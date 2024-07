Classificando as lutas deste fim de semana — ‘Chocolatito’, ‘Boots’ Ennis e Alimkhanuly

Do retorno do antigo rei peso por peso Roman “Chocolatito” Gonzalez às defesas de título de Janibek Alimkhanuly, Skye Nicolson e Jaron “Boots” Ennis, há algumas grandes lutas ao redor do mundo neste fim de semana.

Gonzalez, agora testando as águas no peso galo, é um futuro Hall of Famer tentando marcar uma luta pelo título em uma quinta categoria de peso. Alimkhanuly é, sem dúvida, o melhor lutador ativo de peso médio no boxe, e com pouca competição na divisão, uma vitória decisiva pode ajudá-lo em uma futura mudança para 168 libras, onde nomes como Canelo Alvarez, David Morrell e Christian Mbilli o aguardam.

Nicolson tem estado ocupado (seis lutas desde fevereiro de 2023), lutando em todo o mundo — EUA, México, Inglaterra e Irlanda. Ennis fará a primeira defesa de seu cinturão dos meio-médios desde que foi elevado a titular pleno pela IBF.

Aqui está uma lista das lutas mais divertidas para assistir neste fim de semana, em termos de confrontos, importância e emoção.

1. Luta pelo título: Jaron Ennis vs. David Avanesyan, 12 rounds, pelo título IBF dos médios de Ennis

13 de julho na Filadélfia (DAZN)

Jaron Ennis, à direita, defende seu título mundial dos meio-médios da IBF contra David Avanesyan no sábado. Patrick Smith/Getty Images

Ennis é emocionante de assistir, tendo vencido quatro de suas últimas cinco lutas por KO. Após assinar com o promotor Matchroom Boxing e ser promovido a campeão mundial pela IBF, sua carreira está potencialmente prestes a decolar.

Com Terence Crawford e Errol Spence Jr. agora de olho na mudança para o peso médio júnior, Ennis (número 3 da ESPN no peso médio) será promovido ao primeiro lugar se continuar vencendo.

Ennis (31-0, 28 KOs) estará ansioso para dar um show em uma primeira defesa de título na frente dos fãs de sua cidade natal e a forma recente sugere que “Boots” entregará. Em sua última luta, há um ano, Ennis nocauteou Roiman Villa e Avanesyan (30-4-1, 18 KOs) lutou apenas uma vez desde que foi nocauteado por Crawford em 2022. Avanesyan substitui Cody Crowley, que desistiu devido a uma lesão no olho em junho.

2. Raymond Muratalla vs. Tevin Farmer, 10 rounds, pesos leves

13 de julho em Las Vegas (ESPN/ESPN+)

O Top Rank Boxing agora está na ESPN e ESPN+. Assine a ESPN+ obter eventos exclusivos de boxepesagens e muito mais. Quinta-feira, 11 de julho, 14h ET na ESPN+: Mauro Forte vs. Cristobal Lorente, 12 rounds, peso pena Sexta-feira, 12 de julho, 20h30 ET na ESPN+: Roman Gonzalez vs. Rober Barrera, 10 rounds, pesos galo Sábado, 13 de julho, 18h40 ET na ESPN+: Janibek Alimkhanuly vs. Andrei Mikhailovich, 12 rounds, pelos títulos dos médios WBO e IBF de Alimkhanuly

Muratalla é ótimo de assistir. Ele venceu quatro de suas últimas cinco lutas por KO e dará um grande passo em direção a uma disputa pelo título mundial se vencer Farmer, um ex-campeão peso leve júnior.

Muratalla (20-0, 16 KOs), da Califórnia, está se aproximando de Shakur Stevenson e Denis Berinchyk com a possibilidade de grandes lutas contra William Zepeda e Keyshawn Davis nos próximos 18 meses. Zepeda e Davis venceram suas lutas no último sábado.

Farmer (33-5-1, 8 KOs), da Filadélfia, não lutou por 3 anos e meio após uma derrota pelo título peso leve júnior em janeiro de 2020 para Joseph Diaz Jr., mas ele acumulou três vitórias no último ano. Esta pode ser a luta mais competitiva do fim de semana, pois tem todos os ingredientes de uma disputa divertida.

3. Roman Gonzalez vs. Rober Barrera, 10 rounds, pesos galo

12 de julho em Manágua, Nicarágua (ESPN+)

Gonzalez, de 37 anos, vê isso como uma oportunidade de reiniciar sua carreira, em vez de uma luta de despedida diante dos fãs de seu país.

