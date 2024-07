Classificação dos 10 melhores boxeadores masculinos do século XXI

O boxe tem uma longa história de grandes campeões, estrelas e celebrados membros do Hall da Fama. Desde a criação das regras do Marquês de Queensberry em 1867, quase todas as gerações produziram pelo menos um lutador para ser considerado na melhor conversa de todos os tempos.

Do início do ano 2000 até hoje, muitos lutadores ganharam um lugar no Hall da Fama do Boxe Internacional e outros estão esperando o chamado. Alguns participaram de lutas memoráveis ​​de trilogia, e a maioria deles ganhou campeonatos em várias categorias de peso e liderou a lista dos melhores lutadores peso por peso em algum momento de suas carreiras.

Com uma história tão magnífica, montar uma lista dos 10 melhores lutadores masculinos do século 21 é difícil, mas tentamos. De Floyd Mayweather a Oscar De La Hoya e Roy Jones Jr., aqui está nossa lista dos melhores boxeadores desde 2000.

1. Floyd Mayweather

Principais realizações: Recorde de 50-0 (27 KOs) de 1996 a 2017, campeão mundial de cinco divisões, número 1 de longa data libra por libra

Mayweather conquistou títulos mundiais em cinco categorias de peso e dominou o ranking peso por peso de 2005 a 2015. Sua defesa imaculada — com uma técnica característica de rotação de ombros para bloquear socos — juntamente com um sublime trabalho de pés, velocidade de mão impressionante e precisão precisa, o ajudaram a vencer os melhores de sua época: Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya, Canelo Alvarez, Miguel Cotto, Ricky Hatton e Juan Manuel Marquez, entre outros.

Sua vitória por decisão sobre Pacquiao gerou mais de US$ 600 milhões em 2015 e continua sendo a maior luta em décadas. A luta de Mayweather contra o ex-campeão de MMA Conor McGregor em 2017 também gerou mais de US$ 600 milhões, o segundo maior valor de todos os tempos. A riqueza de talentos de boxe de Mayweather fez dele o atleta mais bem pago do mundo em 2012, 2014, 2015 e 2018 (de acordo com a Forbes). — Nick Parkinson

2. Manny Pacquiao

Principais realizações: Desde 1º de janeiro de 2000: recorde profissional de 35-6-2, campeão mundial multidivisão, conquistou títulos mundiais nas décadas de 2000, 2010 e 2020.

Pacquiao era desconhecido quando lutou pela primeira vez nos EUA em 2001, mas se tornou um campeão mundial recorde de oito divisões. Seu estilo de ataque total, com socos lançados de todos os ângulos, sobrecarregou grandes nomes do ringue como Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Oscar De La Hoya e Miguel Cotto.

Sua luta contra Floyd Mayweather levou cinco anos para finalmente acontecer, e embora não tenha proporcionado o entretenimento que os fãs de boxe esperavam, gerou mais de US$ 600 milhões em receita total. Pacquiao também teve uma rivalidade memorável com Juan Manuel Marquez, vencendo as três primeiras lutas e perdendo a quarta por nocaute. Pacquiao se recuperou dessa derrota em 2012 para vencer mais seis lutas pelo título dos meio-médios até 2019. — Nick Parkinson

3. Bernard Hopkins

Principais realizações: Registro de 55-8-2 (32 KOs) de 1988 a 2016, campeão mundial de boxe mais velho aos 49 anos, 20 defesas de título dos médios, campeão mundial de duas divisões; introduzido no Hall da Fama do Boxe Internacional em 2014

A longevidade sobrenatural de Hopkins o fez apropriadamente se chamar de “The Alien” no final de uma carreira profissional de 28 anos. Ele fez um recorde de 20 defesas de título mundial dos médios (1996-2005) e parou Oscar De La Hoya com um golpe no corpo para se tornar campeão indiscutível em 2004. O QI do ringue e o condicionamento excepcional do nativo da Filadélfia permitiram que ele ganhasse títulos mundiais bem em seus 40 anos. Em 2011, Hopkins superou Jean Pascal pelo título dos meio-pesados ​​para se tornar o campeão mundial de boxe mais velho aos 46 anos. Dois anos depois, Hopkins ganhou de volta um título dos meio-pesados ​​e, em 2014, aos 49 anos, derrotou o campeão dos meio-pesados ​​Beibut Shumenov. — Nick Parkinson

4. Roy Jones Jr.

Principais realizações: Recorde de 66-10 (47 KOs) de 1989 a 2023, campeão mundial de quatro divisões, número 1 de longa data libra por libra

Jones é considerado o melhor boxeador da década de 1990, mas também teve sucesso significativo em 2000 e depois. Jones, de Pensacola, Flórida, tornou-se apenas o segundo boxeador a ganhar títulos nos médios, meio-pesados ​​e pesados ​​(depois de Bob Fitzsimmons) quando saltou duas divisões de peso para superar e superar John Ruiz pelo título dos pesos pesados ​​da WBA em 2003. Jones venceu com facilidade, apesar de Ruiz pesar 33 libras a mais. Mas Jones nunca mais foi o mesmo boxeador imperioso. Ele voltou aos meio-pesados ​​para vencer Antonio Tarver por decisão majoritária, mas foi nocauteado em uma revanche. Mais derrotas se seguiram, e ele ainda estava lutando no ano passado aos 55 anos.

