COI é instado a investigar a inclusão de estuprador de crianças condenado nos Jogos de Paris

Estrela holandesa do vôlei Steven van de Velde um violador de crianças condenado, está previsto para competir nos Jogos Olímpicos de Paris esta semana… e o COI enfrenta agora sérias pressões para investigar como ele conseguiu ser incluído nos Jogos apesar do seu passado desgraçado.

Van de Velde supostamente estuprou uma criança de 12 anos em 2014 – quando ele tinha 19 anos. As autoridades alegaram que ele inicialmente conheceu a garota online – e então voou de Amsterdã para Londres pouco tempo depois para ter relações sexuais com ela – isso apesar de ele saber da idade dela. Em 2016, ele foi condenado por estupro e sentenciado a quatro anos de prisão.

No entanto, depois de cumprir 12 meses atrás das grades na Grã-Bretanha, foi transferido para a Holanda, onde foi novamente condenado. Cerca de um mês depois, ele foi solto. Após cumprir pena, ele disse a um meio de comunicação local que não era pedófilo.

A Associação Holandesa de Voleibol permitiu-lhe então regressar às competições – o que acabou por levá-lo a qualificar-se para os Jogos deste Verão, ao lado do seu parceiro. Mateus Immers .

O COI, porém, enfrenta agora uma reação negativa por permitir que ele pisasse na areia da pitoresca quadra de competição perto da Torre Eiffel… com Ciara Bergman o CEO da Rape Crisis England & Wales, pedindo uma investigação oficial sobre o assunto.

“Se você pode estuprar uma criança e ainda competir nas Olimpíadas, apesar de todos os atletas assinarem uma declaração prometendo ser um modelo, isso é simplesmente chocante”, disse Bergman. de acordo com o The Guardian .

“Como chegamos aqui? Como chegamos a um ponto onde estuprar uma criança é visto como menos importante do que a medalha que alguém pode ganhar nas Olimpíadas? É simplesmente extraordinário. Acho que deve haver algum tipo de investigação sobre isso e como isso foi permitido acontecer. Tem que ser um momento para reflexão real e mudança real.”

O Comitê Olímpico Holandês disse BBC continuará a manter a sua decisão de incluir Van de Velde, que as autoridades dizem ter “procurado e recebido aconselhamento profissional” desde a condenação.

“Van de Velde permaneceu consistentemente transparente sobre o caso, ao qual se refere como o passo em falso mais significativo de sua vida. Ele lamenta profundamente as consequências de suas ações para os envolvidos.”

Pieter van den Hoogenband Chefe de missão da equipe olímpica holandesa de 2024, destacou ainda que Van De Velde disputou diversas competições desde a condenação, inclusive Copas do Mundo.

Van De Velde – que supostamente não falará com a mídia em Paris – enfrentará a Itália no domingo, na Fase Preliminar, no Tribunal Central da Torre Eiffel.