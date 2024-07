Claudia Conway assa papai George por doar milhares para o PAC anti-Trump

Claudia Conway está pedindo ao pai que lhe mostre o dinheiro… ou, pelo menos, explique para onde foi – porque ela acabou de fazer uma piada online perguntando onde estão as mensalidades da faculdade.

A filha do ex-Conselheiro Sênior da Donald Trump , Kellyanne Conway e advogado/ativista George Conway disparou uma postagem em X para seu pai, que compartilhou a foto de um cheque de US$ 343.434,34 para um comitê de ação política anti-Trump.

GC diz que está doando o dinheiro – uma série de “34” para refletir o número de contagens de Trump Foi condenado está no Daniels tempestuoso julgamento de dinheiro silencioso – por causa da “condição psicológica” de DT … mas, CC está focado no verde.

Claudia escreve: “Essa é a mensalidade da faculdade dos seus filhos”… o que poderia ser visto como uma crítica ao pai – mas com base nos comentários que ela fez, não está claro se ela está realmente chateada.

Nas respostas do post X, Claudia chama seu tweet de uma piada alegre… mas acrescenta que pode haver um pouco de verdade nisso – então ela está evitando sua piada. Considerando sua história com o pai (e com os pais em geral), certamente parece que há algo real por trás disso.