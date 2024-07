Comemore o 4 de julho com os 15 filmes mais patrióticos já feitos

Eele Quatro de julho chegamos e comemoramos mais um dia da nossa independência. E que melhor maneira de fazer isso do que vivendo grandes histórias que falam da nossa honra e patriotismo através do cinema.

Grandes heróis, feitos heróicos e vários dos grandes e importantes momentos da nossa história foram levados para a tela grande, é por isso que na MARCA English Selecionamos 15 dos mais variados títulos com os quais podemos comemorar nosso Dia da Independência.

O Dia Mais Longo (1962)

Uma representação emocionante do Invasão do Dia Dmostrando o esforço maciço dos Aliados para desembarcar na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar do clima adverso, General Eisenhower comanda as tropas a prosseguir, levando a um avanço arduamente lutado em território francês contra as forças alemãs. Estrelado por Robert Mitchum como General Norma Cota.

Patton (1970)

Este filme biográfico de guerra narra General George S. PattonA controversa, porém lendária carreira de ‘s na Segunda Guerra Mundial. George C. ScottO retrato icônico de Patton mostra a liderança ardente e a crença inabalável no domínio americano. A cena de abertura do filme apresenta o discurso emocionante de Patton para o Terceiro Exército.

Rocky IV: O Resgate (1985)

Não há nada melhor do que chutar alguns traseiros soviéticos, não é mesmo? Rocky Balboa (Sylvester Stallone) sai da aposentadoria para vingar seu amigo Credo de Apoloa morte de ‘s nas mãos de O boxeador soviético Ivan Drago (Dolph Lundgren). O filme culmina em um confronto de alto risco, Leste vs. Oeste, União Soviética vs EUA, personificando o patriotismo da era da Guerra Fria.

Top Gun: Ases Indomáveis ​​(1986)

O filme que fez Tom Cruise um superstar. Maverick (Cruise), um piloto de sucesso, frequenta a elite Escola de Armas de Caça Naval Top Gun. Sua rivalidade com Iceman (Val Kilmer) e uma missão para resgatar um navio de comunicações em águas hostis definem este filme patriótico e de alta octanagem. Cruzeiro e Kilmer reprisaram seus papéis na sequência de 2022.

Glória (1989)

Este filme conta a história real do 54º Regimento de Infantaria Voluntária de Massachusettso primeiro regimento totalmente negro do Guerra civil. Liderados por Robert Gould Shaw (Matthew Broderick), eles lutam contra o preconceito e as forças confederadas. Denzel Washington ganhou seu primeiro Oscar por seu papel coadjuvante aqui.

Nascido em 4 de julho (1989)

Um dos melhores trabalhos de Cruise como ator. Tom Cruise estrela como Ron Kovic neste drama biográfico sobre uma Guerra do Vietname veterano que virou ativista anti-guerra. Dirigido por Oliver Stoneo filme explora temas de patriotismo, desilusão e a luta para encontrar propósito no pós-guerra.

Apolo 13 (1995)

Baseado na história real do Missão Apollo 13este filme acompanha astronautas Jim Lovell (Tom Hanks), Jack Swigert (Kevin Bacon) e Fred Haise (Bill Paxton) enquanto enfrentam desafios de risco de vida após uma explosão de tanque de oxigênio. Representação extraordinária do que significa trabalho em equipe e um dos melhores momentos da história da NASA, no que foi chamado de “um fracasso bem-sucedido”.

Dia da Independência (1996)

Uma invasão alienígena global leva a humanidade ao limite, mas um piloto de caça americano (Will Smith), um cientista (Jeff Goldblum) e o presidente (Bill Pullman) liderar a investida para recuperar a Terra no dia 4 de julho. Este blockbuster é famoso por seus efeitos especiais e fervor patriótico. O discurso de Pullman é um dos discursos motivacionais mais famosos da história do cinema.

Força Aérea Um (1997)

Por que não temos um presidente como este? Presidente James Marshall (Harrison Ford) deve salvar sua família e tripulação quando terroristas sequestram Força Aérea Um. Com sua formação militar, Marshall luta para frustrar os sequestradores liderados por Ivan Korshunov (Gary Oldman), resultando num thriller de ação de alto risco.

O Resgate do Soldado Ryan (1998)

Steven SpielbergO épico da Segunda Guerra Mundial acompanha o Capitão John H. Miller (Tom Hanks) em uma missão para encontrar e trazer para casa Soldado James Ryan (Matt Damon). Conhecido por seu retrato realista do Dia D e cenas intensas de batalha, o filme ganhou cinco Oscars e é um tributo pungente ao sacrifício em tempos de guerra. Uma obra-prima de Spielberg.

O Patriota (2000)

Mel Gibson estrela como Benjamin Martin, um personagem composto inspirado em vários Heróis da Guerra Revolucionária. Ele lidera uma milícia contra os britânicos depois que sua família é ameaçada. Este filme épico, com Heath Ledger como seu filho, é um conto de luta pessoal e nacional pela independência. E tem uma trilha sonora heróica de John Williams.

Pearl Harbor (2001)

A guerra vista pelos olhos de Baía de Michael e sua história de amor. Este filme dramatiza os eventos da Ataque a Pearl Harbor através da vida de dois amigos, Rafe McCawley (Ben Affleck) e Danny Walker (Josh Hartnett). Seu triângulo amoroso com a enfermeira Evelyn (Kate Beckinsale) e seus papéis como pilotos acrescentam interesses pessoais ao evento histórico.

Milagre (2004)

Outra luta entre russos e americanos! O “Milagre” da Disney reconta a Vitória inesperada da seleção americana de hóquei sobre a União Soviética no Jogos Olímpicos de Inverno de 1980. Kurt RusselEle interpreta o técnico Herb Brooks, liderando seu time azarão em uma das maiores surpresas da história do esporte, simbolizando a resiliência americana da era da Guerra Fria.

Lincoln (2012)

Uma história comovente do que talvez seja o nosso maior presidente. Daniel Day-Lewis faz uma performance vencedora do Oscar como o presidente Abraham Lincoln. O filme foca nos esforços de Lincoln para acabar com a Guerra Civil e aprovação da 13ª Emendaabolindo a escravidão. Ele destaca sua perspicácia política e compromisso inabalável com uma América unida e livre.

A Hora Mais Escura (2012)

Este thriller narra a caça de uma década a Osama bin Ladenliderado por um determinado analista da CIA (Jéssica Chastain). O filme culmina no ataque noturno dos Navy SEALs em Abbottabad, Paquistão, trazendo justiça após os ataques de 11 de setembro. Dirigido por Kathryn Bigelowoferece uma visão envolvente da guerra moderna.