Classificação de poder da WNBA: Clark, Reese e Wilson reescrevem recordes

As novatas Angel Reese e Caitlin Clark reescreveram livros de recordes. A favorita para MVP, A’ja Wilson, atingiu outro marco. Surpresas aconteceram à esquerda e à direita. E a semana também produziu uma mudança no número 1, já que o Connecticut Sun voltou ao topo do WNBA Power Rankings da ESPN pela primeira vez desde o início de junho.

Todos os times da WNBA venceram pelo menos um jogo na semana passada, exceto o esforçado Atlanta Dream. A corrida da WNBA parece tão aberta quanto sempre. O bicampeão Las Vegas Aces parece estar de volta aos trilhos, mas eles têm muita competição — incluindo o Sun e o New York Liberty, ambos buscando o primeiro título da franquia na WNBA, e o Minnesota Lynx e o Seattle Storm, programas que buscam seu quinto título.

Como disse a atacante do Storm, Nneka Ogwumike, “Eu joguei em muitas temporadas, e houve temporadas como esta, em que qualquer um pode vencer qualquer um. Não é particularmente surpreendente para mim, mas definitivamente resulta nas melhores temporadas. E acho que é uma razão pela qual todos deveriam estar assistindo.”

Na frente de novatos, Reese, do Chicago Sky, estabeleceu o recorde da WNBA para duplos-duplos consecutivos (13) no domingo e também teve sua melhor pontuação da temporada (27 pontos) na sexta-feira. No sábado, Clark, do Indiana Fever, se tornou a primeira novata na história da liga a conseguir um triplo-duplo, quando o Fever derrotou o primeiro colocado Liberty.

Não foi o único resultado surpreendente: Chicago venceu um de seus dois jogos em Seattle e o Los Angeles Sparks venceu Las Vegas. Como Ogwumike disse: Há resultados que nos surpreendem, mas nada que nos choque. Há talento demais em toda a liga para que qualquer time seja descartado jogo a jogo.

Dito isso, um jogador continua a dominar as conversas sobre MVP: Wilson, de Las Vegas, que se tornou o maior pontuador de todos os tempos da franquia (com 4.301 pontos) no domingo. Os Aces estão em sua sétima temporada em Las Vegas. Antes disso, a franquia ficou em San Antonio por 15 temporadas e em Utah por seis. Foi uma das franquias originais da WNBA em 1997 em Salt Lake City.

Graças ao proprietário Mark Davis e sua equipe de gestão, os Aces se saíram tão bem quanto qualquer franquia em qualquer esporte profissional em conectar suas histórias separadas. Jogadores do Utah Starzz e do San Antonio (Silver) Stars são convidados para Las Vegas para os dias de ex-alunos. Sophia Young-Malcolm (San Antonio, 2006-15), a jogadora que Wilson ultrapassou para a marca de pontuação, estava na Michelob Ultra Arena no domingo junto com vários outros ex-alunos da franquia.

Elas estavam presentes para outra performance de destaque de Wilson: 28 pontos, 10 rebotes e 2 bloqueios em uma vitória de 104-85 sobre o Dallas Wings. Embora algumas coisas tenham sido imprevisíveis na WNBA nesta temporada, Wilson tem sido dinheiro em todos os jogos. Ela está com média de 27,0 pontos, 10,9 rebotes, 2,7 assistências e 2,7 bloqueios.

“Esta cidade me acolheu em 2018”, disse Wilson. “Sou grato por estar aqui. Tenho que sempre dar isso para aqueles que lançaram a fundação antes de mim. Obrigado por passar essa tocha. Vamos continuar passando.”

Classificação anterior: 5

Essa semana: vs. NY (10 de julho), vs. PHO (14 de julho)

Uma semana de 3-0 fez o truque para o Sun voltar ao primeiro lugar. Eles venceram em Phoenix e em Minnesota, depois derrotaram Atlanta em casa. DeWanna Bonner, em sua 15ª temporada na WNBA, teve sete cestas de três pontos, o recorde da carreira, no domingo. Quase todos os times têm pelo menos uma derrota “estranha” nesta temporada, e para o Sun é uma derrota de 78-74 para o Dream em 28 de junho. Mas esse é o único deslize inesperado.

jogar 1:56 Triplo-duplo de Alyssa Thomas ajuda a impulsionar Sun a superar Lynx Alyssa Thomas termina com 13 pontos, 14 assistências e 10 rebotes na vitória do Sun sobre o Lynx por 78 a 73.

