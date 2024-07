Classificações dos jogadores do Madden 25: revelando os 10 melhores de cada posição

Bem-vindo de volta, futebol! Enquanto os times retornam ao campo esta semana para o início do training camp, os jogadores logo retornarão ao gridiron virtual, já que o Madden 25 da EA Sports será lançado mundialmente em 16 de agosto.

O astro running back do San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, ganhou sua primeira capa do Madden este ano, mas quem se juntará a ele entre os jogadores de elite do jogo? Estamos revelando as classificações das principais posições a cada dia desta semana, junto com mais conteúdo na ESPN, ESPN.com e nossas plataformas sociais.

A Madden Week começa com os melhores wide receivers e safeties do jogo, além do primeiro membro revelado para o 99 Club, o wide receiver Tyreek Hill, do Miami Dolphins.

Aqui estão os 10 primeiros por posição:

RECEPTORES AMPLOS

Tyreek Hill, o líder de recebedores de 2023, chega como o recebedor mais bem avaliado do jogo deste ano e foi anunciado como o primeiro membro do clube 99. Robert Deutsch/USA TODAY Esportes

1. Tyreek Hill, Miami Dolphins (99 no geral)

2. Justin Jefferson, Minnesota Vikings (98 no geral)

3. CeeDee Lamb, Dallas Cowboys (96 no geral)

T4. AJ Brown, Philadelphia Eagles (95 no geral)

T4. Amon-Ra St. Brown, Detroit Lions (95 no geral)

6. Davante Adams, Las Vegas Raiders (94 no geral)

7. Ja’Marr Chase, Cincinnati Bengals (93 no geral)

8. Stefon Diggs, Houston Texans (92 no geral)

T9. Mike Evans, Tampa Bay Buccaneers (91 no geral)

T9. Brandon Aiyuk, San Francisco 49ers (91 no geral)

A ameaça profunda preeminente na NFL, Hill lidera todos os jogadores com velocidade de 99 e é o corredor de rota mais bem avaliado no jogo com 98 em rotas profundas, médias e curtas. Ele também se torna o primeiro jogador dos Dolphins a ter 99 no geral em Madden. A cobertura apertada pode não ser suficiente para parar Jefferson, dadas suas classificações de captura no tráfego (98) e captura espetacular (99). Ele também fica atrás apenas de Hill em rotas curtas (97), médias (97) e profundas (97). O segundo maior recebedor da NFL de uma temporada atrás, Lamb está no top 10 entre os recebedores em rotas profundas (95), médias (94) e curtas (92) em sua classificação mais alta em Madden.

St. Brown faz sua estreia no top 10, e sua recepção (99) é a classificação mais alta de qualquer jogador no jogo, e ele é um corredor de rota curto (96) e médio (96) eficaz. Diggs foi negociado nesta offseason após quatro temporadas produtivas em Buffalo, mas sua chegada em Houston torna os Texans um dos times mais interessantes tanto no gridiron da vida real quanto virtual. Ele vai esticar o campo com sua corrida de rota média (91) e profunda (92). Quem sabe onde Aiyuk jogará futebol nesta temporada, mas ele será um problema para quem quer que ele enfrente no Madden 25 após 1.342 jardas, o melhor da carreira na temporada passada. Sua força no Madden vem de sua confiabilidade; ele tem a terceira classificação de recepção mais alta (98).

Abandonou o ranking do ano passado: Cooper Kupp (T-4), DeAndre Hopkins (nº 7), Terry McLaurin (nº 8), Amari Cooper (T-9)

SEGURANÇAS

Jessie Bates III, do Atlanta Falcons, deu um grande salto no ranking e se tornou o melhor safety do Madden 25. Alex Slitz/AP

1. Jessie Bates III, Atlanta Falcons (97 no geral)

2. Antoine Winfield Jr., Tampa Bay Buccaneers (94 no geral)

3. Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh Steelers (93 no geral)

T4. Derwin James Jr., Los Angeles Chargers (91 no geral)

T4. Tyrann Mathieu, New Orleans Saints (91 no geral)

6. Budda Baker, Arizona Cardinals (90 no geral)

T7. Kevin Byard III, Chicago Bears (89 no geral)

T7. Kyle Hamilton, Baltimore Ravens (89 no geral)

T9. Talanoa Hufanga, San Francisco 49ers (88 no geral)

T9. Jevon Holland, Miami Dolphins (88 no geral)

O melhor safety do jogo, Bates, recebe um grande aumento de seu 91 geral no lançamento do ano passado. Ele é tão bom quanto possível em essencialmente todas as principais categorias, liderando todos os safeties em perseguição (93) e cobertura de zona (96), e atrás apenas de Mathieu em cobertura de homem (86). Winfield ganhou um novo contrato nesta offseason e uma classificação Madden alta na carreira, pois recebe um aumento considerável de seu 87 geral no lançamento do ano passado. Ele é implacável com uma classificação de perseguição de 92, a segunda mais alta entre os safeties, e é confiável tanto na cobertura de homem (82) quanto na cobertura de zona (90).

Fitzpatrick mantém sua classificação geral de 93 do lançamento do ano passado e é um monstro em cobertura de zona (95), atrás apenas de Bates nessa categoria entre os safeties. Mathieu está no top 10 entre os safeties em captura (82), cobertura de homem (88), cobertura de zona (86) e perseguição (87) — tornando-o uma opção completa na posição. Holland ganha sua primeira classificação no top 10 e está entre os melhores em sua posição em cobertura de zona (90) e cobertura de homem (84).

Abandonou o ranking do ano passado: Justin Simmons (nº 3), Kevin Byard (nº 4), Jordan Poyer (nº 7), Harrison Smith (nº 9), Micah Hyde (nº 10)