Classificando as histórias do UFC 304 — Leon Edwards e Tom Aspinall podem vencer em casa?

Com duas lutas por título, uma multidão barulhenta e grandes apostas em um card de 14 lutas, o UFC 304 parece estar cheio de drama em Manchester, Inglaterra. (22h00 horário do leste dos EUA no ESPN PPV)

Os compatriotas ingleses Leon Edwards e Tom Aspinall buscam defender seus títulos — peso médio e peso pesado interino, respectivamente — contra os merecedores Belal Muhammad e Curtis Blaydes. Ambas as lutas servirão como revanche, embora ambas as lutas anteriores tenham revelado muito sobre o resultado das festividades de sábado.

Junte isso a 13 lutadores representando o Reino Unido dentro da arena Co-op Live, e você terá uma experiência potencialmente eletrizante para os fãs de luta. Mas as perguntas permanecem: as estrelas britânicas podem brilhar no maior palco? Como o horário estranho — início do card principal às 3 da manhã — impactará os lutadores? O que as consequências das grandes lutas significarão para outras grandes estrelas do esporte?

Os escritores da ESPN MMA Andreas Hale, Brett Okamoto e Jeff Wagenheim destacam as principais histórias a serem seguidas e os confrontos para assistir durante as lutas deste fim de semana.

Como o relógio impactará as lutas pelo título do UFC 304?

Tom Aspinall enfrentará Curtis Blaydes pelo título interino dos pesos pesados ​​do UFC no evento co-principal do UFC 304 na noite de sábado. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Wagenheim: O UFC 304 será o primeiro card de luta da promoção em Manchester, Inglaterra, desde o outono de 2016 no UFC 204. O último foi um grande negócio. Michael Bisping, o lutador mais famoso da Inglaterra, fez a única defesa bem-sucedida do título de seu campeonato dos médios do UFC naquela noite contra Dan Henderson. A multidão lotada cantou junto com sua música de saída. E quando Bisping tirou seu bocal durante as apresentações e mostrou para a câmera de TV, revelando um desenho da Union Jack, o prédio cheio de concidadãos orgulhosos explodiu.

Por que foi notável que os fãs ingleses aparecessem e fizessem barulho para seu herói local? Porque os fãs poderiam estar em casa dormindo. O evento principal começou por volta das 5 da manhã, horário local, para atender aos clientes do pay-per-view na América do Norte. Enquanto a multidão se animava para Bisping, alguns repórteres que estavam lá viram os fãs cochilando nas arquibancadas durante o card.

Quase oito anos depois, apesar do MMA ser um negócio maior do que nunca na Inglaterra, a situação do horário de início será a mesma no sábado. Quando os dois campeões ingleses, Edwards e Aspinall, pisarem dentro do octógono para defender seus cinturões nas duas lutas finais do UFC 304, será novamente no início da manhã de domingo.

Agora, horários de início inconvenientes não são apenas uma coisa de Manchester. E mesmo quando as lutas são na América do Norte, os fãs na Inglaterra e em outras partes do mundo muitas vezes têm que ficar acordados a noite toda para assistir. Mas desligar a TV e ir direto para a cama é diferente de ter que viajar para casa de uma arena enquanto o sol está nascendo depois de você ter ficado acordado a noite toda torcendo pelos seus lutadores locais.

“Eu acho que é absolutamente terrível”, disse Aspinall em um vídeo postado em seu canal do YouTube. “Eu acho, sim, que não é justo com os fãs, não é justo com os fãs do Reino Unido, obviamente. Predominantemente, é um público americano, então eu entendo que eles querem vender para eles. Mas por que eles não podem vender para eles à tarde, que é o nosso horário noturno? Por que os americanos não podem assistir à tarde?”

Quem deixará Manchester como a maior estrela da Grã-Bretanha?

jogar 1:43 Leon Edwards mantém título com vitória dominante sobre Colby Covington Leon Edwards derrota Colby Covington para manter o título dos meio-médios do UFC no UFC 296.

Olá: Edwards é o headliner, e a sequência invicta de 13 lutas de Riverside Rocky é impressionante. No entanto, Muhammad é uma tarefa desafiadora para sua terceira defesa de título. O maior desafio pode ser entregar uma luta emocionante, já que Muhammad é conhecido por esmagar ataques explosivos com seu grappling. Aspinall tem uma tremenda oportunidade de ver sua celebridade disparar para a lua contra Blaydes.

Há um apetite por um peso-pesado britânico para se tornar o melhor lutador do mundo, e se Aspinall conseguir sua oitava vitória consecutiva dentro da distância, será difícil negar. Mas Paddy Pimblett tem, sem dúvida, o teto mais alto em termos de poder de estrela no card, com o potencial de estourar como uma grande estrela para o UFC. Ele terá seu teste mais difícil até agora contra King Green, e se ele passar com louvor, ele pode deixar o UFC 304 em uma trajetória de superstar semelhante à de Conor McGregor quando ele nocauteou Dustin Poirier no UFC 178 em 2014.

