Classificações dos jogadores: Martínez é o herói da Argentina que levanta a Copa América

A campeã mundial Argentina derrotou a Colômbia por 1 a 0 na final da Copa América no domingo, consolidando seu 16º título continental, um recorde, graças a um gol decisivo na prorrogação marcado pelo substituto Lautaro Martínez.

Atormentada por problemas de segurança que prejudicaram a preparação para o evento no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida, a final foi inicialmente um assunto cauteloso que pendeu para uma Colômbia mais proativa. Durante um primeiro tempo combativo, o astro argentino Lionel Messi sofreu uma lesão no tornozelo, o que mais tarde forçou sua substituição.

Apesar disso, a Argentina se manteve firme e manteve o placar em 0 a 0 até o fim dos 90 minutos regulamentares. Sem seu talismã do Inter Miami CF na prorrogação, A Albiceleste recuperou o ímpeto e o troféu com o gol de Martínez aos 112 minutos.

O resultado marca os primeiros títulos consecutivos da Copa para a Argentina no século 21. Enquanto isso, a Colômbia ainda tem um único troféu da Copa em mãos, que foi conquistado em 2001.

CLASSIFICAÇÃO DO GERENTE (1-10)

Lionel Scaloni, 7 — Não é fácil não só ter Messi substituído por lesão, mas também um lateral como Gonzalo Montiel, que precisou ser substituído com sua própria pancada aos 72 minutos. Isso atrapalhou os planos de Scaloni e, apesar das questões que deveriam ser levantadas sobre a falta de ameaça de ataque de seu time para começar a partida, o técnico argentino encontrou uma maneira de fazer o trabalho e manter a Colômbia sem gols. Scaloni pode manter a cabeça erguida depois de fazer os ajustes certos que levaram ao troféu da Copa.

Lautaro Martínez marcou na prorrogação e garantiu a Copa América de 2024 para a Argentina, acrescentando mais um troféu ao armário de Leo Messi e companhia. Maddie Meyer/Getty Images

CLASSIFICAÇÕES DOS JOGADORES (1-10; 10: melhor. Jogadores introduzidos após 70 minutos não recebem classificação)

GK Emiliano Martínez, 8 — Uma grande personalidade que era tão massiva na rede. Martínez, como fez durante todo o torneio, manteve a Argentina viva no jogo e coletou quatro defesas e um punhado de altas reivindicações na final de domingo.

DF Gonzalo Montiel, 6 — Deu algumas remoções vitais, mas não estava nem perto de estar tão ocupado quanto o resto de sua linha de defesa. Uma lesão levou à sua substituição no minuto 72.

DF Cristian Romero, 8 — Com tackles importantes e sucesso em seus duelos, havia pouco mais que se pudesse pedir de Romero. O zagueiro do Tottenham Hotspur foi uma das principais razões pelas quais a Argentina não sofreu nenhum gol.

DF Lisandro Martínez, 8 — Trabalhou muito bem com Romero, outro defensor inestimável no XI da Argentina que avançou após sofrer um golpe no início contra a Colômbia. Teve uma intervenção defensiva no segundo tempo da prorrogação que foi digna de um gol.

DF Nicolás Tagliafico, 7 — Uma mistura de desempenho que se desenvolveu em um final louvável. O jogador de 31 anos, a princípio pego cometendo erros em sua própria metade do campo, eventualmente começou a influenciar o jogo com suas decisões daqui para frente.

MF Enzo Fernández, 7 — Em momentos discretos, Fernández puxou muitos dos pauzinhos com sua distribuição no coração do XI.

MF Alexis Mac Allister, 6 — Uma noite comum para o meio-campista do Liverpool, que sem dúvida foi afetado pelos problemas com a torcida antes do jogo, o que o forçou a intervir para garantir a segurança de sua família.

MF Rodrigo De Paul, 7 — Às vezes, precisando cobrir bastante terreno no flanco direito quando Ángel Di María trocava de ala, De Paul fez bem em cobrir sua área do meio-campo e ajudar a recuperar a posse de bola.

MF Ángel Di María, 9 — Di María jogou com o tipo de temperamento de alguém que sabia que seria o último pela Argentina. Ansioso para assumir o comando com criação de chances e o chute ocasional no alvo, o veterano foi, sem dúvida, o Homem da Partida.

Atacante Lionel Messi, 7 — Entrando e saindo de espaços apertados, a lenda viva tentou fazer algo do nada nos estágios iniciais do jogo. Uma lesão no tornozelo eventualmente limitou seu papel.

FW Julián Álvarez, 5 — Não há muito a dizer sobre o atacante que se conectou bem com a linha de frente, mas não registrou um único chute a gol.

SUBSTITUTOS

FW Nicolas Gonzalez, 8 — Em outra noite, as manchetes teriam o nome de González como a história principal. O substituto, que marcou um gol que foi considerado impedido, estava ansioso com suas chances e impacto no terço final.

DF Nahuel Molina, N/A — Substituído aos 72 minutos.

FW Lautaro Martínez, N/A — Entrou no lugar no minuto 97 e marcou o gol da vitória. Se fosse permitido dar classificações para jogadores após o minuto 70, Martinez facilmente obteria uma das notas mais altas.

MF Leandro Paredes, N/A — Substituído aos 97 minutos.

MF Giovani Lo Celso, N/A — Entrou no jogo aos 97 minutos e deu a assistência para o gol da vitória.

DF Nicolás Otamendi, N/A — Substituído aos 117 minutos.