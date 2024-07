Com segundo título em Wimbledon, Carlos Alcaraz prova que é o herdeiro aparente

WIMBLEDON, Inglaterra — Durante anos, muitos no tênis masculino se perguntaram quem poderia substituir o Big Three de Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal no topo do esporte quando eles inevitavelmente se aposentassem. Juntos, eles dominaram coletivamente dentro e fora da quadra, com 66 títulos importantes e personas de superstars.

Com sapatos tão grandes para preencher, parecia improvável pensar que alguém estaria pronto para tal desafio. Pelo menos não ainda.

Mas no domingo, poucas semanas depois de ganhar o troféu no Aberto da França, Carlos Alcaraz, de 21 anos, provou mais uma vez que era o homem para o trabalho, ao derrotar Djokovic pelo segundo ano consecutivo na final de Wimbledon. E enquanto a final de 2023 foi um clássico, durando quase cinco horas enquanto os dois trocavam pontos dignos de destaque e impulso, a edição de 2024 foi um caso relativamente direto, com Alcaraz afirmando seu domínio desde o primeiro jogo e nunca desistindo. No final da partida de 6-2, 6-2, 7-6 (4) que durou apenas duas horas e 27 minutos, Alcaraz garantiu o quarto título importante de sua carreira diante de uma multidão adoradora na Quadra Central.

Carlos Alcaraz já venceu todas as quatro finais importantes que disputou. Clive Brunskill/Getty Images

Depois de segurar Djokovic em um tiebreak de última hora e vencer a partida com seu quarto ponto no campeonato, Alcaraz levantou os braços em comemoração enquanto os fãs se levantavam. Em um estádio que continha realeza nas arquibancadas, parecia ser uma coroação para Alcaraz como o próximo rei do tênis.

Até mesmo Djokovic, 24 vezes campeão de Grand Slams, que insistiu que não tinha planos de se aposentar tão cedo, chamou Alcaraz de “o melhor jogador do torneio, sem dúvida”, durante a entrevista coletiva de domingo.

Com a vitória, Alcaraz é agora o terceiro homem mais jovem na era Open a ganhar quatro títulos de simples do Grand Slam, atrás apenas de Mats Wilander e Bjorn Borg. Seu recorde de 4-0 o coloca atrás apenas de Federer (7-0) como o melhor recorde entre homens em suas primeiras finais importantes, e ele se junta aos Big Three, bem como Borg e Rod Laver, como os únicos homens a ganhar o Aberto da França e Wimbledon na mesma temporada.

Entre os jogadores masculinos ativos, Alcaraz está atrás apenas de Djokovic (24) e Nadal (22) em títulos de simples importantes, e agora está à frente de Andy Murray e Stan Wawrinka (cada um com três). E o triunfo de domingo pareceu significar mais do que apenas outro troféu para Alcaraz para aqueles que estavam assistindo.

“Amo Djokovic”, tuitou Nick Kyrgios, o lesionado ex-número 13 do mundo que perdeu para Djokovic na final de Wimbledon de 2022. “Mas será que esta é a primeira vez que podemos dizer ‘troca da guarda?!?!'”

Aos 21 anos, Alcaraz é o homem mais jovem a defender com sucesso um título importante de simples desde Rafael Nadal no Aberto da França de 2007. ADAM VAUGHAN/EPA-EFE/Shutterstock

ESTA VITÓRIA EM WIMBLEDON mostrou o quanto Alcaraz avançou em sua curta carreira e no ano passado.

Ganhar títulos era esperado do astro espanhol assim que ele chegou à cena, e só se intensificou após sua corrida nas quartas de final do US Open de 2021 em sua estreia na chave principal do torneio. Mas o quão rápido ele fez isso, e a maneira como ele fez isso, é notável.

Alcaraz conquistou seu primeiro título de Grand Slam no US Open de 2022, um ano após sua impressionante estreia, com uma vitória de 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 sobre Casper Ruud na final. Ele conquistou o posto de número 1 do mundo pela primeira vez.

Muitos campeões de Grand Slam estreantes falaram sobre a pressão que vem com tal título, e brevemente pareceu que Alcaraz poderia estar sendo vítima das mesmas expectativas. Ele teve que se retirar do Aberto da Austrália de 2023 devido a uma lesão no tendão, então sofreu cãibras debilitantes em uma semifinal muito badalada contra Djokovic no Aberto da França. Mais tarde, ele culpou os nervos.

Então, quando Alcaraz foi definido para jogar contra Djokovic na final de Wimbledon, apenas algumas semanas depois, ele foi amplamente considerado o azarão entrando na partida. Ele havia conquistado seu primeiro título de grama no Queen’s Club durante seu único torneio de liderança, mas Wimbledon marcou apenas o quarto torneio de sua carreira na superfície complicada. E Djokovic era, bem, Djokovic, um campeão sete vezes no evento e o vencedor dos últimos quatro títulos. Poucos achavam que alguém seria capaz de vencê-lo no All England Club, muito menos um jovem de 20 anos com tão pouca experiência na grama.

