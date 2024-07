Classificação dos 10 melhores tenistas masculinos do século XXI

Passamos a semana passada fazendo a contagem regressiva da nossa lista dos 100 melhores atletas do século XXI, e quatro jogadores de tênis masculino entraram na lista, começando com Roger Federer na posição 6.

Também votamos em um top 10 geral para tênis masculino. Quem mais entrou na lista de alguns dos maiores jogadores de tênis masculino dos anos 2000?

As 10 melhores tenistas do século XXI

1. Roger Federer

Principais realizações: 20 vezes campeão de grandes torneios, 369 vitórias em torneios importantes e oito títulos em Wimbledon, o maior número de todos os tempos, 103 títulos de simples (segundo maior número de homens na era Open).

Não é incomum para um atleta profissional se sentir emocionado durante sua partida ou jogo final antes de se aposentar. Mas o que é incomum é quando todos os outros na competição estão igualmente emocionados sobre isso. Esse foi o caso de Federer durante a última partida de sua carreira na Laver Cup — um evento que ele cofundou — em 2022. Tendo anunciado anteriormente que uma partida de duplas ao lado de Rafael Nadal seria seu canto do cisne, Nadal — seu rival mais feroz por quase 20 anos — chorou ao lado dele quando acabou, assim como Novak Djokovic, Andy Murray, o resto de seus companheiros de equipe europeus e até mesmo Jack Sock e Frances Tiafoe, seus oponentes da equipe mundial. “Acho que todos seremos eternamente gratos por fazer parte da partida final do GOAT”, disse Sock mais tarde. — D’Arcy Maine

2. Novak Djokovic

Principais realizações: 24 vezes campeão de simples do Grand Slam; recorde de 422 semanas como nº 1; 375 vitórias em partidas do Grand Slam; terceiro em títulos de simples masculino (98), vitórias (1.110) na era Open

Menos de dois meses depois de ser surpreendido na final de Wimbledon por Carlos Alcaraz, Djokovic se recusou a adiar a história novamente e conquistou seu recorde de 24º título masculino no US Open de 2023. Depois de escapar de um desafio de cinco sets na terceira rodada, Djokovic não perdeu mais nenhum set e derrotou Daniil Medvedev por 6-3, 7-6 (5), 6-3 na final. Aos 36 anos, ele se tornou o homem mais velho a vencer o US Open e empatou o recorde de Margaret Court de mais títulos importantes na história. Para muitos, o feito garantiu sua posição como o maior do esporte de todos os tempos, mas, como um verdadeiro competidor, ele estava longe de estar satisfeito. “Não coloco nenhum número em minha mente agora sobre quantos Grand Slams eu quero ganhar”, disse ele horas depois. — Maine

3. Rafael Nadal

Principais realizações: 22 vezes campeão de simples do Grand Slam, título do ATP Tour em 19 temporadas consecutivas, 209 semanas como número 1 do mundo, quarto maior número de vitórias em simples masculino na era Open

Embora Nadal tenha tido sucesso em todas as superfícies ao longo de sua carreira, ele foi legitimamente considerado o “Rei do Saibro” por causa de seu domínio na terra. De 2005 a 2007, ele teve uma sequência de 81 vitórias consecutivas na superfície — ainda o maior período em uma única superfície por qualquer homem na era do Aberto. Ninguém na história ganhou mais títulos de simples em um Slam individual do que Nadal, o vencedor de 14 títulos do Aberto da França, em Paris. Ele tem um histórico invicto na final do torneio, e seu reinado tem sido tão lendário e sem precedentes que uma estátua foi erguida em sua homenagem em 2021 — enquanto ele ainda estava jogando no evento. Federer chamou a supremacia de Nadal no Aberto da França de “uma das maiores conquistas do esporte”. — Maine

4. Andy Murray

Principais realizações: Três vezes campeão de simples do Grand Slam, terminou entre os 10 primeiros por nove anos consecutivos (2008-16), duas vezes medalhista de ouro olímpico em simples.

