Como 538.967 ‘proprietários’ — e um presidente — administram os Packers

GREEN BAY, Wis. — Não há ninguém mais poderoso na organização do Green Bay Packers do que o presidente do time. No entanto, quando Bob Harlan ocupou o cargo por 19 anos e supervisionou o retorno da franquia à glória na década de 1990, ele nunca se disfarçou de Jerry Jones, Robert Kraft ou qualquer outro dono rico da NFL.

E ele garantiu que ninguém que trabalhava na Lombardi Ave. 1265 fizesse o mesmo.

“Eu sempre disse às pessoas da nossa equipe: ‘Toda vez que alguém ligar para esta organização, lembre-se de que eles são os donos do time, nós não'”, lembrou Harlan recentemente.

E há 538.967 deles que podem pegar o telefone a qualquer momento e discar 920-569-7500.

Seja Harlan de 1989 a 2008, Mark Murphy desde 28 de janeiro de 2008 ou o recentemente nomeado Ed Policy, que assumirá em julho de 2025, após Murphy atingir a idade de aposentadoria compulsória de 70 anos, nenhum deles jamais será dono dos Packers — embora o presidente essencialmente aja como o dono quando se trata de votar nas políticas da NFL.

Em termos mais simples, é assim que o time da menor cidade do esporte profissional americano opera, o único sem um proprietário controlador.

Os estatutos sociais dos Packers proíbem qualquer pessoa de possuir mais de 200.000 ações — proteção contra alguém que tenta controlar o time.

De acordo com os Packers, há cerca de 5.204.625 ações do time de propriedade dos mais de meio milhão de acionistas. As ações não pagam dividendos e não podem ser negociadas, portanto, não têm valor de mercado, embora possam ser transferidas para um membro da família.

“Realmente não há outro modelo para isso além deste”, disse Rick Chernick, um empresário de Green Bay que serviu no conselho de diretores do Packers de 1998 a 2022. “Não é como se o conselho ditasse algo no dia a dia; eles realmente não ditam. Os funcionários que se reportam a Mark e à equipe executiva são os que fazem a maior parte do trabalho. Somos como uma caixa de ressonância e ouviremos o que está acontecendo, faremos sugestões e daremos ideias.

“Mas é absolutamente fascinante quando você viaja e diz que está no conselho dos Packers, as pessoas dizem: ‘Quem tem um conselho?’ Beisebol, basquete, hóquei? Nenhum deles.”

O presidente dos Packers, Mark Murphy (à direita), não exerce o mesmo poder que um proprietário tradicional da NFL, como Robert Kraft, dos Patriots. Jeff Hanisch-USA TODAY Esportes

AINDA QUE OS ACIONISTAS eleger os membros do conselho, seja na reunião anual realizada em julho no Lambeau Field ou por procuração, não é exatamente uma eleição aberta. Este ano, por exemplo, há dois candidatos para duas cadeiras. Além disso, há apenas um candidato para substituir a membro do comitê executivo de saída Susan Finco, que atingiu a idade de aposentadoria compulsória. Um dos últimos atos da Finco foi presidir o comitê de busca para escolher o substituto de Murphy.

Murphy desempenhou um papel importante nas nomeações, embora haja um comitê de membros do conselho que sugere candidatos em potencial. O conselho é composto em grande parte por empresários e líderes comunitários, mas alguns têm laços com os Packers e/ou atletismo profissional ou universitário.

O atual conselho de 43 diretores inclui quatro ex-jogadores do Packers (LeRoy Butler, Johnnie Gray, George Koonce e Dexter McNabb), proeminentes empresários de Wisconsin e até mesmo um juiz do tribunal do circuito do condado. Do conselho, sete — incluindo o presidente do time — servem no comitê executivo.

Os ex-membros do conselho incluem o ex-comissário da Major League Baseball Bud Selig e o ex-diretor atlético da Universidade de Wisconsin Pat Richter.

Os membros do conselho não recebem nenhuma compensação financeira. No entanto, os membros do comitê executivo normalmente viajam para jogos fora de casa com o time e sentam-se no camarote dos donos visitantes.

