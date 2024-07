Clooney sobre Trump, Margarita Hijinks, Trump Vs Biden Golf

George Clooney quer Presidente Biden para se retirar, o casal do vídeo de Margarita Hijinks foi preso e Donald Trump quer jogar contra seu oponente no golfe … tudo isso é o TMZ TV Hot Takes de hoje.

TMZ ao vivo

TMZ. com

Primeiro no “TMZ Live” Harvey dar Carlos reagir a George pedindo a Biden para abrir caminho para um novo candidato democrata e por que Clooney acha que Biden não pode vencer Trump nas urnas.

TMZ é televisão

TMZ. com

No “TMZ on TV”, nossa equipe analisa o vídeo viral de um homem derramando uma margarita na bunda de uma mulher no meio de um restaurante mexicano… uma pegadinha que prendeu os dois.