Colômbia 5-0 Panamá (6 de julho de 2024) Análise do jogo

James Rodriguez marcou um gol e deu assistência para mais dois na vitória da Colômbia sobre o Panamá por 5 a 0 no Estádio State Farm, em Glendale, Arizona, no sábado, avançando para as semifinais da Copa América.

“Os Cafeteros” estão nas semifinais pela terceira vez em quatro edições e enfrentarão Uruguai ou Brasil, que se enfrentam nas quartas de final em Las Vegas, Nevada, ainda neste sábado.

O atacante Jhon Córdoba superou seu marcador para cabecear um escanteio e dar a liderança à Colômbia aos oito minutos, antes do capitão Rodriguez converter um pênalti após o goleiro do Panamá Orlando Mosquera derrubar Jhon Arias.

Rodriguez foi até o local e chutou forte no teto da rede aos 15 minutos.

O Panamá teve um breve período de pressão no meio do primeiro tempo, com sua melhor chance surgindo aos 19 minutos, quando a cabeçada de Roderick Miller bateu na trave e foi direto para o goleiro Camilo Vargas, que demonstrou ótimos reflexos para afastar a bola do gol.

A Colômbia resistiu à tempestade e castigou seus adversários em outra bola parada aos 41 minutos, quando Rodriguez tocou para Luis Díaz em uma rápida cobrança de falta e o ponta do Liverpool chutou por cima de Mosquera da entrada da área.

A Colômbia diminuiu o ritmo no segundo tempo, tentando controlar o jogo e garantir a vitória, mas ainda assim foi de longe o melhor time.

Eles marcaram seu quarto gol aos 70 minutos, depois que Richard Ríos aproveitou uma confusão na defesa do Panamá após uma falta para chutar rasteiro de longa distância, pegando Mosquera desprevenido.

A frustração do Panamá com o resultado pareceu ficar evidente quando o zagueiro José Córdoba acertou um chute forte em Santiago Arias dentro da área e deu à Colômbia um pênalti claro nos acréscimos, que o substituto Miguel Borja converteu no último chute da partida.

A vitória amplia a sequência invicta da Colômbia para 27 partidas, com a última derrota por 1 a 0 para a Argentina em fevereiro de 2022.

A Colômbia jogará sua partida semifinal em Charlotte, Carolina do Norte, na quarta-feira. A atual campeã Argentina enfrenta o Canadá — o único time da Concacaf restante no torneio — na outra semifinal em Nova Jersey, na terça-feira.