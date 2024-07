Clayton Kershaw grato vai 4 innings em retorno aos Dodgers

LOS ANGELES — A expectativa consumiu a maior parte dos últimos oito meses e a excitação coloriu a maior parte dos últimos dias. Então, no terceiro inning de sua primeira partida de volta ao Dodger Stadium na quinta-feira, Clayton Kershaw encontrou uma realidade preocupante: duas corridas no placar, dois corredores na base, ninguém eliminado.

Isso desencadeou um sentimento familiar: sobrevivência.

“Há uma parte disso”, disse o gerente do Dodgers, Dave Roberts, “em que você simplesmente assume o fato de ter passado por isso — e não é sobre sua primeira partida como titular, não é sobre como você se sente. É sobre conseguir uma eliminação e sair daquele inning e minimizar os danos. Pessoas que estiveram nesse tipo de batalha têm isso para se apoiar. Esse era o único pensamento dele naquele momento.”

Kershaw voltou e registrou três strikeouts consecutivos, limitando os danos, preparando o cenário para outra vitória dos Dodgers — desta vez por 6 a 4 sobre o rival da divisão, o San Francisco Giants — e dando um sinal encorajador em seu retorno da cirurgia no ombro.

Kershaw limitou os Giants a apenas duas corridas em uma partida de quatro innings e 72 arremessos que o viu espalhar seis rebatidas e dar três walks. Foi uma linha de arremessos nada notável, prejudicada, na mente de Kershaw, pela falta de comando de bola rápida. Mas aquela sequência de terceiro inning mostrou que o Kershaw que os Dodgers conheceram nos últimos anos — aquele que pode dominar principalmente com uma combinação de bola rápida e slider que raramente excede 90 mph — ainda está lá.

“Ele é o mesmo, honestamente — do começo ao fim do jogo”, disse o catcher do Dodgers, Austin Barnes. “Acho que essa é uma das suas melhores características. Ele não solta o pé do acelerador. Ele é o mesmo cara. Ele continua vindo para cima de você.”

Kershaw, às vezes, teve dificuldade em acertar sua bola rápida em rebatedores destros adversários na quinta-feira, mas ele exibiu um slider afiado, usou sua bola curva para manter os rebatedores desequilibrados e até mesmo lançou algumas mudanças, o arremesso que notoriamente o iludiu. Ao todo, ele gerou 14 swings e misses e eliminou seis rebatedores, nenhum maior do que no topo do terceiro, que começou com quatro hits consecutivos, mas terminou com três punchouts consecutivos — em um slider baixo e para dentro que passou por Patrick Bailey, uma bola curva do meio-meio que congelou David Villar e um slider na terra que enganou Thairo Estrada.

Kershaw obrigou a saída precoce, então observou Nick Ahmed — dispensado pelos Giants duas semanas atrás — e Shohei Ohtani fornecerem home runs consecutivos para colocar os Dodgers no topo no oitavo inning, coroando uma série de 6-1 em casa saindo do intervalo do All-Star. Foi uma ocasião muito mais feliz do que a que Kershaw encontrou na última vez que subiu ao monte no Dodger Stadium — no Jogo 1 da National League Division Series em 7 de outubro, ele foi cobrado com seis corridas e registrou apenas uma eliminação, preparando o cenário para uma varredura impressionante do Arizona Diamondbacks.

Clayton Kershaw permitiu duas corridas em uma partida de quatro innings e 72 arremessos que o viu espalhar seis rebatidas e dar três walks contra os Giants. “Significou muito”, ele disse sobre seu retorno aos Dodgers. Gary A. Vasquez/USA TODAY Esportes

A primeira cirurgia no braço de Kershaw — um procedimento para reparar os ligamentos glenoumeral e a cápsula do ombro esquerdo — ocorreu em 3 de novembro.

A incerteza pairava sobre ele então.

A gratidão o envolveu agora.

“Poder voltar ao Dodger Stadium é algo em que penso há muito tempo”, disse Kershaw, 36. “Significou muito. Significou muito. Ellen e as crianças também estavam aqui. Elas estavam tão animadas. Há muitas pessoas aqui que passaram muito tempo comigo para me ajudar a voltar, e pessoas em casa também para ajudar. Isso foi muito legal, que muitas pessoas se importaram tanto em me ajudar. E para mim, pessoalmente, voltar e arremessar aqui no Dodger Stadium definitivamente — não que eu já tenha feito isso antes, mas não vou tomar isso como garantido novamente.”

Os Dodgers trouxeram Kershaw de volta perto do fim de uma offseason repleta de estrelas, logo após adicionar Ohtani, Tyler Glasnow e Yoshinobu Yamamoto. Kershaw era visto então como um luxo. Desde então, ele evoluiu para uma necessidade. Os Dodgers entraram no intervalo do All-Star com 15 jogadores líderes da liga principal na lista de lesionados, muitos deles arremessadores titulares altamente talentosos.

Glasnow retornou da IL na quarta-feira, mas já está se aproximando de uma alta na carreira em innings. Bobby Miller e Walker Buehler devem retornar à rotação em algum momento nas próximas semanas, mas há incertezas sobre como eles se sairão. Yamamoto, enquanto isso, está se recuperando do que foi diagnosticado como uma distensão do manguito rotador e ainda não voltou do monte.

Os Dodgers precisam de um Kershaw eficaz — agora mais do que nunca.

“Se este for o cenário”, disse Roberts, “então teremos uma jornada divertida com Clayton este ano”.