Common desanimado com as escolhas presidenciais, mas diz que as pessoas precisam votar

Comum tem uma visão comum sobre as eleições presidenciais de 2024 – ele não está satisfeito com as escolhas.

Recebemos o rapper em Nova York na quinta-feira e nosso fotógrafo perguntou sobre celebridades como George Clooney expressando preocupações sobre Presidente Bidenas chances de vencer Donald Trump.

Common – que fez campanha para um colega de Chicago Barack Obama antigamente e Biden em 2020 – admite que está desanimado com os indicados para presidente, mas diz que isso não é desculpa para ficar de fora deste ciclo eleitoral.

Na opinião de Common… apesar da decepção no topo da chapa, é importante que as pessoas votem em novembro porque as disputas eleitorais também são importantes… e ele recita posições eleitas que considera fundamentais para progresso.

Common está ansioso pelo dia em que o governador de Maryland. Wes Moore tem a chance de concorrer e embora não houvesse muita empolgação em relação ao segundo mandato de Biden, ele nem sequer dizia o nome de Trump ou falava sobre celebridades como Rosa âmbar quem são agora apoiando DT.



Também conversamos com Common sobre música… ele lançou seu novo álbum “The Auditorium Vol. 1” na sexta-feira e tivemos uma análise das diferenças entre trabalhar com Kanye West e seu mais recente colaborador, Pete Rocha.





Common diz que Ye e PR são gênios no estúdio com formações musicais distintas… produtores que o ajudam a alimentar o apetite dos puristas do rap por novas músicas… como fizeram no “The Tonight Show” no início desta semana.