Comissário de polícia do estado da Pensilvânia revela detalhes impressionantes sobre o tiroteio de Trump

Um comissário local de segurança pública revelou durante uma audiência de Segurança Interna da Câmara na terça-feira novos detalhes surpreendentes sobre as falhas de segurança que levaram ao quase assassinato de Donald Trump, levantando mais questões para o em dificuldades Serviço Secreto dos EUA.

O impressionante depoimento do comissário de polícia estadual da Pensilvânia, Christopher Paris, ocorreu apenas um dia após a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, agora renunciante, testemunhar perante o Comitê de Supervisão da Câmara e se recusar a responder perguntas sobre o tiroteio no comício do ex-presidente na Pensilvânia.

Paris contou aos legisladores sobre as comunicações entre o Serviço Secreto e a polícia local que inicialmente avistou Thomas Matthew Crooks, o suposto assassino. Ele também descreveu uma linha do tempo mais detalhada de quando os policiais avistaram Crooks pela primeira vez na multidão até quando o jovem de 20 anos abriu fogo contra Trump.

Veja o que você precisa saber sobre a audiência de terça-feira:

Dois policiais locais saíram de um prédio com pontos de observação com vista para o telhado, onde Crooks mirou no ex-presidente antes de disparar os tiros, testemunhou Paris.

Paris disse que dois policiais da Unidade de Serviços de Emergência do Condado de Butler, uma força tática com capacidades de atirador, deixaram seus postos no prédio para procurar um indivíduo suspeito que eles avistaram primeiro e alertaram outras autoridades policiais. Essa pessoa era Crooks.

Os legisladores assistiram a um vídeo gravado durante uma visita do Congresso ao local do comício na segunda-feira, no prédio onde os policiais da ESU deixaram seu posto, mostrando o telhado onde Crooks finalmente subiu e atirou em Trump.

“Então você está dizendo, até onde você sabe, que aqueles oficiais da ESU deixaram o local onde eles poderiam olhar pela janela para ir em busca dessa pessoa?”, perguntou o deputado republicano Dan Bishop da Carolina do Norte.

“É o que eu entendo”, disse Paris, acrescentando que os policiais foram procurar com outros policiais locais na área. “Não quero estabelecer um cronograma minuto a minuto porque ainda não temos isso.”

Bishop também questionou se os dois oficiais que deixaram seus postos poderiam ter visto Crooks subir no telhado se tivessem ficado parados. Paris disse que não sabia.

Os investigadores acreditam que Crooks disparou oito tiros antes de ser morto por atiradores de elite, disse Paris.

“Acredito que o número seja oito”, disse Paris ao comitê. “Oito cápsulas foram recuperadas.”

As autoridades haviam confirmado anteriormente que o atirador havia disparado diversas vezes no comício no início deste mês.

Paris também disse aos membros do Congresso que “vários agentes do Serviço Secreto” disseram ao comandante da área da polícia estadual durante uma vistoria na área antes do comício que a Unidade de Serviços de Emergência do Condado de Butler era responsável por proteger o prédio onde Crooks disparou os tiros.

Um agente municipal ficou cara a cara com Crooks vários minutos antes do suposto assassino atirar em Trump, testemunhou Paris.

Paris disse que o breve confronto ocorreu quando dois policiais locais que souberam da posição de Crooks no telhado tentaram subir e confrontar o atirador. Mas enquanto o policial estava “pendurado” no telhado, Crooks mirou seu rifle no policial e o policial caiu.

“Se os primeiros tiros foram disparados às 18h11 (18h11), o içamento do policial provavelmente não ocorreu mais – mais uma vez, vou dar um tempo, mas quero apenas colocá-lo no contexto de uma sequência de eventos – eu diria no máximo dois minutos e meio a três minutos antes do primeiro tiro ser disparado”, disse Paris.

“Foram minutos. Foi um período de tempo muito curto”, disse Paris.