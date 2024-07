Classificações dos jogadores: Musah, Pulisic ineficaz na saída da seleção dos EUA da Copa

KANSAS CITY, Missouri — Os Estados Unidos foram eliminados da Copa América após uma derrota por 1 a 0 para o Uruguai no Arrowhead Stadium, em Kansas City, na segunda-feira.

Com o Panamá derrotando a Bolívia por 3 a 1 na outra partida do grupo, os EUA precisavam de uma vitória para avançar, mas o gol de Mathías Olivera aos 66 minutos em uma bola parada foi mantido apesar de quase estar impedido, e isso fez a diferença. Os EUA geraram apenas oito tentativas de chute valendo 0,41 xG, e o goleiro Sergio Rochet defendeu todas as quatro que foram colocadas no gol.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Foi uma partida física desde o início, e apesar de precisar apenas de um empate para avançar, o Uruguai tanto mobilizou sua escalação regular quanto ficou mais do que feliz em participar da fisicalidade. O primeiro tempo produziu 14 faltas e duas substituições por lesão — Maximiliano Araújo do Uruguai no 27º minuto e Folarin Balogun dos EUA no 41º — antes do jogo abrir um pouco no segundo.

Em um curto espaço de tempo, os EUA passaram de parecer que avançariam graças a um gol de empate na partida Panamá-Bolívia (precisavam igualar ou superar o resultado do Panamá) para ficar para trás devido ao gol de Olivera. O Panamá rapidamente colocou sua partida de lado, e foi isso.

Classificação do gerente (escala de 1 a 10; 10 = melhor)

Gregg Berhalter, 5 — Suas mãos estavam atadas devido à suspensão do cartão vermelho de Timothy Weah, e ele escolheu simplesmente mover Giovanni Reyna do centro do campo para a ala esquerda e começar Yunus Musah no meio-campo. Nem Reyna nem Musah tiveram um desempenho brilhante e, após trazer Ricardo Pepi para o lugar de Balogun, lesionado, Berhalter esperou até o minuto 72 para fazer outra mudança. Sempre seria difícil encontrar respostas neste, mas ele ainda não encontrou nada próximo.

Classificações dos jogadores (1-10; jogadores introduzidos após 70 minutos não recebem classificação)

GK Matt Turner, 6 — Depois de sofrer uma lesão na perna contra o Panamá, o status de Turner era uma grande história ao entrar no jogo. Embora sua distribuição de bola fosse um problema às vezes, ele estava perfeitamente bem em termos de defesa de chutes e não teve muitas falhas no gol do Uruguai.

Grupo C GP C E eu GD PTS 1 – Uruguai 3 3 0 0 8 9 2 – Panamá 3 2 0 1 1 6 3 – Estados Unidos 3 1 0 2 0 3 4 – Bolívia 3 0 0 3 -9 0 1, 2: Qualifica-se para as quartas de final

DF Antonee Robinson, 6 — Depois de algumas corridas perigosas no início, Robinson teve dificuldades para se envolver no ataque e sofreu algumas perdas frustrantes. Frequentemente eficaz na recuperação de bola para o Fulham e a USMNT, ele teve apenas três recuperações na segunda-feira.

DF Chris Richards, 6 — Richards sofreu alguns problemas de distribuição de bola em partidas recentes, mas, no geral, ele estava bem nesse aspecto, e suas 11 intervenções defensivas empataram com o maior número do time.

DF Tim Ream, 7 — Seguro e firme no primeiro tempo, apagou alguns potenciais incêndios quando o jogo se abriu no segundo e liderou facilmente o time com 21 passes progressivos e carregamentos combinados.

DF Joe Scally, 6 — Os EUA se apoiaram fortemente no ataque pela direita, e Scally teve a maioria dos toques do time nos primeiros 45 minutos. Ele sofreu uma falta dura no final do primeiro tempo, no entanto, e suas contribuições foram limitadas após o intervalo.

MF Tyler Adams, 7 — Apesar de jogar apenas 45 minutos em cada uma das duas primeiras partidas dos EUA, e apesar de ter recebido um cartão amarelo logo no início, Adams jogou os 90 minutos completos, empatou na liderança do time com 11 intervenções defensivas e ajudou a desencadear alguns ataques verticais promissores no primeiro tempo.

MF Yunus Musah, 5 — Em sua primeira partida como titular no torneio, Musah mal tocou na bola e foi substituído por um atacante aos 72 minutos.

Jogadores como Yunus Musah, à esquerda, e Christian Pulisic, à direita, não conseguiram causar um impacto significativo no jogo. Carmen Mandato/USSF/Getty Images para USSF

MF Weston McKennie, 6 — Os EUA tiveram uma forte presença inicial no meio-campo, ganhando uma série de bolas perdidas e forçando turnovers. McKennie teve um papel a desempenhar nisso, mas ele se esforçou para desempenhar um papel muito mais tarde na partida e terminou com apenas 69% de taxa de conclusão de passe (18 para 26) e oito passes progressivos e carregamentos combinados.

FW Giovanni Reyna, 5 — Uma mistura de coisas para o jovem de 21 anos. Jogando em uma nova posição devido à suspensão de Weah, Reyna teve dificuldades para entrar na partida no primeiro tempo, com os EUA construindo muito pela direita. Suas contribuições de ataque melhoraram no segundo tempo, e ele produziu duas chances criadas, mas também foi responsável por uma falta desleixada e desnecessária que resultou na cobrança de falta que deu o gol.

FW Christian Pulisic, 6 — Boa parte do jogo de ataque passou por Pulisic, e ele fez muitas corridas inteligentes. Seu toque o traiu, no entanto. Ele completou apenas 15 de 25 passes, e nenhuma de suas três tentativas de chute (xG combinado: 0,14) produziu muito perigo.

FW Folarin Balogun, 6 — Estava jogando um ótimo jogo geral, fazendo corridas sólidas e pressionando bem, antes da colisão dura com Rochet no minuto 28. Isso eventualmente levou à sua substituição.

Substitutos

FW Ricardo Pepi (49 minutos), 6 — Em uma função de substituto nas duas primeiras partidas, Pepi conseguiu sete tentativas de chute em 43 minutos. Ele não conseguiu nenhuma em 49 minutos na noite de segunda-feira, embora tenha completado 15 de 16 passes com duas chances criadas.

FW Josh Sargent (18 minutos), NR — Completou apenas dois de quatro passes, com uma tentativa de chute e uma falta sofrida.

FW Haji Wright (11 minutos), NR — Ele não teve muitas oportunidades de fazer a diferença, mas conseguiu uma das oito tentativas de chute de seu time.

FW Malik Tillman (1 minuto + acréscimos), NR — Ele ficou lá apenas o tempo suficiente para completar duas passagens.