Cofundador do Magic e antigo executivo da NBA, Pat Williams, morre aos 84 anos

Pat Williams, cofundador do Orlando Magic que passou mais de meio século trabalhando na NBA, morreu na quarta-feira devido a complicações relacionadas à pneumonia viral, anunciou a equipe.

Williams tinha 84 anos.

Ele começou sua carreira na NBA como gerente de negócios do Philadelphia 76ers em 1968, depois teve passagens como gerente geral do Chicago Bulls, do Atlanta Hawks e do 76ers — ajudando a franquia a ganhar um título em 1983.

Poucos anos depois, Williams se envolveu no início do processo de trazer um time da NBA para Orlando. O conselho de governadores da liga concedeu uma franquia de expansão em 1987, e o time começou a jogar em 1989.

Pat Williams foi homenageado com o prêmio John W. Bunn Lifetime Achievement Award em 2012 pelo Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ele também é membro do Delaware Sports Hall of Fame, do Magic’s Hall of Fame e do Wake Forest Sports Hall of Fame. AP Photo/John Raoux

“Pat Williams simplesmente trouxe mágica para Orlando”, disseram o presidente do Orlando Magic, Dan DeVos, e o CEO Alex Martins em uma declaração conjunta. “Suas realizações sempre serão lembradas. Armado com seu otimismo sempre presente e energia inigualável, ele foi um visionário incrível que ajudou a transformar o mundo dos esportes de várias maneiras. De trazer o Magic para Orlando, a transformar o marketing e as promoções esportivas, ele sempre esteve à frente da curva.”

Williams foi gerente geral em Orlando até ser promovido a vice-presidente sênior em 1996.

“Não existe Orlando Magic sem Pat Williams”, disse o comissário da NBA Adam Silver em uma declaração. “Ele era tido em alta conta na comunidade do basquete e era um amigo meu e de muitas gerações de executivos da liga. Pat nunca ficava sem uma palavra gentil e de apoio e sempre trazia grande entusiasmo, energia e otimismo para tudo o que fazia ao longo de seus mais de 50 anos na NBA.”

Williams também nunca parou de pressionar por mais em Orlando. Ele falava frequentemente sobre o motivo pelo qual queria que a cidade ganhasse uma franquia da Major League Soccer — eventualmente ganhou — e, no ano passado, estava tentando criar um ímpeto para conseguir uma franquia da Major League Baseball para a cidade.

O beisebol foi o primeiro amor esportivo de Williams; ele jogou no Wake Forest. Ele assinou para jogar na organização do Philadelphia Phillies em 1962, eventualmente se tornou um funcionário do escritório e foi escolhido como o Executivo do Ano da Liga Menor pelo The Sporting News em 1967.

“Ele amava um desafio, e quando ele mudou nossa família para Orlando para começar o Magic, ele estava cheio de entusiasmo e energia que ele demonstrava todos os dias”, disse a família de Williams em uma declaração. “Todos nós crescemos acreditando que tudo é possível por causa de seu entusiasmo inabalável pelo que ele era apaixonado. Aqueles que foram aos jogos, o viram na igreja, ou passaram um tempo com ele em um ambiente social sabem que ele nunca conheceu um estranho e sempre foi rápido com uma palavra encorajadora. Ele era um doador, um professor, o líder de torcida definitivo, e ele era um aprendiz ao longo da vida.”

Williams foi apelidado de “rei da loteria”, dado o sucesso que ele e o Magic tiveram quando ele apareceu para representar o clube no evento anual da liga para determinar quem fica com a escolha nº 1. A sorte da loteria caiu a seu favor três vezes, trazendo Shaquille O’Neal, Anfernee Hardaway e Dwight Howard para Orlando.

“A maioria dos times tem uma estante de troféus cheia de troféus”, Williams disse uma vez à The Associated Press. “Temos uma estante cheia de bolas de pingue-pongue.”

Seus casos foram preenchidos com muito mais do que isso. Williams escreveu mais de 100 livros e correu 58 maratonas, incluindo a Maratona de Boston 13 vezes. Diagnosticado em fevereiro de 2011 com mieloma múltiplo, Williams se tornou um ávido arrecadador de fundos para pesquisa do câncer e participou de vários conselhos de grupos de câncer em todo o país, incluindo o conselho de diretores da Multiple Myeloma Research Foundation.

Ele também foi um palestrante motivacional, frequentemente falando a grupos sobre liderança, trabalho em equipe e o desafio mental que surge após o diagnóstico de câncer, entre outros tópicos.

Williams nasceu na Filadélfia e foi criado em Wilmington, Delaware. Ele foi homenageado com o prêmio John W. Bunn Lifetime Achievement Award em 2012 pelo Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ele foi membro do Delaware Sports Hall of Fame, do Magic’s Hall of Fame como membro de sua classe inaugural em 2014 e do Wake Forest Sports Hall of Fame.

“O Bunn Lifetime Achievement Award foi criado para homenagear colegas como Pat Williams, que demonstrou seu entusiasmo pelo jogo de basquete ao longo de sua vida”, disse o presidente do Hall da Fama, Jerry Colangelo, em 2012, quando Williams recebeu a homenagem. “Pat não apenas causou um grande impacto em sua liderança para cultivar a organização do Chicago Bulls e trazer um campeonato para o Philadelphia 76ers, mas ele investiu um esforço incrível para trazer uma franquia de sucesso para a Flórida Central.”

Williams deixa a esposa, Ruth, e 19 filhos, 14 dos quais foram adotados em países estrangeiros.

“Pat mudou para sempre o cenário esportivo em Orlando”, disseram DeVos e Martins. “Ele iluminou o que aqueles que chamavam Orlando de lar já sabiam – que a Flórida Central era um lugar fabuloso para viver, trabalhar e se divertir. Todos nós temos uma dívida de gratidão com ele e ele certamente fará falta, mas nunca será esquecido.”

Os preparativos para o memorial ainda estavam pendentes na quarta-feira à noite, disse o Magic.