Classificando as lutas do card Crawford-Madrimov de 3 de agosto

A tomada do poder da Arábia Saudita no boxe de alto nível se estende a Los Angeles no sábado, quando a Riyadh Season terá seu primeiro evento no exterior no BMO Stadium com Terence Crawford, um dos melhores lutadores peso por peso do mundo, no topo da programação (ESPN+ PPV, 18h ET).

Assim como em eventos anteriores na Arábia Saudita, que apresentaram uma série de lutas boas o suficiente para serem a atração principal de um card de boxe, o show de sábado em Los Angeles está repleto de confrontos de qualidade.

A Riyadh Season é um evento anual de esportes e entretenimento administrado pelo estado que atrai patrocínios de algumas das empresas mais proeminentes da região. O card de sábado apresenta lutadores de diferentes empresas promocionais, um feito raro para o boxe.

O card de sábado apresenta lutadores de diferentes empresas promocionais, um feito raro para o boxe.

Os eventos de boxe em Riad também foram marcados pela produção de alta qualidade, e o lendário cantor de hip-hop Eminem se apresentará durante o evento no sábado.

Um dos promotores envolvidos no show é Eddie Hearn, do Matchroom Boxing. Ele disse à ESPN que esta é a maior noite de luta que ele já viu no boxe americano de cima a baixo.

“Os fãs de boxe americanos vão ficar de boca aberta. Estou ansioso por um espetáculo absoluto”, disse Hearn. “Quando começamos a Riyadh Season, esperávamos que fosse apenas em Riyadh entre outubro e março. Mas a Riyadh Season também quer se promover mundialmente e [is] usando esses eventos em Los Angeles e Londres [on Sep. 21] para expandir a marca e é uma ótima notícia para os fãs de luta.”

Com uma lista de confrontos imperdíveis, a ESPN analisa o card do pay-per-view e classifica todas as lutas.

1. Israil Madrimov vs. Terence Crawford – Luta pelo título dos médios júnior

Crawford (40-0, 31 KOs), campeão de três divisões e indiscutível nas categorias de 140 e 147 libras, tenta conquistar outra categoria de peso, mas terá que subjugar um lutador que foi comparado a Gennadiy “GGG” Golovkin, ex-campeão dos médios e especialista em nocautes.

Crawford, 36, de Omaha, Nebraska, parecia sensacional em sua última luta, quando derrubou Errol Spence Jr. três vezes a caminho de uma vitória por nocaute técnico no nono round para unificar todos os quatro principais cinturões dos meio-médios em julho de 2023.

Crawford, o atual campeão dos médios da WBA e da WBO, entra na luta como favorito (-800 por ESPN BET) devido à sua extensa biblioteca de habilidades de boxe e QI do ringue, mas há um elemento de perigo para ele nesta luta. Ele está subindo para o peso médio júnior pela primeira vez e enfrenta um socador poderoso e em forma que parece calmamente imune ao tamanho da ocasião ao enfrentar o lutador número 2 do ranking libra por libra da ESPN em uma primeira defesa de seu título WBA de 154 libras.

Madrimov (10-0-1, 7 KOs), do Uzbequistão, teve apenas 11 lutas profissionais, mas não leia muito sobre isso. Ele teve uma longa e distinta carreira amadora em nível internacional e é um dos muitos lutadores de elite do leste europeu que treinam em Indio, Califórnia. Um desses parceiros de treino é Dmitry Bivol, o meio-pesado que contrariou as probabilidades quando derrotou a maior estrela do esporte, Canelo Alvarez, em 2022. Madrimov pode fazer o mesmo? Ele está com fome, tem estado mais ocupado do que Crawford nos últimos anos (Crawford tem tido uma luta por ano desde 2020) e parecia bem em sua última luta quando parou Magomed Kurbanov em cinco rounds em Riad em março passado.

Muito depende se Madrimov, 29, consegue acertar alguns de seus grandes socos para desestabilizar Crawford nos primeiros rounds antes que Crawford entre em seu ritmo. Crawford é um finalizador clínico, um dos mais letais do ramo, e se ele conseguir acertar dois ou três socos nivelados, ele pode terminar a luta nos últimos rounds.

2. Andy Ruiz Jr. vs. Jarrell “Big Baby” Miller – Peso Pesado

Andy Ruiz Jr. enfrenta o também peso pesado Jarrell Miller no co-evento principal da luta Crawford x Madrimov na noite de sábado em Los Angeles. Foto de Sarah Stier/Getty Images

Haverá muita coisa em jogo quando esses dois lutarem para permanecer relevantes em uma divisão de pesos pesados ​​que pode estar cheia de oportunidades de título mundial no ano que vem, após o confronto indiscutível entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury em 21 de dezembro.

Ruiz (35-2, 22 KOs) brevemente manteve três títulos depois de parar Anthony Joshua em 2019, mas voltou fora de forma para a revanche seis meses depois. Ruiz, 34, de Imperial, Califórnia, só foi visto no ringue duas vezes desde então, mas insiste que recuperou seu foco e motivação para o esporte.