“É um tipo diferente de conselho no sentido de que é realmente um conselho comunitário, formado por pessoas do nosso estado”, disse Richter, que atuou no conselho de 1996 a 2011. “Todos têm uma paixão pelos Packers, e acho que é aí que começa.

“Só porque as pessoas compraram times ou entraram em times, o sucesso de um time realmente depende do tipo de pessoas que você tem comandando o time. Eles tiveram muita sorte de trazer boas pessoas para lá, pessoas confiáveis. O conselho é realmente como um sistema de verificação e equilíbrio, por assim dizer, o que é bom. Se você dissesse que todos esses times profissionais eram de propriedade pública, esse é o modelo que você acabaria tendo.”

DESDE A EQUIPE foi concebida por Curly Lambeau e pelo jornalista local George Whitney Calhoun em 1919, houve seis vendas de ações — 1923, 1935, 1950, 1997, 2011 e 2022.

As primeiras vendas foram necessárias apenas para manter o time no mercado. As vendas mais recentes foram para melhorar as instalações do time, incluindo o Lambeau Field. Na última venda, cerca de 198.000 ações foram vendidas a US$ 300 cada para atualizações no Lambeau Field, incluindo novos painéis de vídeo e melhorias no saguão.

Nenhum dinheiro das vendas de ações pode ser usado para pagar jogadores, e todas as vendas precisam da aprovação da liga.

Foi antes da venda de 1997 quando Harlan, pela única vez durante sua presidência, disse que se sentia um estranho entre os outros 31 proprietários da liga. Harlan queria vender ações por US$ 200 cada para ajudar a apoiar a renovação do Lambeau Field, um projeto de US$ 295 milhões que foi financiado em grande parte por um imposto sobre vendas de meio por cento no Condado de Brown. A venda de ações, que adicionou 105.989 novos acionistas, foi responsável por apenas US$ 24 milhões desse total.

Após a apresentação de Harlan para um pequeno grupo de proprietários e para o comitê financeiro da NFL, ele deixou a sala para que o grupo discutisse.

“Aparentemente, um dos donos disse ao grupo: ‘Vamos tirar esses malditos fazendeiros e sua tundra congelada dessa liga'”, disse Harlan. “Outro dono veio até mim na manhã seguinte e me contou o que aconteceu. Depois de três viagens ao comitê financeiro, finalmente consegui aprovação.

‘[Steelers owner] Dan Rooney se levantou e disse ao grupo, ‘Green Bay é muito importante para esta liga. Acho que temos que dar a Bob todo o apoio ou nunca faremos isso.’ E acabamos obtendo uma votação unânime sobre isso. Fora aquela vez, nunca houve um problema.”

Murphy, que supervisionou duas vendas de ações, nunca sentiu qualquer resistência.

“O mais recente, [Cowboys owner] Jerry Jones veio até mim e disse: “Gostaria de aprender um pouco mais sobre isso, é um bom negócio”, disse Murphy. “Agora a liga está pensando em vender private equity. Essa é uma maneira dos times sacarem dinheiro.”

Desde então, a NFL tem mantido discussões internas sobre permitir que dinheiro de capital privado seja investido em times. Os Packers não seriam capazes de aceitar tal dinheiro, de acordo com Murphy.

No entanto, o time tem um fundo de reserva que Murphy disse no mês passado que foi avaliado em US$ 537 milhões. Murphy, que atuou como diretor atlético na Northwestern e Colgate antes de ser contratado para comandar os Packers, comparou isso a uma doação de uma universidade.

“Ou é o dinheiro que um dono abastado tem”, disse ele.

“Do ponto de vista do futebol, cada decisão que tomamos é: Isso vai nos ajudar a vencer?” Murphy acrescentou. “Não temos um dono que esteja querendo lucrar ou vender. Estamos focados em vencer.”

Se houver desvantagens do ponto de vista comercial, Murphy não vê nenhuma.

