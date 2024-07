Classificação combinada VA: Quais são as duas porcentagens que chegam a 100% de incapacidade VA?

As classificações de incapacidade do Veterans Affairs são cruciais para veteranos que buscam compensação por incapacidades relacionadas ao serviço. Essas classificações variam de 0% a 100% em incrementos de 10%. Uma classificação de 0% significa que a incapacidade é reconhecida, mas não prejudica o suficiente para benefícios em dinheiro, enquanto uma classificação de 100% indica comprometimento grave que afeta o trabalho, os relacionamentos e as tarefas diárias.

Reunir evidências fortes é essencial ao solicitar benefícios de invalidez do VA. Uma carta de nexo persuasiva de um profissional de saúde especializado em sua condição é essencial. Testes de diagnóstico e documentação de tratamento anterior reforçam seu caso. Você pode incluir registros de provedores do VA e evidências médicas privadas. Declarações de familiares, amigos e colegas de trabalho sobre como seus sintomas afetam a vida diária também podem apoiar uma classificação de 100%. Entradas de diário pessoal podem ser recomendadas para explicar sua condição em suas próprias palavras.

Alcançando um Classificação de deficiência VA de 100% com uma deficiência relacionada ao serviço é desafiador. A maioria dos veteranos com uma classificação de 100% tem múltiplas condições incapacitantes, frequentemente com conexões secundárias ao serviço. Por exemplo, um veterano com TEPT relacionado ao serviço pode ter condições secundárias como enxaquecas, disfunção erétil, hipertensão, apneia do sono ou Síndrome do Intestino Irritável (SII).

Como você pode esperar, é difícil obter uma classificação de incapacidade de 100% VA com apenas uma incapacidade relacionada ao serviço. A maioria dos veteranos que recebem uma classificação de 100% tem duas ou mais condições incapacitantes.

Combinação de classificações de incapacidade simplificada

O VA Math combina classificações de incapacidade para várias condições em uma classificação “combinada”. O método considera seu corpo como 100%, e cada condição representa uma porcentagem de sua incapacidade total. Por exemplo, começando com uma lesão nas costas de 30%, você subtrai isso de 100% para obter 70%. Se você tiver uma lesão no joelho de 20%, você subtrai 20% dos 70% restantes, o que lhe dá 14%. Adicionando uma classificação de zumbido de 10%, você subtrai 5,6% do novo total, deixando você com 50,4%, o que arredonda para uma classificação combinada de 50%.

A compensação por incapacidade depende da sua classificação de incapacidade combinada conectada ao serviço. As classificações combinadas não são simplesmente aditivas. O VA usa o Schedule of Ratings, que atribui porcentagens com base na gravidade dos sintomas, e a Combined Ratings Table para calcular a classificação geral de incapacidade do VA.

O processo envolve ordenar suas classificações de incapacidade da porcentagem mais alta para a mais baixa. Você então encontra a classificação mais alta na coluna esquerda da tabela de classificações combinadas e encontra o valor de intersecção com sua segunda classificação mais alta, dando a você a classificação de incapacidade combinada.

Entender a matemática do VA é crucial para veteranos que buscam benefícios por incapacidade. Trata-se de considerar o impacto de cada incapacidade na saúde e bem-estar geral, não apenas adicionar porcentagens.