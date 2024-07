Classificação de poder da NWSL: Alguém pode parar o Kansas City Current?

É segunda-feira e mais uma semana de ação da NWSL está encerrada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossas classificações são derivadas de uma combinação de estatísticas importantes da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos escritores.

Quem está subindo na tabela? Quem está em queda livre? Nossos escritores e modelos estatísticos classificaram todos os 14 clubes da liga após a 15ª rodada. Vamos mergulhar.

Classificação anterior: 1

Próxima partida: Sábado vs. Orlando Pride, 19h30 horário do leste dos EUA

Eles deixaram para o final, mas o Kansas City Current fez história na sexta-feira à noite no Estádio CPKC. Temwa Chawinga marcou dois gols para garantir uma vitória de 2 a 0 sobre o Houston Dash, marcando 17 jogos invictos para o Kansas City — um recorde da NWSL. Chawinga subiu para o topo da corrida pela Chuteira de Ouro (onde agora está empatada com Barbra Banda) com 11 gols após marcar seis em seus últimos quatro jogos.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Classificação anterior: 2

Próxima partida: Sábado no Kansas City Current, 19h30 horário do leste dos EUA

O formidável elenco de talentos ofensivos de Orlando combinou vários gols na noite de domingo em Los Angeles, garantindo que o Pride também permaneça invicto enquanto se prepara para enfrentar o Kansas City no próximo fim de semana. Marta armou Adriana para o primeiro, e marcou o segundo para fazer uma dobradinha antes do fenômeno zambiano Banda fazer 3-0 nos acréscimos. Os 11 gols de Banda em 11 jogos estão empatados com Chawinga no topo da liga, mas lideram as paradas de gols por 90.

Classificação anterior: 3

Próxima partida: Sábado no Bay FC, 22h ET

O Washington Spirit escorregou contra o Courage no fim de semana, caindo por 1 a 0 graças ao golpe impressionante e decisivo do ex-meio-campista do Spirit, Ashley Sanchez. O momento foi digno de um livro de histórias (o Spirit trocou Sanchez na Draft Night em uma decisão que foi um choque), embora não seja um presságio de danos duradouros para um formidável time do Spirit. No entanto, marca sua primeira derrota desde 4 de maio.

Classificação anterior: 4

Próxima partida: Sábado no Angel City FC, 22h ET

Gotham tinha uma vitória na bolsa, mas sofreu um gol no 99º minuto de acréscimos para sair com um empate em Seattle. Melhor focar em Rose Lavelle — que marcou seu quarto gol da temporada contra seu antigo clube — e deixar aquele fumble de último minuto desaparecer no passado.

jogar 0:17 Seattle Reign empata na prorrogação com gol contra Seattle consegue um empate no final depois que Nealy Martin, do Gotham FC, coloca a bola na própria rede.

Classificação anterior: 5

Próxima partida: Sexta-feira vs. San Diego Wave, 22h ET

O empate de Portland contra o Utah Royals, último colocado, não foi o mais impressionante. O empate também marca a terceira partida sem vitória, já que os Thorns remontam sua última vitória a uma vitória memorável de 1 a 0 sobre o North Carolina Courage em 8 de junho, na qual Sophia Smith foi punida por perda de tempo em um dos momentos mais memoráveis ​​da temporada. Apesar da leve queda, as estatísticas gostam dos Thorns quase tanto quanto os times de ponta acima deles. Eles estarão ansiosos por alguns pontos de virada enquanto se dirigem para enfrentar o Wave no próximo fim de semana.

Classificação anterior: 6

Próxima partida: Domingo vs. Racing Louisville, 16h30 ET

O Courage está construindo uma forma decente. O bicampeão da NWSL conquistou sua segunda vitória consecutiva no fim de semana, marcando três jogos seguidos invictos contra times na metade superior da tabela. A vitória deste fim de semana veio contra um time Spirit em ascensão, e contou com Sanchez marcando um gol emocionante contra seu antigo clube no minuto 19. Com Kerolin voltando, há muito o que se animar para os fãs do Courage enquanto olhamos para a segunda metade da temporada.

Classificação anterior: 9

Próxima partida: Sábado vs. Houston Dash, 13h ET

Mallory Swanson estava no seu melhor na derrota por 3 a 0 para o San Diego Wave na sexta-feira à noite. Ela marcou seu terceiro gol em três jogos no processo. Swanson em forma é uma ótima notícia para o Red Stars, bem como para a USWNT, que em breve estará apostando na atacante Emma Hayes, chamada de “classe mundial” quando anunciou a lista olímpica na quarta-feira passada. A vitória marca a primeira de Chicago desde 12 de maio. Alyssa Naeher garantiu sua segunda folha limpa da temporada para ajudar a reivindicá-la.

