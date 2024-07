Cleveland Browns é instado a acabar com a tradição do mascote ao vivo após a morte de Swagger Jr.

É com tristeza que anunciamos o falecimento do nosso querido mascote, SJ. Estamos muito gratos por seus muitos anos de apoio leal e valorizamos todas as memórias maravilhosas que ele ajudou a criar para fãs jovens e velhos. pic.twitter.com/bQ6c6HiuA7

-Cleveland Browns (@Browns) 2 de julho de 2024

@Marrons