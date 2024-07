Comcast e Bally Sports anunciam acordo de transporte definido para agosto

O apagão de meses da Comcast dos canais Bally Sports está finalmente chegando ao fim. Os dois lados anunciaram na segunda-feira que concordaram com um novo acordo de transporte, permitindo que os fãs de beisebol assistam aos seus times locais a partir de quinta-feira, que marca o início de agosto.

O acordo — que se aplica às 15 redes esportivas regionais de propriedade do Diamond Sports Group, a operadora falida dos canais Bally Sports — permite que os fãs assistam a jogos locais da MLB, NBA e NHL ao vivo se forem assinantes do “Ultimate TV” da Xfinity, seu pacote de TV a cabo mais caro. Os clientes da Xfinity que fizerem upgrade para o pacote “Ultimate TV” até 30 de agosto podem obtê-lo gratuitamente por um período de teste de três meses, após o qual custará US$ 20 adicionais por mês, de acordo com um porta-voz da empresa.

A Comcast tirou os canais do Diamond Sports Group do ar no início de maio depois que os dois lados não conseguiram chegar a um acordo sobre um contrato. O ponto crítico nas negociações, então, disseram as fontes, foi o desejo da Comcast de colocar os canais Bally Sports em um nível mais alto, limitando significativamente o alcance da empresa, disseram as fontes. O fato de a Diamond ter finalmente concordado talvez fale da importância da Comcast nas esperanças da Diamond de sair da falência.

A Diamond, 16 meses após a reestruturação do Capítulo 11, tinha uma audiência de confirmação marcada para segunda e terça-feira, mas pediu mais tempo a um juiz de falências durante uma conferência de status na semana passada, principalmente porque estava se aproximando de um acordo com a Comcast. Com a Comcast garantida, a Diamond espera fechar novos acordos de direitos digitais com a NBA e a NHL.

A empresa detém direitos lineares de 12 times da MLB, com a Comcast mais prevalente em mercados onde o Atlanta Braves, Minnesota Twins, Detroit Tigers, Kansas City Royals, Tampa Bay Rays e Miami Marlins jogam. Fãs do Marlins, Rays, Royals e Tigers — quatro dos cinco times para os quais a Diamond também tem direitos de streaming, junto com o Milwaukee Brewers — têm o aplicativo de streaming da Bally Sports como uma opção no mercado. Mas esse não é o caso dos fãs do Braves e do Twins, dois times que podem acabar na pós-temporada.

“Entrar em um novo acordo de transporte com a Comcast, nossa terceira maior distribuidora, é um passo crítico em nosso esforço de reestruturação, e estamos satisfeitos que os fãs poderão novamente acessar as transmissões de seus times locais pela Xfinity”, escreveu o CEO da Diamond, David Preschlack, em uma declaração. “Com certeza em nossa distribuição, estamos focados em finalizar um acordo com a NHL e resolver nossas negociações em andamento com a NBA. Estamos cientes de que o tempo é essencial com as temporadas de basquete e hóquei se aproximando rapidamente, e uma vez que os acordos com nossos parceiros de equipe e liga estejam completos, pretendemos agir rapidamente para apresentar um plano de reorganização ao tribunal.”