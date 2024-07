Comitê Pop Rua/Jus visita unidade de acolhimento a pessoas em situação de rua na parte alta de Maceió

Para garantir que a população em situação de rua receba atendimento adequado às suas necessidades, membros do Comitê Pop Rua/Jus fizeram visita técnica na Casa de Passagem São Vicente de Paulo II, no bairro Benedito Bentes, em Maceió. A ação foi realizada nesta quinta-feira (11).

A promotora de Justiça Alexandra Beurlen explica que, durante a visita, os membros do Comitê puderam conhecer as instalações do local, a exemplo dos dormitórios, banheiros e refeitório. Em seguida, foi realizada uma roda de conversa para tratar sobre capacitação profissional.

“A gente precisa oferecer uma formação e uma ocupação a essas pessoas para que elas possam ser reintroduzidas na sociedade através da inclusão produtiva e, assim, tenham a sua dignidade de volta. Este é um ponto que a gente está querendo realçar no âmbito do Comitê”, destacou a promotora de Justiça.

Profissionalização

De acordo com o defensor público Isaac Souto, a roda de conversa foi um momento produtivo. Durante o diálogo, as pessoas manifestaram interesse em participar de capacitações profissionais e, assim, exercer uma atividade profissional.

“As pessoas se interessaram em fazer cursos em diversas áreas, seja de cabeleireiro, camareiro, hotelaria, mecânico, entre outras possibilidades. Foi muito produtivo. Dentro do Comitê Pop Rua/Jus, estamos buscando promover a inserção social por meio do trabalho”, destacou o defensor público.

População em situação de rua

Para Luis Barros, do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), fiscalizações como a realizada na manhã de hoje são importantes para que o poder público conheça, de perto, a realidade vivenciada pelas pessoas em situação de rua.

“Para a gente, da população de rua, o Comitê Pop Rua/Jus é um avanço. É importante que o poder público olhe para gente, visite esses espaços para ver a realidade que a população de rua vive. Agradecemos à promotora Alexandra, ao defensor Isaac e aos outros membros do Comitê”, finalizou.

Além de MPAL, DPE/AL e MNPR, participaram da ação Jorgina Sales, coordenadora do Consultório na Rua; e Joissy dos Santos, assistente social do Sesc.

Saiba mais

Idealizado pelo Poder Judiciário, o Comitê Pop Rua/Jus é composto por entidades do Sistema de Justiça e sociedade civil e tem como objetivo a promoção de políticas públicas voltadas à população em situação de rua.