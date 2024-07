Clippers ‘muito decepcionados’ com a equipe dos EUA substituindo Kawhi Leonard

LAS VEGAS — O presidente de operações de basquete do LA Clippers, Lawrence Frank, disse que a equipe estava “muito decepcionada” com a decisão da USA Basketball de substituir Kawhi Leonard na lista da equipe olímpica na semana passada.

Em um comunicado divulgado na quarta-feira passada, a USA Basketball deu a entender que Leonard não estava no time, em uma decisão que foi influenciada pelos Clippers e pelos dirigentes da equipe dos EUA, após verem como o duas vezes MVP das Finais estava se movimentando e jogando durante o acampamento da USA Basketball em Las Vegas na semana passada.

Frank disse que Leonard não sofreu nenhum contratempo com seu joelho direito reparado cirurgicamente. O USA Basketball substituiu a vaga de Leonard no elenco por Derrick White, de Boston.

“Não, foi decisão da USAB e eu fiquei francamente muito decepcionado com a decisão”, disse Frank. “Kawhi queria jogar. Queríamos que ele jogasse. Eu estava lá nos dois primeiros treinos, ele parecia muito bem. Foi um participante completo em tudo o que eles fizeram. Eu não estava lá no terceiro treino, quando, no final das contas, foi o ponto em que eles decidiram ir em uma direção diferente [last Wednesday].

“Eu expressei a eles que realmente gostaria que tivessem dado mais tempo a Kawhi.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Leonard perdeu os últimos oito jogos da temporada regular com inflamação no joelho direito reparado cirurgicamente. Ele voltou a jogar nos jogos 2 e 3 antes de perder os três jogos restantes da derrota da série de primeira rodada para Dallas.

Perguntaram a Frank se Leonard passou por algum tipo de procedimento ou tratamento no joelho direito antes do acampamento da USA Basketball.

“Não vou entrar em detalhes sobre o que está acontecendo”, disse Frank. “Tudo o que vou dizer é que ele passou muito tempo se preparando para isso. Ele teve uma progressão realmente sólida. Ele parecia bem nos treinos.”

Leonard disse que conseguiu fazer seu joelho e a inflamação “se recuperarem” nas duas semanas anteriores ao acampamento da USA Basketball. No dia anterior ao anúncio da USA Basketball de que Leonard não continuaria com o time, Leonard disse que seu joelho estava em “estado neutro”.

“Ele não estaria lá e não o colocaríamos lá se não estivéssemos confiantes de que ele seria capaz de passar por toda a experiência olímpica”, disse Frank. “Agora eu entendo da perspectiva da USAB, ninguém tem uma bola de cristal.”

Leonard não conseguiu terminar as duas últimas pós-temporadas por causa de lesões no joelho direito. Em 2023, ele rompeu o menisco direito após os dois primeiros jogos de uma série de cinco jogos com o Phoenix Suns, que eliminou LA na primeira rodada.

Frank disse que Leonard deve estar pronto quando os Clippers iniciarem o treinamento em outubro.

Frank também falou sobre o futuro de Russell Westbrook, que pegou sua opção de contrato de US$ 4 milhões no final de junho. Frank disse que teve conversas com o agente de Westbrook desde a saída de Paul George na agência livre para a Filadélfia. Os Clippers frequentemente colocavam os dois ex-companheiros de equipe e amigos do Oklahoma City juntos na quadra. Mas com a saída de George, Westbrook provavelmente jogará em outro lugar na próxima temporada também.

“Primeiro, Russ é um jogador tremendo, f—ing”, disse Frank. “Jogador do Hall da Fama. Ele é único pelo que conquistou. Ano passado foi um papel diferente do que ele já desempenhou antes, reservando depois que fizemos a troca por James [Harden]. Desde que ele optou por entrar e com a saída de PG também, nós meio que trabalhamos com seu agente para ver onde seria a melhor opção para Russ.

“Mas temos grande respeito por Russ. Ele fez um trabalho fantástico enquanto esteve aqui e continuaremos a trabalhar com seu agente para ver quais são os melhores próximos passos.”

Frank disse que teve discussões com os agentes de PJ Tucker e Bones Hyland, dois Clippers que querem jogar mais. Frank disse que se não houver um caminho para jogar, os Clippers trabalharão com ambos os jogadores para encontrar uma situação diferente.

Frank também disse que conversou com Ivica Zubac e Terance Mann sobre possíveis extensões.