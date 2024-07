Colecionadores de vários estados do Nordeste irão expor em Penedo e você também pode participar

A Sociedade Numismática Alagoana promove um evento diferente em Penedo, encontro que tem apoio da administração municipal e terá a presença de colecionadores de vários estados do Nordeste brasileiro que envolve arte, cultura e muito conhecimento.

Denominado 8º Encontro de Multicolecionismo Alagoano, a iniciativa aberta ao público acontecerá nos dias 02, 03 e 04 de agosto no auditório da Casa de Aposentadoria, ao lado da Praça Barão de Penedo, Centro Histórico da cidade.

“Este encontro tem a marca da inovação porque nós ampliamos a numismática para colecionismo e com período de realização por três dias, justamente devido ao sucesso de público em 2023”, explica Silvana Uchôa, representante da Numismática Nordeste e da Sociedade Numismática Alagoana, acrescentando a participação de expositores do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e como as pessoas de Penedo e região também pode participar, além da visitação com acesso gratuito.

“Quem tem suas peças em casa e quiser vender, pode levar ao local do evento que faremos avaliação, com possibilidade de direcionamento para algum expositor que irá comprar, desde que sejam peças de interesse de colecionador”, explica Silvana, informando o contato para interessados, via whatsassp (82) 98714-6756.

Ela ressalta ainda que a Numismática Nordeste funciona de forma permanente em Penedo, na sala comercial 26 do Penedo Rio Shopping, situado na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico, local onde as peças/coleções podem ser analisadas, com antecedência.

“Além de divulgar coleções e peças interessantes ao público especializado e pessoas em geral, este evento possibilita a troca de informações, amplia a rede de contatos e será uma grande oportunidade para todos da região poderem adquirir peças na área de multicolecionismo pois, além das peças que serão expostas, haverá venda de material”, informa Silvana Uchôa sobre o 8º Encontro de Multicolecionismo.

SECOM PMP com divulgação Numismática Nordeste