Ruiz pesou 269 libras em sua luta mais recente contra Luis Ortiz há quase dois anos, que ele venceu por decisão unânime. Miller (26-1-1, 22 KOs), 36, de Nova York, similarmente, chegou pesado para as lutas. Ele pesou impressionantes 333 libras em sua luta contra Daniel Dubois em dezembro, quando perdeu o fôlego e foi parado no 10º round.

Ruiz, se estiver tão focado quanto diz estar, deve prevalecer, mas essa luta promete drama e knockdowns. Vai ser divertido assistir, mas uma luta que nenhum dos dois pode se dar ao luxo de perder.

3. Jared Anderson vs. Martin Bakole – Peso Pesado

Jared Anderson está invicto (17-0), com 15 de suas vitórias por nocaute. Foto de Elsa/Getty Images

Anderson vem sendo apontado como o futuro do boxe peso-pesado americano há alguns anos, e esta pode ser uma luta que o levará à beira de uma oportunidade de título mundial.

Anderson (17-0, 15 KOs), 24, de Toledo, Ohio, tem um top 5 no ranking com dois dos órgãos governamentais mundiais, mas Bakole (20-1, 15 KOs), é o candidato nº 1 ao cinturão da WBA detido por Usyk. Bakole, da República Democrática do Congo, mas baseado na Escócia, impressionantemente parou Carlos Takam em sua última luta em outubro de 2023.

“É uma ótima luta, mas uma luta estranha de se fazer”, disse Hearn à ESPN. “Muitas pessoas estão eufóricas com Anderson e se ele vencer Bakole, ele estará em uma ótima posição, uma estrela da divisão, mas não tenho certeza se ele o vencerá. Se Anderson vencer, ele o colocará lá em cima. Sua Excelência Turki Alalshikh [the chairman of Saudi Arabia’s General Entertainment Authority]gostou de Jared Anderson, então ele vai tentar escalá-lo para todas as grandes lutas da divisão, mas acho que é uma luta 50-50.”

4. Isaac “Pitbull” Cruz vs. Jose Valenzuela – Luta pelo título dos médios júnior

Isaac Cruz, à direita, derrotou Rolando “Rolly” Romero para ganhar o título meio-médio júnior da WBA em março. Foto de Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Esta luta pelo título totalmente mexicano reúne dois lutadores em boa forma, que conquistaram as melhores vitórias de suas carreiras na última luta.

Cruz (26-2-1, 18 KOs), da Cidade do México, parou de forma impressionante Rolando “Rolly” Romero em março, enquanto o canhoto Valenzuela (13-2, 9 KOs), de Sinaloa, também brilhou ao nocautear Chris Colbert em dezembro.

Se Cruz, de 26 anos, conseguir superar Valenzuela em sua primeira defesa de título, há grandes lutas em potencial para ele no futuro, de acordo com Hearn.

“Ele é um lutador muito emocionante”, disse Hearn, que promove Cruz, à ESPN. Liam Paro, Subriel Matias, Teofimo Lopez, Devin Haney, Jack Catterall contra Regis Prograis em agosto, então há algumas lutas gigantescas em jogo na categoria até 140 libras e ele é definitivamente um dos caras mais emocionantes dessa divisão.

Cruz já teve dificuldades com canhotos antes (ele perdeu uma decisão por pontos para Gervonta Davis em 2021 e derrotou Giovanni Cabrera por decisão dividida um ano atrás), enquanto Valenzuela está subindo uma divisão para ter uma chance.

5. David Morrell vs. Radivoje Kalajdzic – Luta pelo título dos meio-pesados

David Morrell, à direita, enfrenta Radivoje Kalajdzic pelo título vago dos meio-pesados ​​”regulares” da WBA na noite de sábado. Foto de Adam Bettcher/Getty Images

David Morrell (10-0, 9 KOs), de Santa Clara, Cuba, e Radivoje Kalajdzic (29-2, 21 KOs), de Belgrado, Sérvia, lutarão pelo título vago “regular” dos meio-pesados ​​da WBA, com o vencedor se aproximando de uma chance contra Bivol, o campeão pleno. Morrell, de Minneapolis, tem sido implacável, acumulando seis vitórias por nocaute como campeão super-médio da WBA. Esta é a estreia de Morrell no meio-pesado e será interessante ver se ele consegue continuar sua sequência de quatro anos de nocaute.

6. Andy Cruz vs. Antonio Moran – Luta leve

Andy Cruz enfrenta Antonio Moran em uma luta leve em Los Angeles no sábado. Foto de Ezra Shaw/Getty Images

Cruz (3-0, 1 KO), de Matanzas, Cuba, é um medalhista de ouro olímpico de 2020. Ele enfrenta o veterano Antonio Moran (30-6-1, 21 KOs), da Cidade do México, em uma luta de 10 rounds. Cruz, 28, tem qualidade e esta é uma boa chance de verificar se ele pode ir até o fim nas fileiras profissionais. Para Moran, 31, esta é uma oportunidade de continuar construindo após uma impressionante vitória no sexto round sobre Romero Duno em janeiro.