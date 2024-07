Coco Gauff é nomeada porta-bandeira feminina da equipe dos EUA nas Olimpíadas de Paris

PARIS — A campeã do US Open, Coco Gauff, será a porta-bandeira feminina dos Estados Unidos na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, juntando-se ao tetracampeão da NBA LeBron James, informou a equipe americana na quarta-feira.

Gauff, 20 anos, será a primeira tenista dos EUA a carregar a bandeira, três anos depois de ter sido forçada a perder as Olimpíadas de Tóquio quando testou positivo para COVID.

Escolhas dos editores

“Nunca pensei que teria a honra de carregar a bandeira americana pelo time dos EUA na cerimônia de abertura”, disse Gauff em um comunicado.

“Eu não poderia estar mais orgulhoso de liderar meus companheiros de equipe com LeBron enquanto mostramos nossa dedicação e paixão no maior palco que existe.”

Gauff e James foram selecionados por meio de uma votação de seus colegas atletas dos EUA, disse o Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA (USOPC).

“Ser indicada por seus companheiros de equipe para esta honra diz muito sobre a maneira como Coco aborda seu esporte e seu papel como membro da Equipe EUA”, disse a CEO da USOPC, Sarah Hirshland.

A número 2 do mundo do tênis, Gauff, explodiu no cenário internacional há cinco anos, quando derrotou seu ídolo, Venus Williams, em uma corrida dos sonhos até a quarta rodada de Wimbledon, quando tinha apenas 15 anos.

Ela conquistou seu primeiro grande título no US Open do ano passado.

Espera-se que Gauff compita tanto em simples quanto em duplas nas quadras de saibro em Roland Garros. A competição olímpica de tênis começa no sábado.