Classificação anterior: 2

Essa semana: @ CON (10 de julho), vs. CHI (11 de julho), @ CHI (13 de julho)

O Liberty estava pronto para voltar ao topo do Power Rankings depois de vencer o Minnesota na terça-feira. Mas então eles perderam uma vantagem no quarto período e o jogo em Indiana no sábado. O Liberty acertou 10 de 42 de 3 pontos e foi superado em rebotes por 10 — o que indica que eles não estavam trabalhando a bola interna o suficiente para Breanna Stewart e Jonquel Jones.

Anterior: 3

Essa semana: @ SEA (10 de julho), @ATL (12 de julho), @WAS (14 de julho)

Os Aces venceram Indiana, Washington e Dallas em Las Vegas, mas caíram em Los Angeles. No papel, não é uma boa derrota, considerando que os Sparks estão 5-16 e em 10º lugar na classificação. Mas foi o segundo jogo de uma sequência, e fora de casa. Também foi para a prorrogação, então os Aces têm um pouco de margem de manobra. É a única derrota deles nos últimos oito jogos, e eles se recuperaram para marcar 104 pontos, o recorde da temporada, no domingo contra os Wings.

jogar 1:40 A’ja Wilson se torna a líder da franquia Aces em pontos O dia histórico de A’ja Wilson inclui 28 pontos, 10 rebotes e 11 de 22 arremessos na vitória dos Aces sobre os Wings.

Classificação anterior: 1

Essa semana: @ LA (9 de julho), @SEA (12 de julho), vs. IND (14 de julho)

O Lynx foi 1-2 na semana passada, mas as derrotas não foram sua maior preocupação. Depois de cair em Nova York na terça-feira, a estrela da frente Napheesa Collier saiu mancando da quadra em uma derrota para Connecticut na quinta-feira. Ela está lidando com fascite plantar, e Minnesota terá que pesar se a escalará nos próximos quatro jogos ou se a deixará descansar para as Olimpíadas e o restante da temporada. Sem Collier, o Lynx derrotou o Mystics no sábado.

jogar 0:42 Napheesa Collier sai do jogo com lesão no pé Napheesa Collier sofre uma lesão no pé e sai do jogo no terceiro quarto da derrota do Lynx para o Sun.

Classificação anterior: 4

Essa semana: vs. LV (10 de julho), vs. MIN (12 de julho), vs. ATL (14 de julho)

Seattle cai uma posição após cinco semanas na quarta posição, mas o Storm está solidamente entre os cinco primeiros — um quinteto que se separou dos outros sete times. Seattle foi 2-1 na semana passada, derrotando Dallas e se dividindo com Chicago. Esta semana encerra uma série de nove jogos em casa, e tem sido uma boa sequência para o Storm, que começou a se unir como esperado.

jogar 0:19 Skylar Diggins-Smith eleva Storm para uma liderança de dois dígitos sobre Sky Skylar Diggins-Smith converte uma cesta de três pontos no último minuto do jogo para ampliar a vantagem do Storm sobre o Sky.

Classificação anterior: 6

Essa semana: vs. WAS (10 de julho), vs. PHO (12 de julho) @MIN (14 de julho)

O Fever aguentou o Aces até o quarto período na terça-feira, depois caiu por 88-69 diante de mais de 20.000 pessoas na T-Mobile Arena em Las Vegas. De volta a casa no sábado, diante de uma multidão lotada no Gainbridge Fieldhouse, o Fever conseguiu sua vitória mais impressionante até agora, 83-78 sobre um time do Liberty que já os havia derrotado três vezes nesta temporada. O triplo-duplo de Clark: 19 pontos, 13 assistências, 12 rebotes. Esta semana traz o primeiro confronto de Indiana em 2024 com o Lynx, o time mais próximo da cidade natal de Clark, West Des Moines, Iowa.

jogar 1:42 O histórico triplo-duplo de Caitlin Clark impulsiona a vitória de retorno do Fever contra o Liberty Caitlin Clark faz uma exibição dominante com seu primeiro triplo-duplo da carreira, enquanto o Fever retorna e vence o Liberty por 83 a 78.

