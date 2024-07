Colts não planejam limitar o jogo de corrida de Richardson, mesmo após lesão

WESTFIELD, Indiana — Evitar lesões é o principal objetivo do quarterback do Indianapolis Colts, Anthony Richardson, em 2024. Mas isso não significa que o Colts está prestes a embrulhar seu jogador da franquia em plástico-bolha.

O treinador Shane Steichen disse na quinta-feira que os Colts continuarão a se apoiar em um dos maiores atributos de Richardson e continuarão a incluí-lo como corredor quando fizer sentido.

Richardson perdeu 13 jogos após sofrer uma lesão no ombro que encerrou a temporada após deixar o pocket na Semana 5 da temporada passada. Mas Steichen não está mudando filosofias.

“É tipo, ‘Ei, você vai limitar o jogo de corrida?'” Steichen perguntou retoricamente. “E eu meio que penso tipo, ‘Caramba, você vai limitar Steph Curry de arremessar 3 pontos?’ Bem, esse é um dos pontos fortes de Anthony, certo? Então, não vamos fugir disso. É isso que ele faz.”

Embora Richardson não tenha o histórico de Curry, o prolífico atirador de elite do Golden State Warriors, ele fez o suficiente como novato em 2023 para se estabelecer como um jogador perigoso e de dupla ameaça.

Richardson teve uma média de 5,4 jardas por corrida, oitavo entre os quarterbacks com 25 ou mais corridas. Seu desempenho histórico no NFL Scouting Combine de 2023 também reafirmou seus raros atributos físicos, com seu salto vertical recorde e um dos tempos de quarterback mais rápidos já registrados (4,43 segundos).

Então, não espere que Steichen desista de usar uma das principais armas de sua equipe.

“Eu acho que é emocionante porque o manual está aberto a tudo”, disse Steichen. “Você tem um quarterback que pode fazer tudo. Ele pode lançar do bolso, sair do bolso, ele pode correr com a bola. E então você tem [running back] Jonathan Taylor, que é um dos melhores backs da liga. Ter esses dois caras no backfield vai ser crítico para o nosso sucesso.”

Richardson disse que apreciou a confiança de seu treinador em permitir que o jovem quarterback fosse ele mesmo. O jogo corrido sempre foi central para o estilo de jogo de Richardson, e ele não está procurando mudar.

“Ele confia em mim e eu confio nele”, disse Richardson. “Sei que ele não vai marcar 15 corridas de QB no jogo e sei que ele não vai querer que eu tente atropelar todo mundo em todas as jogadas. Então, é apenas respeito mútuo, confiança mútua — apenas confiar um no outro.”

Os Colts têm em grande parte o mesmo elenco da temporada passada após participação mínima no mercado de agentes livres. Mas eles acreditam fortemente que o retorno de Richardson, a saúde de Taylor e a adição do wide receiver de segunda rodada Adonai Mitchell podem ajudar a elevar um ataque que já conta com o wide receiver Michael Pittman Jr.

“Não sinto que haja alguma maneira de parar o ataque”, disse Richardson. “Temos muitas opções. Eu, eu tenho duas opções, lançar a bola e correr com a bola. E então você tem JT lá atrás. Então temos todas essas armas pegando a bola. Então, não acho que haja alguma maneira de sermos bloqueados.”

No final das contas, porém, Richardson é a principal fonte das grandes esperanças dos Colts.

“Eu só acho que ele fará algumas jogadas que as pessoas nunca viram antes”, disse Steichen. “Ele fez algumas no ano passado que foram incríveis, [so it’s] só para dar continuidade ao que o jovem de 22 anos está entrando no segundo ano [with] a habilidade atlética que ele traz. Estou tão animado com isso.”