Classificações dos jogadores: Martínez se destaca nos pênaltis na vitória da Argentina

HOUSTON, Texas — No Dia da Independência dos Estados Unidos, Lionel Messi e a Argentina queriam surpreender seus fãs com uma vitória nas quartas de final, mas, mais uma vez, assim como na final da Copa do Mundo de 2022, foi o goleiro Emiliano Martínez quem assumiu o papel de herói, já que suas duas grandes defesas ajudaram seu time a derrotar o Equador em uma dramática disputa de pênaltis, garantindo uma vaga nas semifinais da Copa América na noite de quinta-feira.

Após perder a partida final da fase de grupos da Argentina contra o Peru devido a uma lesão muscular, Messi retornou à escalação inicial e liderou os atuais campeões da Copa do Mundo e da Copa América para uma vitória sobre seus rivais sul-americanos em um jogo físico em Houston. Não foi uma partida fácil para a Argentina, no entanto, e apesar da posse de bola, houve inúmeros momentos em que o Equador realmente deveria ter aproveitado mais.

O início do jogo foi dominado por La Tricolor enquanto seu lado esquerdo pressionava a linha de defesa da Argentina, constantemente pegando o lateral Nahuel Molina desprevenido. De fato, em uma ocasião, foi necessária uma defesa muito boa no início de Martínez (de Jeremy Sarmiento) para manter o placar sem gols.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Além de um bom avanço e cruzamento nos primeiros 20 minutos, Messi também foi relativamente quieto nos primeiros 30 minutos. A Argentina, como sempre, demorou um pouco para começar, mas quanto mais o primeiro tempo se desenvolvia, mais acostumados eles ficavam com o meio-bloco do Equador, e ainda mais alto, quando o Equador foi mano a mano, a Argentina pegou.

A tentativa bloqueada de Enzo Fernández após uma jogada de contra-ataque terminou em um escanteio e foi assim que o gol de abertura se apresentou. O cruzamento de Messi encontrou Alexis Mac Allister, do Liverpool, na área, que o tocou em direção ao poste mais distante, onde encontrou um Lisandro Martínez livre e o zagueiro do Manchester United estava pronto para atacar. A Argentina assumiu a liderança e foi para o intervalo.

O segundo tempo veio com drama, pois o Equador ganhou um pênalti após a mão de Rodrigo De Paul na área. Foi finalmente uma chance para os homens de Félix Sánchez Bas empatarem. No entanto, o pênalti ruim de Enner Valencia garantiu a busca contínua da Argentina e de Martínez por uma defesa sem sofrer gols durante toda a campanha. Isso mudou muito rapidamente, pois o Equador empatou nos acréscimos graças a Kevin Rodríguez, forçando uma disputa dramática por pênaltis.

Mas é aí que Dibumais uma vez, defendeu seu time, especialmente depois que Messi perdeu sua tentativa de panenka. O goleiro do Aston Villa, que foi tão importante nessas situações no passado — tanto na Copa América quanto na Copa do Mundo — produziu duas grandes tentativas. Seus companheiros de equipe fizeram o resto com seus pênaltis, e no final, a Argentina saiu vitoriosa.

Não há dúvidas de que o técnico Lionel Scaloni provavelmente deixará este jogo com um sentimento de cautela porque ele sabia que seu time permitiu muitas oportunidades e não estava se impondo no ataque. Na verdade, o Equador deveria ter vencido em 90 minutos. Muito para Scaloni ponderar.

Mas, infelizmente, isso é para outro dia, pois outra vaga final de quatro acena para A Albiceleste. Eles agora enfrentarão o vencedor da Venezuela e do Canadá.

CLASSIFICAÇÃO DO GERENTE (1-10)

Lionel Scaloni, 5 — Fez mudanças um pouco tarde demais e mesmo depois que eles entraram no jogo, ele lutou para encorajar seu time a lidar com um meio-campo equatoriano muito físico, rápido e com visão de futuro, especialmente Moisés Caicedo, que estava em todos os lugares. A Argentina venceu o jogo, mas não foi uma tarefa fácil, e certamente não foi por causa das decisões de Scaloni.

