Claudia Jordan defende os pôsteres de sexo oral de Kenya Moore após a saída de ‘RHOA’

Cláudia Jordão está vindo em defesa de seu ex-colega de elenco de ‘Real Housewives of Atlanta’, Quênia Moore … depois que este último saiu do show após um suposto escândalo.

Conversamos com Claudia em Los Angeles, que chamou a saída antecipada do Quênia da 16ª temporada de uma tragédia… e sugeriu que o programa pode não ser assistido sem a personalidade barulhenta e orgulhosa de KM.

TMZ contou a história… Quênia saiu oficialmente a nova temporada de ‘RHOA’ logo após ser colocada em pausa por supostamente exibindo cartazes do recém-chegado Brittany Eady realizando sexo oral. O Quênia supostamente estava brigando com a Bretanha antes do drama NSFW … com BE supostamente ameaçando KM em um ponto durante a produção.