Classificação anterior: 7

Essa semana: vs. DAL (10 de julho), @ IND (12 de julho), @ CON (14 de julho)

Phoenix perdeu em casa para Connecticut, depois venceu fora de casa em Dallas e Los Angeles para permanecer no Power Rankings. Com Diana Taurasi perdendo dois jogos — descansando na última segunda-feira e com uma lesão na perna no domingo — Kahleah Copper (combinou 80 pontos, 17 rebotes nos três jogos) e Natasha Cloud (60 pontos, 15 rebotes, 25 assistências) carregaram o Mercury.

jogar 1:55 Natasha Cloud estabelece recorde de carreira com 31 pontos Natasha Cloud termina quase conseguindo um duplo-duplo, mas estabelece o recorde da carreira de 31 pontos para o Mercury na vitória por 84 a 78 sobre o Sparks.

Classificação anterior: 9

Essa semana: vs. ATL (10 de julho), @NY (11 de julho), vs. NY (13 de julho)

Foi uma boa semana para o Sky, vencendo em Atlanta e dividindo jogos em Seattle. Por mais impressionante que seja a sequência de 13 jogos duplo-duplo de Reese, a armadora Chennedy Carter tem tido uma sequência de pontuação. Ela teve um total de 80 pontos nos três jogos da semana passada e arremessou duas vezes acima de 60%. O jogo em casa do Sky no sábado contra o Liberty deve atrair uma grande audiência na ABC.

jogar 0:17 Angel Reese quebra recorde de duplo-duplo de Candace Parker Esta cesta dá a Angel Reese seu 13º duplo-duplo consecutivo, quebrando o recorde de Candace Parker na WNBA em várias temporadas.

Classificação anterior: 10

Essa semana: @ IND (10 de julho), vs. LV (14 de julho)

Os Mystics foram 1-2 na estrada na semana passada, vencendo em Los Angeles e perdendo em Las Vegas e Minnesota. Considerando tudo, não foi uma semana ruim para um time que está 5-5 depois de começar 0-12. A guarda Shatori Walker-Kimbrough liderou os Mystics em pontuação saindo do banco em todos os três jogos, totalizando 51 pontos.

Classificação anterior: 11

Essa semana: @ PHO (10 de julho), vs. LA (13 de julho)

Foi outra semana difícil para os Wings, mas eles conseguiram uma vitória — contra Atlanta na sexta-feira. Mas eles também perderam para Seattle, Phoenix e Las Vegas. Outros jogadores além do armador All-Star Arike Ogunbowale estão se destacando para Dallas — a atacante Natasha Howard e o armador Odyssey Sims, especialmente — mas vitórias continuam sendo difíceis de conseguir nesta temporada.

Classificação anterior: 8

Essa semana: @ CHI (10 de julho), vs. LV (12 de julho), @ SEA (14 de julho)

O Dream está à frente de Washington e Dallas na classificação da WNBA, mas mal consegue ficar fora do porão no Power Rankings. Atlanta ficou 0-3 na semana passada e perdeu sete dos últimos oito. Rhyne Howard está fora desde 19 de junho com uma lesão no tornozelo. Neste ponto, não está claro se sua aparição no torneio 3×3 das Olimpíadas de Paris está em risco. A também guarda Jordin Canada perdeu os primeiros 14 jogos da temporada com uma lesão na mão, voltou para quatro jogos e está fora novamente com um dedo quebrado.

Classificação anterior: 12

Essa semana: vs. MIN (9 de julho), @ DAL (13 de julho)

O Sparks conseguiu uma grande vitória — derrotando Las Vegas na prorrogação na sexta-feira — e boas notícias na frente de pessoal, já que a atacante Azurá Stevens (lesão no braço) fez sua primeira aparição na temporada no domingo. Ela jogou 26 minutos e teve 10 pontos, 6 rebotes e 4 assistências em uma derrota para o Phoenix. Isso é o suficiente para ter o Sparks respirando no pescoço de Atlanta para sair do último lugar no Power Rankings. Vamos ver se eles conseguem fazer isso antes do intervalo All-Star/Olímpico.