indiana não chega aos playoffs desde 2016, mas atualmente está em condições de fazê-lo.

“Essa é uma equipe que nos últimos dois anos [has been] tentando voltar aos seus dias de glória de Tamika Catchings e colocar uma faixa”, disse Taurasi sobre a Fever. “Eu acho que o que [Clark is] fazer por essa equipe agora é bastante impressionante.”