Fique de olho em Jon Jones e Alex Pereira — via mídia social

O atual campeão peso-pesado do UFC, Jon Jones, será influenciado se Tom Aspinall vencer no UFC 304? Ícone Sportswire

Okamoto: Se Aspinall vencer, poderemos ter uma noite movimentada nas redes sociais. Porque se Aspinall vencer, ele vai pegar o microfone na frente de seu país natal, e ele vai ser questionado sobre o que vem a seguir. E se isso acontecer, há apenas dois nomes para ele mencionar, e eles são dois dos maiores do esporte: Jon Jones e Alex Pereira.

Sáb., 27 de julho, Co-op Live, Manchester, Inglaterra

• Cartão principal: 22h00 horário do leste dos EUA no ESPN+ PPV

• Preliminares: 20h na ESPN2/ESPN+

• Preliminares iniciais: 18h na ESPN+

Jones, que deve enfrentar Stipe Miocic no final deste ano, não demonstrou interesse algum em unificar seu título dos pesos pesados ​​contra Aspinall. Ele ignorou isso em todas as oportunidades. Jones gosta de se inserir nas noites de luta, no entanto. Se Aspinall vencer e o nome de Jones for mencionado, as chances são de que ele deixará seus sentimentos conhecidos publicamente. E, se Aspinall perder, eu ainda esperaria que Jones desse uma espécie de “volta da vitória”, zombando daqueles que sugeriram que Aspinall seria uma ameaça real para ele.

Jones é o nome mais óbvio para Aspinall citar, mas Pereira está logo ali no número 2. O campeão dos meio-pesados ​​está a caminho de Lutador do Ano, tendo encabeçado o UFC 300 e o UFC 303 com performances de nocaute. Ele pretende passar para o peso pesado em algum momento, embora o CEO do UFC, Dana White, tenha sido muito morno sobre essa ideia. Com Jones mirando uma luta do tipo legado contra Miocic, Aspinall precisará de um novo desafiante para seu cinturão interino. Pereira é o campeão mais ativo do plantel, e algo me diz que ele teria não problema em responder a uma chamada de Aspinall se isso acontecer.

Será que “Paddy the Baddy” e “Meatball Molly” conseguirão dar um show aos moradores locais?

Paddy Pimblett e Molly McCann treinam juntos na Next Generation UK. Foto de Justin Setterfield/Getty Images

Olá: Embora os eventos principais e co-principais apresentem um par de campeões britânicos, as lutas mais intrigantes para os locais podem estar mais abaixo no card. Pimblett e Molly McCann serão apresentadas no mesmo card do UFC pela quarta vez. As amigas de longa data de Liverpool construíram uma legião de seguidores devido à sua missão de lutar pela classe trabalhadora no Reino Unido.

Eles estão em diferentes carreiras no momento. Pimblett está se aproximando de ser um lutador principal, já que ele espera chegar a 5-0 em sua gestão no UFC. Ao mesmo tempo, McCann lutará nas preliminares e buscará sua segunda vitória consecutiva após perder lutas consecutivas contra Erin Blanchfield e Julija Stoliarenko. Mas a popularidade de “Paddy the Baddy” e “Meatball Molly” vai além de vitórias e derrotas. Sua energia contagiante tem sido uma bênção para o MMA britânico e uma vitória para ambos em seu país de origem neste evento pode ser enorme para o crescimento do esporte.

O próximo candidato ao título peso-mosca se revelará no UFC 304?

Muhammad Mokaev, à esquerda, enfrenta Manel Kape no que pode ser uma luta decisiva para disputar o título peso-mosca masculino do UFC no UFC 304, no sábado. Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Okamoto: Se você olhar para os cinco primeiros lugares no ranking dos pesos-moscas, não encontrará Muhammad Mokaev (nº 6) ou Manel Kape (nº 8) — mas se você acha que isso significa que esta não pode ser uma luta de desafiante nº 1, você tem memória curta. O atual campeão Alexandre Pantoja vem de uma vitória sobre o então nº 10 Steve Erceg em maio.

Mokaev venceu sete seguidas e ficou irritado com a decisão do UFC de dar a Erceg uma chance pelo título antes dele voltar no UFC 301. Se ele for para 8-0 com um recorde geral invicto de 12-0, é difícil defender que outra pessoa tenha a próxima chance. Especialmente porque o topo da divisão está geralmente em fluxo no momento. Brandon Royval acabou de perder para Pantoja em dezembro. Brandon Moreno está 0-3 contra ele, incluindo uma luta no “The Ultimate Fighter”. Amir Albazi está machucado. Kai Kara-France vem de derrotas consecutivas. Mokaev não tem o estilo mais divertido, e o fato de o UFC ter colocado essa luta no undercard é um tanto revelador, mas esta pode muito bem ser a luta que envia Mokaev para uma oportunidade de campeonato.

O mesmo vale para Kape, embora ele tenha tido um ano ruim até agora. Ele perdeu o peso para uma luta contra Matheus Nicolau em janeiro, o que resultou no cancelamento. Ele foi então forçado a desistir de uma revanche programada para abril devido a uma lesão. Ainda assim, Kape venceu quatro seguidas e é um dos maiores rebatedores na categoria de 125 libras. Ele teve problemas na balança e tem uma derrota para Pantoja de 2021, mas tem sido muito impressionante quando lutou nos últimos anos.