5. Oscar De La Hoya

Principais realizações: Recorde de 39-6 (30-KOs) de 1992 a 2008; campeão mundial de seis divisões; promotor de sucesso enquanto ainda boxeava, introduzido no Hall da Fama do Boxe Internacional em 2014

De 2000 até o fim de sua carreira em 2008, De La Hoya perdeu apenas cinco vezes. E apesar dos contratempos, De La Hoya foi a maior estrela do boxe, gerando aproximadamente US$ 700 milhões em renda pay-per-view até que Floyd Mayweather o eclipsou. De La Hoya estava entretendo com um gancho de esquerda cruel e lutou contra os melhores boxeadores de sua geração. O “Golden Boy”, de East Los Angeles, ganhou um título mundial em uma sexta categoria de peso (peso médio) por decisão sobre Felix Sturm (2004). Ele também se tornou um promotor líder após estabelecer a Golden Boy Promotions em 2002.

6. Canelo Álvarez

Principais realizações: Registro de 61-2-2 (39 KOs) de 2005 a 2024 em uma carreira contínua; atual campeão indiscutível dos super-médios; campeão mundial de quatro divisões

O lutador emocionante de Guadalajara, México, ainda está no topo de seu jogo aos 34 anos e é o número 2 no último ranking libra por libra da ESPN. Apenas Dmitry Bivol e Floyd Mayweather venceram Canelo em uma carreira profissional de 19 anos. Alvarez também ganhou títulos mundiais no peso médio júnior, peso médio e meio-pesado. Sua trilogia com Gennadiy Golovkin definirá sua carreira. Alguns sentiram que Golovkin teve azar por não vencer sua primeira luta – empatou em 2017 – antes de Canelo vencer por decisão majoritária na revanche em 2018 e ser um vencedor mais convincente na terceira em 2022.

7. André Ward

Principais realizações: Registro de 32-0 (16 KOs) de 2004 a 2017; campeão mundial de duas divisões, introduzido no Hall da Fama do Boxe Internacional em 2021

Com apenas 33 anos, Ward se aposentou com um histórico imaculado após unificar títulos mundiais no supermédio e meio-pesado. Ward, de Oakland, Califórnia, ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 2004 e, como profissional, unificou dois títulos supermédios, ganhou três títulos meio-pesados ​​e se aposentou em 2017 como o lutador nº 1 libra por libra da ESPN. Suas melhores vitórias foram sobre Carl Froch (2011) por decisão e uma nocaute no oitavo round de Sergey Kovalev (2017) em uma revanche depois que Ward venceu a primeira luta de forma controversa. Ward era um lutador inteligente e um técnico talentoso com um excelente jab, o que o permitiu superar socadores pesados ​​como Froch e Kovalev.

8. Juan Manuel Márquez

Principais realizações: Registro de 56-7-1 (40 KOs) de 1993 a 2014; campeão mundial de três pesos, introduzido no Hall da Fama do Boxe Internacional em 2020

Marquez entregou um dos nocautes mais memoráveis ​​e impressionantes dos últimos anos quando mandou o grande Manny Pacquiao para a lona no sexto round da luta de 2012. A dupla lutou quatro vezes; após um empate, Pacquiao venceu duas lutas antes da mão direita de Marquez trazer um final chocante para o último encontro. Marquez estava em apuros no Round 5, mas demonstrou a resistência que definiu sua carreira para se recuperar e finalizar Pacquiao. “Dinamita” Marquez, da Cidade do México, ganhou títulos em quatro categorias de peso (peso pena, peso leve júnior, peso leve e peso médio júnior) e também derrotou nomes como Marco Antonio Barrera, Juan Diaz e Joel Casamayor.

9. Joe Calzaghe

Principais realizações: Recorde de 46-0 (32 KOs) de 1993 a 2008; campeão dos super-médios com o reinado mais longo, introduzido no Hall da Fama Internacional do Boxe em 2014

Calzaghe se aposentou em 2009 com um recorde invicto de 46 lutas, a maior parte gasta no super-médio e é o terceiro campeão mundial de boxe com o reinado mais longo (10 anos e 11 meses). Clazaghe, do País de Gales, Reino Unido, reclamou de ser evitado antes de derrotar Jeff Lacy e Mikkel Kessler em lutas de unificação de títulos. Ele teve um final glorioso em sua carreira, incluindo um veredito por decisão unânime sobre o anteriormente invicto Kessler para defender com sucesso seu título super-médio da WBO pela 21ª vez, reivindicando os cinturões WBA e WBC de Kessler no processo. Depois dessa luta, a velocidade de mão do canhoto Calzaghe foi demais para Bernard Hopkins e Roy Jones Jr. em vitórias por decisão no meio-pesado, lutando nos EUA

10. Vitali Klitschko

Principais realizações: Recorde de 45-2 (41 KOs) de 1996 a 2012; tricampeão dos pesos pesados, introduzido no Hall da Fama do Boxe Internacional em 2021

O século começou de forma desfavorável para Klitschko: ele desistiu de seu banco devido a uma lesão no ombro em uma luta contra Chris Byrd em 2000, então em 2003, seu rosto foi cortado em pedaços depois que ele entrou em cena em cima da hora para desafiar o campeão mundial, Lennox Lewis. Dr. Ironfist se recuperou da derrota de Lewis para ganhar o título dos pesos pesados ​​do WBC, mas anunciou sua aposentadoria em 2005 devido a uma lesão. Três anos depois, ele retomou seu reinado e, junto com o irmão Wladimir, o campeão da WBA, IBF e WBO, dominou a divisão dos pesos pesados ​​até a nona e última defesa de título de Vitali em 2012, aos 40 anos. Vitali era considerado mais pesado e tinha um estilo menos cauteloso do que Wladimir. Ele terminou sua carreira com um recorde de 15-2 em lutas pelo título mundial.