Antes parte do Big Four do esporte, Murray foi essencialmente removido da conversa enquanto Federer, Nadal e Djokovic emergiam em uma liga própria. Mas mesmo que sua contagem de três campeonatos importantes empalideça em comparação com os de seus principais pares, talvez não tenha havido vitória mais memorável do que o primeiro título de Murray em Wimbledon em 2013. Um ano depois de chegar devastadoramente perto de vencer seu Grand Slam em casa, um Murray determinado segurou Djokovic em três sets convincentes para vencer seu primeiro título importante. Nunca alguém que conseguisse esconder suas emoções, Murray chorou abertamente na quadra após a vitória, provando o quanto isso significava para ele. A BBC chamou a conquista de “o Santo Graal” do esporte britânico. — Maine

5. André Agassi

Principais realizações: Desde 2000: Venceu 3 vezes o Aberto da Austrália, elevando seu total para 8 títulos importantes, o mais velho a ser classificado como nº 1 em 2003 (mais tarde ultrapassado por Federer)

Ele foi um produto do “Imagem é Tudo” da década de 1990 e completou sua carreira no Grand Slam com um título do Aberto da França em 1999, mas apenas quatro homens ganharam mais títulos do Grand Slam nos anos Anos 2000 do que Agassi. Ele fez 30 anos em 2000, mas venceu o Aberto da Austrália em 2000, 2001 e 2003 e chegou às finais do Aberto dos EUA em 2002 e 2005. Seu último título de Grand Slam também foi o mais dominante. Ele perdeu apenas 48 games no total em sete partidas e, após uma difícil vitória na terceira rodada sobre Nicolas Escude, ele chegou ao título com sets de 6-1, 6-3, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-3, 6-2, 6-2, 6-1. Agassi aprendeu a se esforçar ao longo dos anos, desgastando os oponentes e se apoiando em sua forma física superior. Mas mesmo aos 32 anos, ele era tão capaz de brilhantismo sustentado que a forma física às vezes nem entrava em jogo. — Bill Connelly

Principais realizações: 4 vezes vencedor de grandes torneios antes dos 22 anos, ganhou títulos consecutivos em Wimbledon (2023 e 2024), 15 títulos de simples na carreira, alcançou o primeiro lugar em setembro de 2022

Nadal havia vencido três eventos do Grand Slam quando completou 22 anos. Federer e Djokovic haviam vencido um cada. Andy Murray venceu três no total. Mas Carlos Alcaraz, que fez 21 anos em maio, já tem quatro. Ele já está a três quartos do caminho para um Grand Slam da carreira, algo que Federer não garantiu até os 27 anos. Ele já venceu cinco eventos Masters 1000 também, e em finais de Grand Slam e Masters, o autoproclamado fã do Real Madrid é um Real Madrid 9-1. Foi um grande negócio que Alcaraz venceu pelo menos uma partida em cada Grand Slam em 2021, sua temporada de 18 anos, mas ele continuou a elevar o nível inúmeras vezes nos anos seguintes. Ele tem a velocidade de Djokovic, a fisicalidade de Nadal e, ocasionalmente, a arte de Federer. Ele irradia alegria, sorrindo após pontos ganhos e perdidos e ocasionalmente aplaudindo seu oponente por um trabalho bem feito. Ele já está entre os melhores de todos os tempos e está apenas começando. — Connelly

7. Pete Sampras

Principais realizações: Desde 2000: Ganhou 2 majors (Wimbledon e US Open) para elevar seu total de carreira para 14, retornou ao primeiro lugar em 2000

