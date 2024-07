Classificações dos jogadores: Messi guia a Argentina para outra final da Copa

East Rutherford, NJ — Sob um céu quente e úmido em Nova Jersey, a Argentina e Lionel Messi garantiram sua segunda final consecutiva da Copa América (e a quarta nas últimas cinco) graças a uma vitória de 2 a 0 sobre o Canadá na terça-feira. Graças aos gols de Julián Àlvarez e Messi, do Manchester City, a Argentina garantiu uma vitória forte e um tanto indolor sobre a última nação remanescente da Concacaf na Copa. Foi também o 109º gol internacional de Messi, ultrapassando Ali Daei como o segundo maior número de gols internacionais masculinos de todos os tempos.

O Canadá, no estilo quintessencial de Jesse Marsch, começou com muita energia, já que sua alta pressão visava deixar a Argentina tão desconfortável quanto o clima no estádio MetLife. Jacob Shaffelburg, do Nashville SC, testou o lado direito de Gonzalo Montiel no início do jogo, mas no final, não deu em nada. Mas, conforme o primeiro tempo se desenvolveu, a pressão e a agressão canadenses diminuíram, e a Argentina começou a assumir mais controle do jogo, quando Messi tentou um chute rasteiro de pé esquerdo no 12º minuto. O Canadá não se abaixou e tentou capitalizar a posse de bola perdida, mas ainda não conseguiu encontrar o passe certo para ameaçar totalmente o goleiro argentino Emiliano Martínez.

E quando você joga contra a Argentina, você tem que aproveitar qualquer chance que tiver, porque se não fizer isso, o time de Lionel Scaloni vai acabar fazendo você pagar. Afinal, eles são o time mais bem classificado da FIFA, campeões da Copa do Mundo e da Copa América por um motivo e, no minuto 22, A Albiceleste assumiu a liderança graças a um ótimo passe de Rodrigo De Paul que encontrou Àlvarez. Foi seu segundo gol no torneio e, novamente, assim como no jogo de abertura da fase de grupos, ele abriu o placar contra o Canadá.

A evaporação da abordagem agressiva do Canadá permitiu que a Argentina se tornasse protagonista completa. Quanto ao primeiro tempo de Messi? Ele foi relativamente tranquilo em termos de ameaça, mas seu movimento no meio-campo e sua habilidade de espalhar a bola estavam presentes. No 44º minuto, uma bela jogada entre Ángel Dí María, Àlvarez e Messi quase terminou com a estrela do Inter Miami CF marcando um gol, mas o colocou um pouco longe do gol de Maxime Crépeau. No final do primeiro tempo, a Argentina tinha mais de 60% de posse de bola e oito tentativas. Tirando um esforço após um lateral, que precisou de Martínez para negar Alphonso Davies, os atuais campeões da Copa América estavam no controle total.

O segundo tempo começou da mesma forma e, aos 51 minutos, Messi marcou seu primeiro gol na competição, graças a uma assistência de Enzo Fernández. A princípio, parecia que Messi estava impedido e na mira de Crépeau, mas depois de uma segunda olhada, ficou claro que ele foi mantido em jogo por um dos defensores atrasados ​​do Canadá. Seu toque contou e a Argentina liderou por 2 a 0 antes da marca da hora. Foi o 28º gol de Messi nas últimas 25 partidas pela seleção nacional.

O Canadá pressionou depois de sofrer o segundo gol, mas isso também foi uma aposta, já que a Argentina tinha muito mais espaço para ameaçar o lado de Marsch. As coisas pioraram para o lado da Concacaf, já que o astro Davies teve que ser substituído no minuto 71 devido a uma lesão. O Canadá teve algumas chances no final do jogo, e uma delas precisou de uma boa defesa de Martínez, mas, como já foi dito, você tem que arriscar contra esse oponente.

No final, o jogo foi encerrado após o primeiro gol e a Argentina chegou a mais uma final da Copa América. O próximo passo para eles é o retorno ao Hard Rock Stadium e sua casa fora de casa: Miami. Eles aguardam o vencedor da saborosa partida de quarta-feira entre Colômbia e Uruguai.

A Argentina não perdeu o ritmo contra o Canadá, mas não precisou fazer isso, já que uma ótima atuação de Leo Messi garantiu que a Albiceleste disputaria a final da Copa América no domingo. JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

CLASSIFICAÇÃO DO GERENTE (1-10)

Lionel Scaloni, 8 — Um jogo inteligente e tático de Scaloni, que não deve surpreender ninguém neste momento. Ele tentou garantir que o jogo fosse ganho no meio-campo e fez substituições inteligentes para permitir que seu time permanecesse fresco e estável contra um Canadá frustrado e sem garra.