No domingo, Alcaraz só foi quebrado uma vez em 14 games de serviço, e ele ganhou 84% dos pontos de primeiro serviço. Ele também ganhou oito dos nove rallies na partida que duraram nove tacadas ou mais. Clive Brunskill/Getty Images

Mas mesmo depois de perder o primeiro set por 6-1, Alcaraz não se intimidou. Em vez disso, ele se concentrou novamente e pareceu abraçar o momento. Ele encontrou seu forehand e se tornou cada vez mais agressivo. Sua confiança parecia crescer a cada ponto, assim como a adoração alta da multidão. Embora Djokovic não tenha desaparecido, a partida não era mais entre uma lenda e um prodígio promissor. Em vez disso, eram dois iguais lutando pela mesma coroa de Wimbledon. Alcaraz venceu o tiebreak do segundo set e venceu a partida por 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4.

Enquanto Jannik Sinner, atualmente o número 1 do mundo e atual campeão do Aberto da Austrália, também se separou do resto do grupo da Geração Z na ATP, Alcaraz se destacou sozinho nesta primavera e verão, quando as apostas eram mais altas. No Aberto da França, Alcaraz derrotou uma série de jogadores de ponta, incluindo o finalista de 2021 Stefanos Tsitsipas e Sinner, a caminho da final, e então voltou contra Alexander Zverev em cinco sets na final.

Embora não tenha conseguido defender seu título no Queen’s Club, Alcaraz foi tão impressionante em Wimbledon quanto em Roland Garros. Apesar de perder o primeiro set em três de suas partidas, Alcaraz consistentemente elevou seu nível, encontrando maneiras de se recuperar e vencer. Nas semifinais contra Daniil Medvedev, ele perdeu o primeiro set em um tiebreak antes de vencer os três sets seguintes. Quando perguntado sobre como Alcaraz se comparava aos Big Three após a partida, Medvedev disse que nunca havia enfrentado Djokovic, Federer ou Nadal quando eles tinham menos de 30 anos, mas ele ainda reconhecia o quão bom Alcaraz já era.

“Carlos, acho que ele não tem nada [like] “eles”, disse Medvedev. “É um estilo de jogo diferente. Acho que onde Carlos é diferente de muitos jogadores: todos nós temos nossas preferências, alguém prefere a defesa, alguém prefere o contra-ataque, alguém prefere ser super agressivo. Ele pode fazer tudo isso… Provavelmente na minha carreira ele é [the] o adversário mais difícil que já enfrentei.”

Nos últimos 10 anos em Wimbledon, Novak Djokovic tem um histórico de 50-2 na quadra central, e ambas as derrotas foram para Alcaraz na final, em 2023 e 2024. Foto AP/Kirsty Wigglesworth

Contra Djokovic, Alcaraz estava focado desde o início. Em um game de 13 minutos para abrir a partida, Alcaraz converteu seu quinto break point para assumir a liderança inicial — e nunca diminuiu o ritmo. Mesmo quando Djokovic respondeu no terceiro set e evitou três pontos de campeonato, Alcaraz ainda encontrou uma maneira de fechar a partida em um tiebreak logo depois.

Sua vitória pareceu colocá-lo em uma categoria na qual ele não havia sido considerado anteriormente.

“O triunfo de Carlos Alcaraz sobre um grande campeão como Novak Djokovic é uma prova de seu incrível talento, determinação e compostura sob pressão”, Laver, ex-número 1 do mundo e quatro vezes campeão de Wimbledon, tuitou após assistir à partida do camarote real. “Carlos consolidou seu lugar entre os grandes do tênis com sua brilhante performance hoje.”

Rennae Stubbs, ex-jogadora e atual analista da ESPN, também opinou. “Uau [Alcaraz] é um jovem talento especial! Nunca pensei que veria um jogador tão bom quanto Novak, Rafa e Roger, mas não tenho dúvidas de que esse garoto pode chegar aos 20 também. Simplesmente fenomenal!”

Apesar de atualmente deter os dois títulos mais recentes, Alcaraz permanecerá em 3º no ranking, atrás de Sinner e Djokovic, mas ele não pareceu preocupado com isso, nem com nenhum dos recordes ou estatísticas que ele continua sendo lembrado. Em vez disso, Alcaraz, que jogará nas Olimpíadas em simples e duplas ao lado de Nadal, disse que só quer se concentrar no quadro geral.

“Obviamente é um ótimo começo de carreira, mas tenho que continuar”, disse Alcaraz na noite de domingo. “Tenho que continuar construindo meu caminho. No final da minha carreira, quero sentar na mesma mesa que os grandões. Esse é meu principal objetivo. Esse é meu sonho agora.

“Não importa se eu já ganhei quatro Grand Slams aos 21 anos. Se eu não tiver [able to] continue, todos esses torneios para mim, não importa. Eu realmente quero continuar. Vou tentar continuar vencendo e terminar minha carreira com muitos deles.”