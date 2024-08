Coco Gauff perde duas vezes e encerra candidatura às Olimpíadas de Paris sem medalha

PARIS — Coco Gauff perdeu nas duplas femininas e duplas mistas nas Olimpíadas de Paris na quarta-feira, encerrando sua primeira participação nos Jogos Olímpicos de Verão um dia após sua triste eliminação nas simples.

“No final do dia, acabou”, disse o americano de 20 anos. “Vou tentar tirar o lado positivo disso e fazer melhor da próxima vez.”

Gauff e sua companheira de equipe dos EUA, Jessica Pegula, eram a dupla feminina mais bem classificada, mas foram eliminadas na segunda rodada pela dupla tcheca Karolina Muchova e Linda Noskova por 2-6, 6-4, 10-5 em um tie-break à tarde. Então, à noite, Gauff e Taylor Fritz saíram das duplas mistas com uma derrota por 7-6 (2), 3-6, 10-8 em outro tie-break para Gaby Dabrowski e Felix Auger-Aliassime do Canadá.

No tênis olímpico, o desempate por dois sets, de primeiro a 10, é usado no lugar do tradicional terceiro set para todas as partidas de duplas.

Na terça-feira, Gauff foi derrotada por Donna Vekic, da Croácia, em sets diretos na terceira rodada de simples. Gauff, que foi a segunda cabeça de chave naquele evento, entrou em uma discussão com o juiz de cadeira sobre uma decisão de arbitragem perto do final daquela partida.

No geral, foi um encerramento abrupto das Olimpíadas para alguém que foi porta-bandeira dos EUA durante a cerimônia de abertura na sexta-feira e, há poucos dias, estava falando sobre a esperança de deixar a Cidade Luz com três medalhas. Em vez disso, ela terminou com 0-para-3.

“Obviamente”, disse Gauff, “pensei que tinha uma boa chance em todos os três eventos”.

Esta foi a estreia de Gauff nas Olimpíadas; ela entrou para a equipe de tênis dos EUA em Tóquio aos 17 anos, três anos atrás, mas foi forçada a desistir após testar positivo para COVID-19 pouco antes do voo para o Japão.

Gauff chegou à França desta vez como uma das maiores estrelas do seu esporte, ou de qualquer outro.

Ela ganhou seu primeiro campeonato de Grand Slam de simples no US Open em setembro passado, e conquistou seu primeiro grande título de duplas no Aberto da França em junho — embora não com Pegula, que estava lesionada, mas com Katerina Siniakova, da República Tcheca.

Gauff também chegou à final de simples no Aberto da França, perdendo o troféu para Iga Swiatek em 2022. Esse grande torneio é disputado todos os anos em Roland Garros, a mesma quadra de saibro usada para sediar as partidas de tênis dos Jogos de Paris.

Muchova foi vice-campeã depois de Swiatek no Aberto da França do ano passado e também chegou às semifinais no Aberto dos Estados Unidos antes de perder para Gauff em uma partida interrompida por 50 minutos por um protesto climático.

Muchova voltou à ação em junho, após ficar 10 meses fora devido a uma cirurgia no pulso direito.

A partida de quarta-feira foi adiada por causa da chuva logo antes de Noskova sacar para o segundo set com as tchecas à frente por 5-4. Quando o jogo recomeçou, elas levaram o set e dominaram o tiebreak.

“Sinceramente, às vezes, tiebreakers de 10 pontos dão um pouco de azar”, disse Pegula. “Eles jogaram o tiebreaker perfeito.”

Noskova, de 19 anos, fechou a vitória com um voleio vencedor.

Sua maior conquista até agora veio no Aberto da Austrália em janeiro, quando ela derrotou Swiatek na terceira rodada. Isso fez de Noskova a primeira adolescente a derrotar uma mulher número 1 no Melbourne Park desde 1999.

“Eu estava ali, deixando-a jogar”, disse Muchova rindo sobre sua parceira, “e foi assim que vencemos”.