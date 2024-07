Colômbia perde final da Copa América, mas reconquista o coração de uma nação

MIAMI GARDENS, Flórida — Enquanto o relógio fazia a contagem regressiva para o pontapé inicial, os fãs dentro do Hard Rock Stadium tentaram esquecer as cenas pré-jogo enquanto centenas de pessoas sem ingressos corriam pelos portões e forçavam um bloqueio em todo o local. Os torcedores ficaram em um calor de 90 graus sob o sol da Flórida em uma tentativa de entrar e assistir à final da Copa América entre Argentina e Colômbia.

Apesar das cenas assustadoras, os que estavam lá dentro mudaram a mentalidade para o jogo quando as luzes se apagaram e a contagem regressiva começou.

Segundos antes da seleção colombiana entrar em campo, os alto-falantes tocaram “Mami, pega o rádio, liga a televisão e não me molesta, que hoje joga La Sele” (“querida, liga o rádio e a TV, não me incomode porque hoje joga a seleção”). E novamente, segundos antes do início da prorrogação: “Guarde energia para que cante o gol (gol, gol, gol) Olé, olé, olea” (“guarde a energia para cantar pelo gol…”). Os torcedores colombianos gritavam “olé olé olé” em uníssono.

No fim, A Sele perdeu por 1 a 0 para a Argentina, mas graças ao sucesso da equipe e à música de Ryan Castro “El Ritmo Que Nos Une“(“o ritmo que nos une”) o torneio serviu para reacender a chama do futebol nos corações de cada torcedor que apoia o time de vermelho, amarelo e azul.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Os Cafeteros competiu bem durante os primeiros 90 minutos, mantendo os atuais campeões mundiais em seu próprio campo e assumindo o controle ofensivo. Santiago Arias prosperou no flanco direito, inspirando Jhon Córdoba a algumas tentativas de levantar a multidão. A cada defesa feita pelo goleiro Camilo Vargas, os fãs se reuniam atrás do time, gritando seu nome. Quando a Argentina parecia dominar, o apoio colombiano ainda tentava abafar os fãs de A Albiceleste.

Por fim, o banco argentino dominou uma Colômbia enfraquecida na prorrogação. Lautaro Martínez, que entrou para substituir Julián Álvarez aos 97 minutos da partida, encontrou o passe de Giovani Lo Celso com um chute de pé direito para marcar o único gol do jogo. Mas os fãs nunca vacilaram.

Apesar do placar, a Copa América de 2024 reacendeu um fogo na Colômbia. Antes do torneio, o time passou por uma desconexão da torcida e da camisa após não conseguir se classificar para a Copa do Mundo de 2022.

Durante aquela campanha malsucedida, o time contratou vários treinadores para aumentar a instabilidade de um time já problemático. A Colômbia concluiu a corrida em sexto lugar, terminando abaixo até mesmo do lugar do playoff de qualificação após apenas três vitórias em 18 jogos e uma derrota de 6-1 para o Equador. Luis Díaz, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta e Wílmar Barrios — que começaram a final da Copa no domingo — formaram uma parte integral do time para as eliminatórias da Copa do Mundo, e ainda assim não conseguiram garantir uma passagem para o Catar.

Depois de não conseguir se classificar para a Copa do Mundo de 2022, James Rodríguez e o resto da Colômbia reconquistaram o amor de seus fãs ao chegar à final da Copa América de 2024. Buda Mendes/Getty Images

Para aqueles que olhavam de fora, a desconexão entre a seleção colombiana e a torcida parecia semelhante a uma separação pública, com um lado prometendo não voltar até que uma mudança real ocorresse. Então, após a Copa do Mundo, a Colômbia entrou em uma sequência invicta de 25 jogos. As chamas tênues do apoio restante conquistado ganhavam um pouco mais de oxigênio a cada vitória.

Semanas antes da Copa de 2024, o cantor e compositor colombiano Castro, fã de longa data da seleção nacional, trabalhou com os jogadores para lançar “El Ritmo Que Nos Une” na esperança de galvanizar esse apoio revigorado. A música reggaeton pede apoio à seleção nacional, vendo figuras como Luis Díaz fazendo rap com seu próprio nome. Ela lentamente se infiltrou em playlists de estações de rádio, postagens no Instagram e vídeos virais do TikTok antes de se tornar sinônimo da seleção colombiana.

Copa América 2024: Características e reação Mantenha-se atualizado com todos os resultados, cobertura de notícias e histórias sobre os maiores nomes e times dos Estados Unidos conforme o torneio avança. Copa América 2024

Os fãs apoiaram a letra: “Saque as bandeiras, saque o tambor. Que chegou a mais chimba, o Tricolor. Com o calor da costa você pode medir o sabor“(“tragam as bandeiras, tragam os tambores. O mais legal, A tricoloracabaram de chegar. Com o calor da costa, para dar um toque de sabor”). A música motivou a torcida a comprar a ideia de que a seleção nacional poderia ser novamente o farol de esperança que o país precisava. E conforme a equipe progredia na competição, “El Ritmo Que Nos Une“criou um impulso e garantiu aos jogadores que centenas de milhares de apoiadores estavam unidos por uma causa: Os Cafeteros. Os jogadores até tocaram a música no vestiário depois de derrotar o Uruguai na semifinal, convidando Castro para entrar e comemorar com o time.

“El Ritmo Que Nos Une” serviu ao seu propósito mais verdadeiro depois que milhares de fãs da Colômbia se reuniram em Miami na noite anterior à final, inundando as ruas com camisas vermelhas, amarelas e azuis, bandeiras e apetrechos. Cânticos irrompiam constantemente, antes que as massas caíssem em um silêncio atordoado assistindo aos fogos de artifício com temática colombiana iluminarem o céu noturno.

“Os fãs, nós os sentimos mais e mais a cada dia em cada cidade que visitamos”, disse Juan Fernando Quintero. “Nós sempre sentimos isso, honestamente é a coisa mais linda de se sentir antes de um jogo. É incrível se conectar com as pessoas, porque no final somos um. Somos uma nação, e temos que fazer grandes coisas e fazer história.”

O apoio continuou bem depois do apito final, mesmo com os jogadores sentados desapontados no campo assistindo à Argentina comemorar. Foi só quando o último jogador deixou o campo que aqueles de amarelo finalmente saíram das arquibancadas no Hard Rock Stadium. Os jogadores aplaudiram os fãs em gratidão por eles terem elevado seus espíritos e corações ao longo das últimas cinco semanas. A Colômbia pode ter perdido a final, mas conseguiu reconquistar os corações de milhões em casa.

A seleção nacional agora precisa se preparar para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, já que os olhos de Nestor Lorenzo continuam fixos em retornar ao próximo torneio nos Estados Unidos. Mas a equipe agora pode fazer isso sabendo que os torcedores estão com eles novamente.