CLASSIFICAÇÃO DOS JOGADORES (1-10; 10: melhor. Jogadores introduzidos após 70 minutos não recebem classificação)

GK Emiliano Martínez, 7 — Um primeiro tempo muito tranquilo, onde ele não teve muito o que fazer além de proteger seu poste mais próximo após um lateral. O segundo tempo foi parecido, exceto no minuto 89, quando ele foi chamado para a ação. Outra folha limpa que foi conquistada com autoridade completa.

DF Gonzalo Montiel, 7 — Um começo instável, pois ele não conseguiu conter Shaffelburg, mas assim que a Argentina assumiu o controle, ele também o fez. Montiel é o tipo de jogador que precisa se acostumar ao ritmo do jogo mais do que outros jogadores. Saiu aos 70 minutos para Nahuel Molina.

DF Cristian Romero, 8 — Outra forte performance de um dos melhores zagueiros do mundo. Romero começou quase todas as sequências e, ao lado de Lisandro Martínez, protegeu a linha de defesa da Argentina sem muita dificuldade.

DF Lisandro Martínez, 7 — Ele pode ter sido o menor homem em campo ao lado de Messi, mas sua presença era imensa. Ao lado de Romero, é quase impossível criar qualquer avanço. Fez um bom trabalho mantendo Jonathan David quieto. Cometeu um erro com a posse de bola perdida no segundo tempo.

DF Nicolás Tagliafico, 7 — Um primeiro tempo sólido, limitando o impacto de Richie Laryea em seu flanco. Ele também fez algumas corridas decentes para frente. Cobriu uma quantidade tremenda de terreno e até se envolveu em algumas sequências centrais de ação. Saiu aos 64 minutos para Nicolás Otamendi.

MF Enzo Fernández, 8 — Teve um papel muito mais recuado no primeiro tempo, auxiliando o meio-campo sempre que Àlvarez descia para o centro. Sua assistência veio em boa hora para o gol de Messi, que deu à Argentina uma vantagem de 2 a 0. Passe inteligente.

MF Alexis Mac Allister, 7 — Poucos problemas do meio-campista do Liverpool, que lidou com o lado canhoto do campo relativamente bem. Esteve mais envolvido em ajudar a cobrir o terreno quando Messi não pôde. Saiu aos 78 minutos para Exequiel Palacios.

MF Rodrigo De Paul, 9 — Muito móvel no primeiro tempo, procurou apoiar seus zagueiros e fornecer bolas para o ataque. Sua ótima assistência ajudou Àlvarez a marcar o gol de abertura. Além de suas palhaçadas regulares de artes das trevas, De Paul fez um jogo fantástico para seu time e, no final das contas, é isso que realmente importa.

FW Ángel Di María, 8 — Algumas corridas inteligentes no lado esquerdo e entregaram uma ótima bola para Messi no primeiro tempo que permitiu uma boa oportunidade. Também trabalhou duro para proteger seu lado defensivo quando o Canadá atacou. Saiu aos 78 minutos para Nicolás González.

Atacante Lionel Messi, 8 — Uma tentativa decente nos primeiros 10 minutos de ação e se moveu com muito mais liberdade em comparação ao jogo anterior contra o Equador. Jogou bolas mais simples e espalhou bem a bola para seus companheiros de equipe. Fez seu gol no segundo tempo.

FW Julián Àlvarez, 8 — Marcou o primeiro gol com uma corrida sólida e bem cronometrada. Fez algumas corridas inteligentes e trabalhou incansavelmente para seu time. Um grande jogo do atacante de 24 anos. Saiu aos 77 minutos para Lautaro Martínez.

Substitutos

DF Nicolás Otamendi, 6 — Entrou para substituir Tagliafico e dar mais estabilidade à Argentina, que vencia por 2 a 0.

DF Nahuel Molina N/A, — Entrou aos 71 minutos, quando Scaloni começou a rodar seus titulares fora de campo.

MF Exequiel Palacios, N/A — Entrou em campo aos 78 minutos e desempenhou suas funções sem grandes problemas.

FW Lautaro Martínez, N/A — É um luxo quando o artilheiro da Copa pode entrar em campo aos 78 minutos da semifinal, com o jogo já decidido.

FW Nicolás González, N/A — Outra substituição teve como objetivo diminuir o ritmo e dar ao primeiro 11, desta vez Di Maria, um pouco de tempo extra para se recuperar antes da final de domingo.