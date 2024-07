Coco Gauff chorosa discute com árbitro e é expulsa das Olimpíadas de Paris

PARIS — A cena parecia muito familiar para Coco Gauff. Uma decisão de arbitragem que ela tinha certeza de que estava errada. Um juiz de cadeira que não quis ouvir. Lágrimas escorrendo por suas bochechas. E, o mais decepcionante de tudo, uma derrota, dessa vez nas Olimpíadas de Paris.

Até o local era o mesmo: a quadra Philippe Chatrier foi onde a atual campeã do US Open foi eliminada na terceira rodada dos Jogos Olímpicos de Verão por Donna Vekic, da Croácia, por 7-6 (7), 6-2, na terça-feira.

Esse também é o principal estádio usado anualmente para o Aberto da França, onde Gauff se viu em uma disputa quase idêntica sobre uma decisão ao perder para a eventual campeã Iga Swiatek na semifinal no mês passado.

“Houve várias vezes neste ano em que isso aconteceu comigo — em que senti que sempre tinha que ser um defensor de mim mesmo na quadra”, disse Gauff depois, renovando o pedido para que a análise de vídeo fosse usada no tênis, assim como em muitos outros esportes profissionais.

“Senti que ele marcou antes de eu bater, e não acho que o árbitro tenha discordado”, disse ela. “Acho que ele apenas pensou que isso não afetou meu swing, o que eu senti que afetou.”

Gauff, uma americana de 20 anos que era a segunda cabeça de chave nas Olimpíadas de simples, já estava perdendo por uma grande margem quando o episódio aconteceu, faltando dois games para o final da partida.

Ela acertou um saque, e o retorno de Vekic caiu perto da linha de base. Um juiz de linha inicialmente chamou o arremesso de Vekic de fora; Gauff não manteve a bola em jogo. O árbitro de cadeira Jaume Campistol achou que o arremesso de Vekic caiu e concedeu a ela o ponto, dando a ela uma quebra de serviço e uma vantagem de 4-2.

Gauff foi falar com o árbitro, mas o jogo foi atrasado por vários minutos.

“Eu nunca discuto essas decisões. Mas ele as chamou antes de eu bater na bola”, disse Gauff a Campistol. “Não é nem uma percepção; são as regras.”

“Isso sempre acontece comigo aqui no Aberto da França. Toda vez”, disse Coco Gauff ao árbitro de cadeira Jaume Campistol durante uma longa discussão. RITCHIE B TONGO/EPA-EFE/Shutterstock

Ela venceu facilmente suas duas primeiras partidas de simples, perdendo um total de apenas cinco games. Mas seu primeiro torneio olímpico de simples — ela ainda está nas duplas femininas e duplas mistas — terminou com uma performance que dificilmente foi sua melhor no dia mais quente dos Jogos de Verão até então, com a temperatura subindo acima de 90 graus Fahrenheit.

“Esses pontos são grandes negócios. Geralmente depois, eles pedem desculpas. Então é meio frustrante. O ‘desculpe’ não ajuda você depois que a partida acaba”, disse Gauff. “Não posso dizer que teria vencido a partida se tivesse vencido aquele ponto.”

Mesmo antes dos problemas com a decisão da arbitragem, Gauff não conseguiu manter um bom começo contra Vekic, que foi semifinalista em Wimbledon neste mês.

A americana liderava por 4-1 e estava a um ponto de avançar para 5-1 e sacar para o set de abertura. Mas ela não fechou o acordo, então desperdiçou alguns set points em 6-4 no tiebreak subsequente. Vekic avançou até o final daquele set, então manteve seu nível no segundo.

Uma medida da superioridade de Vekic nesta tarde: ela terminou com 33 vencedores contra apenas nove de Gauff.

“Não vou ficar aqui e dizer que um ponto afetou o resultado de hoje”, reconheceu Gauff, “porque eu já estava no lado perdedor das coisas”.

Ainda assim, o momento mais memorável da partida foi aquela discussão no segundo set. Gauff até fez alusão àquela derrota de Swiatek enquanto conversava com Campistol e um supervisor que se juntou à conversa na quadra na terça-feira.

“Sempre acontece aqui no Aberto da França comigo. Toda vez”, disse Gauff, segurando uma bola de tênis em uma mão e sua raquete na outra enquanto defendia seu caso. “Essa é a quarta, quinta vez que acontece neste ano.”

Vekic não se envolveu, permanecendo na sua ponta da quadra e brincando com as cordas da raquete.

“É uma situação muito complicada. Eu pessoalmente achei que o árbitro tomou uma boa decisão, porque a decisão veio bem tarde”, disse Vekic quando perguntado depois sobre o que aconteceu. “Mas terei que assistir de novo. É difícil saber exatamente no momento.”

Quando Gauff desistiu e voltou à quadra para retomar o jogo, os fãs vaiaram ruidosamente — raiva direcionada ao árbitro.

O primeiro ponto do jogo seguinte foi para Gauff, e os espectadores a aplaudiram intensamente.

Mas cerca de 10 minutos depois, a partida acabou.

Gauff estava programada para voltar à quadra com sua companheira de equipe dos EUA, Taylor Fritz, para uma partida de duplas mistas da primeira rodada mais tarde na terça-feira. Ela também está competindo em duplas femininas com Jessica Pegula nestas Olimpíadas.

No fim de semana, Gauff falou sobre o objetivo de sair com três medalhas — uma de cada um dos seus eventos em Paris. Isso não vai acontecer agora.

“Quero voltar para casa com alguma coisa”, disse Gauff na terça-feira.