Classificação anterior: 10

Próxima partida: Sábado vs. Washington Spirit, 22h ET

O Bay FC conquistou sua terceira vitória em quatro jogos com uma vitória de 1 a 0 sobre o Racing Louisville na noite de sábado. Asisat Oshoala garantiu a vitória do pênalti, fazendo a diferença em um jogo equilibrado para marcar seu terceiro gol da temporada. O pênalti foi histórico: Oshoala agora reivindica o primeiro pênalti da história marcado para o lado da expansão (ela também marcou o primeiro gol do clube em jogo aberto no início deste ano). A gerente geral do Bay, Lucy Rushton, renunciou ao clube na última segunda-feira (uma entre uma série de grandes mudanças na NWSL na semana passada), embora a forma relativamente intermediária do Bay tenha permanecido estável durante a reformulação.

jogar 0:42 Asisat Oshoala converte o primeiro gol do Bay FC de pênalti Asisat Oshoala converte o pênalti aos 76 minutos para o Bay FC.

Classificação anterior: 8

Próxima partida: Domingo no North Carolina Courage, 16h30 horário do leste dos EUA

O Racing sabe como lutar e ter mais empates do que qualquer outro time na liga por um motivo. Eles fizeram o suficiente para garantir mais um empate em casa contra seus visitantes no sábado (ambos os times registraram apenas um chute a gol), e poderiam ter conseguido um se não fosse pelo pênalti de Oshoala que fez a diferença.

Classificação anterior: 7

Próxima partida: Sexta-feira no Portland Thorns, 22h ET

O pênalti perdido por Alex Morgan aos 74 minutos de uma derrota por 3 a 0 para Chicago (que ela mandou por cima do travessão) foi uma chance de garantir seu primeiro gol da temporada. Foi a continuação de má, má sorte. Dias depois de perder sua primeira escalação da seleção feminina dos EUA para um grande torneio desde 2008, a confiança de Morgan poderia usar uma faísca. O Wave está sem vitórias desde 8 de maio (cinco empates, duas derrotas no meio) e acabou de demitir seu ex-Treinador do Ano, Casey Stoney.

Classificação anterior: 12

Próxima partida: Sábado no Chicago Red Stars, 13h ET

Houston foi ao estádio CPKC e segurou o Current, o primeiro colocado, durante a maior parte da partida. No final das contas, o ataque de Chawinga e Current foi inevitável demais para ser contido, já que eles fizeram história em Kansas City. Uma performance respeitável, no geral, dada a diferença de força entre os dois lados e o ímpeto por trás da ocasião.

Classificação anterior: 11

Próxima partida: Sábado vs. NJ/NY Gotham FC, 22h ET

Angel City nunca venceu Orlando. Essa sequência permaneceu intacta em Los Angeles na noite de domingo, graças a dois gols da dinamica brasileira Adriana, além de um gol de Banda nos acréscimos. É difícil encontrar um lado positivo para esse time de Angel City, cujo fogo é intermitente e o poder de ataque é insuficiente.

Classificação anterior: 13

Próxima partida: Domingo vs. Utah Royals, 18h ET

Seattle salvou um ponto contra Gotham graças a um gol no 99º minuto após uma bola parada. Isso serve, e crédito a Quinn pela preparação. Dito isso, não é um sinal definitivo de reviravolta para a temporada estagnada de Seattle. Com três empates seguidos, eles ainda estão sem vencer desde 3 de maio, embora enfrentem um Utah Royals derrotável no próximo fim de semana.

Classificação anterior: 14

Próxima partida: Domingo no Seattle Reign FC, 18h ET

Utah conseguiu um respeitável empate de 0 a 0 contra o quinto colocado Portland Thorns neste fim de semana. Ao que tudo indica, estava longe de ser seu desempenho mais fraco do ano. No entanto, por algum motivo, foi considerado a gota d’água para a propriedade, que puxou o plugue da gerente da equipe de expansão inaugural Amy Rodriguez. A decisão é estranha, e o momento ainda mais estranho. O clube de expansão se concentrou na juventude e na construção em vez de grandes contratações de destaque em sua primeira temporada. Havia apenas um limite com o que Rodriguez tinha para trabalhar.