Emiliano Martínez apareceu mais uma vez na disputa de pênaltis para ajudar a Argentina a derrotar o Equador e garantir uma vaga nas semifinais da Copa América. (Foto de Buda Mendes/Getty Images)

CLASSIFICAÇÕES DOS JOGADORES (1-10; 10: melhor. Jogadores introduzidos após 70 minutos não recebem classificação)

GK Emiliano Martínez, 9 — Uma grande defesa no 14º minuto de Jeremy Sarmiento e ele se fez grande — mental e fisicamente — após o pênalti perdido do Valencia. Então, outra performance incrível na disputa de pênaltis com duas defesas enormes. Neste ponto, ele é o jogador mais importante da Argentina. E estou incluindo Messi.

DF Nahuel Molina, 6 — Não foi um ótimo começo no primeiro tempo, sendo pego fora de suas funções defensivas enquanto o lado esquerdo do Equador continuava a avançar pelas linhas. Mas conforme o jogo se desenvolveu, ele se envolveu mais no jogo de pensamento avançado, ajudando as áreas largas da Argentina.

DF Cristian Romero, 6 –– Uma performance típica de fofinhoque começou com uma falta contra o Valencia, só para mostrar sua presença. No geral, ele estava bem, mas não tão impressionante quanto costuma ser.

Copa América 2024: Características e reação Mantenha-se atualizado com todos os resultados, cobertura de notícias e histórias sobre os maiores nomes e times dos Estados Unidos conforme o torneio avança. Copa América 2024

DF Lisandro Martínez, 7 — Um grande jogo, encontrando seu primeiro gol pela Argentina graças à sua tentativa de cabeça no primeiro tempo. Saiu aos 78 minutos.

DF Nicolás Tagliafico, 6 — Jogo relativamente tranquilo, onde ele estava mais focado nos aspectos defensivos do seu jogo. Alguns bons tackles e corridas no segundo tempo.

MF Enzo Fernández, 5 — Uma cabeçada meio decente no primeiro tempo e outra pouco antes do 35º minuto quando a Argentina contra-atacou, mas acertou o zagueiro. No geral, ele lutou um pouco para se recompor e foi ofuscado por seu companheiro de equipe do Chelsea, Caicedo.

MF Alexis Mac Allister, 7 — Limpou muitos erros do meio-campo argentino no primeiro tempo, e foi seu toque no escanteio de Messi que abriu o placar. Licha Martínez. Converteu seu pênalti.

MF Rodrigo De Paul: 6 — Um começo inconsistente de jogo, sentiu a ira do meio-campo do Equador, e foi seu erro que levou ao pênalti. Melhorou no segundo, mas no geral, uma performance mais ou menos.

MF Nicolás Gonzalez: 7– Uma ótima mudança do atacante da Fiorentina que se movimentava por todo o campo pelo lado esquerdo. Não parava de correr e se apressava para recuperar cada bola.

Atacante Lionel Messi: 5 — Uma corrida decente e um cruzamento rasteiro, bem como uma ótima bola para Fernández no primeiro tempo depois de não ver muitas chances, mas não teve tanto espaço para ele e seus companheiros de equipe. Seu canto foi a preparação para o gol, no entanto. Sua presença obviamente ainda foi um impacto enorme, mas ainda procurando seu primeiro gol na competição. Uma panenka perdida na disputa de pênaltis. Messi também teve 32 toques na bola contra o Equador, por Opta, que foram seus menores em uma partida competitiva de 90 minutos pela Argentina desde 2011.

FW Lautaro Martínez, 5 — Depois de um começo eletrizante no torneio, foi um jogo tranquilo para o homem da Internazionale. Muitas corridas que realmente não levaram a lugar nenhum. Substituído por Julián Álvarez no minuto 64.

SUBSTITUTOS

FW Julián Álvarez: 6 — Uma participação produtiva, principalmente para correr e pressionar por Messi. Teve uma meia tentativa momentos depois de entrar. Converteu seu pênalti.

DF Nicolas OtamendiN / D

MF Giovani Lo CelsoN / D

DF Gonzalo MontielN/A — Converteu seu pênalti.