Ele provavelmente poderia ter ficado por aqui um pouco mais, acumulado mais algumas conquistas, descoberto mais alguns truques para lançar na geração mais jovem. Em vez disso, com seus resultados diminuindo aos 31 anos, Sampras fez uma última grande corrida e decidiu que a história tinha acabado. Aqui está o que “resultados diminuindo” pareceu para Sampras, a propósito: nos primeiros três anos da década de 2000, ele apenas chegou às finais de quatro Grand Slams. Ele ganhou um então recorde sétimo título de Wimbledon em 2000, derrotando Patrick Rafter na final e oficialmente passando Roy Emerson para o primeiro lugar na lista de títulos de Slam. E depois de perder as finais em 2000 e 2001, ele fez uma última brilhante corrida no US Open em 2002, perdendo apenas um set contra os jovens Tommy Haas e Andy Roddick, então derrotando Agassi uma última vez e desistindo. — Connelly

Principais realizações: Vencedor do US Open (2003), 3 vezes finalista de Wimbledon, 32 títulos na carreira

Ele tinha o saque de Sampras e a atitude inicial de Agassi. Ele venceu seu primeiro Grand Slam aos 21 anos e terminou 2003 classificado como o número 1 do mundo. E se Federer tivesse escolhido se concentrar em futebol ou golfe, ele provavelmente teria igualado os feitos de Agassi. Mas enquanto ele chegou a um total de 14 finais de Grand Slam e Masters 1000, ele perdeu para Federer em seis delas. Ele caiu para Fed na final de Wimbledon sozinho três vezes, em 2004, 2005 e em um épico de cinco sets em 2009. Ainda assim, ele foi o porta-estandarte do tênis masculino americano por uma geração, terminando nove anos consecutivos no top 10 (2002-10) e três consecutivos no top três (2003-05). Ele ganhou 32 títulos na carreira, foi introduzido no Hall da Fama em 2017 e atualmente está vivendo o sonho americano como um podcaster de sucesso. Uma verdadeira história de sucesso do século XXI. — Connelly

Principais realizações: 3 vezes vencedor de Grand Slam, ouro em duplas nas Olimpíadas de 2008, 14 títulos na carreira

Há glória em fazer seus momentos valerem a pena. Stan Wawrinka chegou às semifinais de um evento Grand Slam oito vezes; chegou à final em quatro delas e ganhou o título em três. Seu currículo — 16 títulos de carreira, um título Masters 1000 — não é tão profundo quanto o de alguns dos outros grandes dos anos 2000, mas três títulos de Slam fazem de você um Hall da Fama. O plano de jogo de Wawrinka era simples: dominar seu oponente. Ele ostentava um forehand poderoso e majestoso e um backhand de uma mão que poderia até mesmo ocasionalmente cortar as defesas de Nadal (a quem ele derrotou três vezes, uma no saibro, em 2014-15) e Djokovic (a quem ele derrotou seis vezes, quatro vezes em Slams). Ele nem sempre conseguia acompanhar os Big Three, mas eles sempre tinham que se preocupar com ele. — Connelly

Principais realizações: 2 vezes campeão principal, alcançou o primeiro lugar no mundo em 2001, 30 títulos na carreira

Ele não foi abençoado com a estatura suprema de muitos dos grandes do tênis, mas o australiano de 1,78 m de altura assumiu brevemente o controle do esporte durante sua transição da era Agassi-Sampras para a dos Big Three. De 2000 a 2005, ele chegou a seis semifinais de Grand Slam, chegando a quatro finais e vencendo duas: o US Open de 2001 (uma vitória em sets diretos sobre Sampras) e Wimbledon de 2002 (uma vitória ainda maior sobre David Nalbandian). Ele terminou 2001 e 2002 classificado como o número 1 do mundo, venceu Indian Wells duas vezes e fez parte de dois times vencedores da Copa Davis. Como Andy Roddick, ele foi contido pela ascensão de Federer — ele venceu sete dos primeiros nove contra o grande campeão suíço, depois perdeu 15 seguidos — mas deixou sua marca do mesmo jeito. — Connelly