“Obviamente, muitos dos nossos [financial] o sucesso é devido ao sucesso da liga”, disse Murphy. “Mas a maioria dos times são bem-sucedidos financeiramente.”

Ed Policy está programado para se tornar o 11º presidente da equipe dos Packers quando substituir Mark Murphy em julho de 2025. AP Photo/Mike Roemer, Arquivo

O CONSELHO E o comitê executivo nem sempre foi tão desinteressado quanto é hoje. Harlan fez uma mudança significativa depois que assumiu como presidente em 1989, distanciando o comitê executivo das decisões do futebol.

Se isso não tivesse acontecido, ele acredita que nunca teria contratado o futuro executivo do Hall da Fama do Futebol Profissional, Ron Wolf, como gerente geral em 1991. Wolf havia recusado o cargo quatro anos antes, em parte, de acordo com Harlan, porque não queria responder a pessoas de fora do comitê do futebol.

No passado, os membros do comitê executivo se intrometiam em assuntos e decisões do futebol. O historiador da equipe Cliff Christl escreveu em 2021 que “[Vince] Lombardi e os três treinadores anteriores que sucederam Curly Lambeau foram todos selecionados pelo comitê executivo.”

A interferência continuou após a saída de Lombardi em 1969, embora Christl também tenha escrito em 2018 que ele “não culparia o comitê executivo mais do que os treinadores ou jogadores pelo quão ruim as coisas ficaram. Ao mesmo tempo, é por aí que eu começaria porque o comitê estava 0-para-4 quando se tratava de contratar treinadores.”

A política de Harlan era contratar pessoas do futebol para tomar decisões de futebol. Ele contratou Wolf em 1991. Wolf contratou o técnico Mike Holmgren em 1992. E os Packers venceram o Super Bowl XXXI após a temporada de 1996.

“Tivemos que mudar a maneira como fazíamos negócios”, disse Harlan. “Tivemos que fazer com que todos no conselho e todos no comitê executivo recuassem. Então, fui até o comitê executivo e disse a eles que tínhamos que fazer com que o comitê executivo e o conselho de diretores recuassem de se envolver em decisões de futebol. Nós suportamos 24 anos de futebol ruim [after the Lombardi era]e felizmente eles fizeram [agree to back off].”

Murphy continuou essa prática.

“Se não fosse por Mark e sua liderança e como ele administra as coisas, provavelmente seria difícil e poderia haver alguns desafios”, disse o atual GM do Packers, Brian Gutekunst. “Mas por causa dele e das pessoas envolvidas, acho que tem sido muito tranquilo.”

O ÚNICO MAIOR a diferença na estrutura hoje é que Murphy, quando contratou Gutekunst como gerente geral em 2018, decidiu que tanto o GM quanto o treinador principal se reportassem a ele. No passado, o treinador se reportava ao GM e o GM ao presidente.

Hoje em dia, a única responsabilidade que Gutekunst tem com o comitê executivo é dar um relatório de futebol em suas reuniões mensais. Fontes da diretoria de outros times disseram que invejam Gutekunst por não ter que responder a um dono.

“Eu acho que provavelmente há [envy]”, disse Gutekunst. “Eu acho que, apenas, é a habilidade de ter paciência, estamos fazendo as coisas do jeito certo. Mas sim, eu acho que provavelmente há, e eu sei que há muito orgulho em nossa organização em como fazemos as coisas nesse fato também.”

Há motivos para pensar que o comitê executivo e o conselho de diretores permanecerão afastados quando Policy se tornar o 11º presidente na história da equipe daqui a um ano. Policy, cujo pai, Carmen, serviu como presidente dos 49ers e dos Browns, está com os Packers desde 2012 e tem um entendimento completo de como a organização funciona.

“Toda a história desse time é quase como ficção para mim”, disse Harlan. “A maneira como começou, a maneira como as pessoas se apresentaram constantemente para salvar a franquia toda vez que ela estava em apuros, passando o chapéu e fazendo vendas de ações, acho que pode funcionar porque as pessoas que têm as ações respeitam o presidente. É uma situação única, mas funciona muito bem, eu acho.”