“Chocolatito” espera que uma vitória em sua primeira luta de volta à Nicarágua desde 2015 crie uma oportunidade de ganhar um título mundial em uma quinta categoria de peso no Japão no final do ano. Os quatro títulos de peso galo estão todos nas mãos de boxeadores japoneses: Junto Nakatani (WBC), Takuma Inoue (WBA), Ryosuke Nishida (IBF) e Yoshiki Takei (WBO).

Gonzalez, no entanto, precisa de uma performance forte, já que não luta desde seu encontro épico com Juan Francisco Estrada em dezembro de 2022, que perdeu por decisão majoritária. Recentemente, Gonzalez (51-4, 41 KOs) lutou com Jesse “Bam” Rodriguez, que nocauteou Estrada para seu título peso galo júnior do WBC em 29 de junho.

Depois que Gonzalez derrotou Estrada na primeira de três lutas, ele derrotou Ronald Barrera em maio de 2013. Barrera (27-5, 17 KOs) quer vingar a derrota de seu irmão mais velho de 11 anos atrás e acabar com os planos de Gonzalez de uma chance pelo título mundial.

4. Luta pelo título: Janibek Alimkhanuly vs. Andrei Mikhailovich, 12 rounds, pelos títulos dos médios WBO e IBF de Alimkhanuly

13 de julho em Las Vegas (ESPN/ESPN+)

O campeão unificado dos médios Janibek Alimkhanuly, acima, é o grande favorito para derrotar Andrei Mikhailovich. Mikey Williams/Top Rank via Getty Images

Alimkhanuly é o número 1 do ranking dos médios da ESPN e tentará obter uma vitória de destaque que ajude a preparar lutas maiores no futuro.

O problema é que não há nomes no peso médio para Alimkhanuly (15-0, 10 KOs) lucrar. Assim como seu compatriota cazaque Gennadiy “GGG” Golovkin durante seu reinado no peso médio, Alimkhanuly parece estar em um nível diferente dos demais e pode destacar seu domínio na divisão nesta luta.

Mikhailovich (21-0, 13 KOs), da Nova Zelândia, não competiu nem perto do nível de Alimkhanuly e espera-se que o campeão vença dentro da distância.

5. Ruben Villa vs. Sulaiman Segawa, 10 rounds, peso pena

13 de julho em Las Vegas (ESPN/ESPN+)

Villa, o candidato número 1 do WBC, não pode se dar ao luxo de escorregar com uma oportunidade de título ao seu alcance. Uma vitória sobre Segawa certamente garantirá sua chance contra o campeão Rey Vargas, se o mexicano permanecer no peso-pena. Uma luta contra Brandon Figueroa, que recentemente ganhou o cinturão interino do WBC, também é possível, caso Villa continue no caminho certo.

Villa (22-1, 7 KOs) reconstruiu sua carreira desde que sofreu uma derrota por decisão unânime para Emanuel Navarrete, que disputava o título da WBO em outubro de 2020. Ele não lutou por 18 meses, mas desde então conquistou quatro vitórias impressionantes e parece demais para Segawa (16-4-1, 6 KOs), que perdeu sua última luta por decisão unânime para Mirco Cuello em março.

6. Luta pelo título: Skye Nicolson x Dyana Vargas, 10 rounds, pelo título peso-pena feminino do WBC de Nicolson

13 de julho na Filadélfia

Skye Nicolson, acima, faz a primeira defesa de seu título mundial peso-pena do WBC contra Dyana Vargas no sábado em Las Vegas. Ed Mulholland/Sala de jogos

Nicolson parece pronta para se tornar um dos próximos grandes nomes do boxe feminino. Pessoas como Katie Taylor e Amanda Serrano estão em estágio avançado de suas carreiras, enquanto Claressa Shields está equilibrando boxe com MMA. Há espaço para novas estrelas.

Nicolson (10-0, 1 KO), da Austrália, já tem um dos maiores perfis de campeãs do boxe profissional feminino e a melhor luta disponível para ela é certamente contra a porto-riquenha Serrano (46-2, 30 KOs), de Nova York, que detém os outros três títulos mundiais no peso-pena. No entanto, Serrano está programada para enfrentar Stevie Morgan em 20 de julho e depois enfrentar Taylor em uma revanche em 15 de novembro, então Nicolson tem algum tempo para se desenvolver mais. E espera-se que ela supere Vargas (19-1, 12 KOs) sem problemas para permanecer na disputa por lutas maiores.