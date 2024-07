Como a estratégia de transferência do Man United está mudando para melhor

A contratação do zagueiro de 18 anos Leny Yoro por £ 52,1 milhões pelo Manchester United é o divisor de águas na tentativa do proprietário minoritário Sir Jim Ratcliffe de redefinir a política de recrutamento do clube e fazer da determinação, em vez do desespero, o novo princípio orientador no Old Trafford.

Pela primeira vez em muito tempo — provavelmente já em 2008 e nos dias anteriores à posse de Abu Dhabi no Manchester City — o United derrotou um grande rival na contratação de um jogador considerado um dos jovens talentos mais brilhantes do esporte.

O Real Madrid e o Paris Saint-Germain fizeram esforços neste verão para contratar o internacional francês sub-21 do Lille, mas nenhum deles estava preparado para igualar a oferta final do United por um jogador que tinha apenas 12 meses restantes em seu contrato com o time da Ligue 1. Yoro até expressou uma preferência em se mudar para o Madrid, potencialmente encerrando seu contrato e indo para o Santiago Bernabéu no final de seu contrato por pouco mais do que a taxa de compensação devida aos clubes quando jogadores com menos de 24 anos deixam o time que os desenvolveu.

Mas a persistência do United e a disposição de pagar uma taxa agora pelo jogador convenceram o Lille a fechar um acordo, com Yoro convencido de que Old Trafford e a Premier League seriam o destino perfeito para a próxima etapa de sua carreira.

O United contratou muitos jovens talentos nos últimos anos, mas nenhum desses jogadores foi alvo de um rival significativo. Jadon Sancho (£ 73 milhões, Borussia Dortmund), Antony (£ 80,9 milhões, Ajax) e Rasmus Højlund (£ 72 milhões, Atalanta) chegaram a Old Trafford por taxas excessivas, apesar do United não ter nenhuma competição óbvia para cada jogador. Em contraste, as tentativas de contratar Erling Haaland e Jude Bellingham durante a temporada 2019-20 do FC Salzburg e Birmingham City, respectivamente, não deram em nada, já que o United não conseguiu persuadir nenhum dos jogadores de que eles eram uma opção melhor do que o Borussia Dortmund.

Yoro é diferente. O United não só venceu a corrida, mas negociou uma taxa realista e fechou o acordo antes mesmo de uma bola ser chutada na pré-temporada, em vez de permitir que as negociações se arrastassem até agosto e precedessem os acordos de pânico que definiram o recente negócio de transferência do clube.

Então o que mudou? Ratcliffe quer simplesmente que o United mire nos melhores talentos jovens e se mova mais rápido para fechar negócios. Os dias de desperdiçar fortunas com jogadores envelhecidos com grandes salários acabaram.

“Prefiro assinar o próximo [Kylian] Mbappé em vez de gastar uma fortuna comprando sucesso”, disse Ratcliffe em março. “Não é tão inteligente comprar Mbappé. Qualquer um poderia descobrir isso. Mais desafiador é encontrar o próximo Mbappé, o próximo Jude Bellingham ou o próximo Roy Keane.”

A contratação de Leny Yoro é vista como uma grande vitória para o Man United e um sinal de que sua nova abordagem tem potencial. Manchester United/Manchester United via Getty Images

As raízes da nova abordagem do United podem ser rastreadas até a auditoria realizada pela equipe INEOS de Ratcliffe há quase um ano, após comprar uma participação minoritária no clube e administrar as operações de futebol da família Glazer.

Durante o longo período de due diligence examinando as finanças do United, Ratcliffe encarregou consultores seniores, incluindo Sir Dave Brailsford, Rob Nevin e Jean-Claude Blanc, de avaliar os últimos cinco anos de recrutamento de jogadores em Old Trafford. Uma fonte disse à ESPN que a auditoria identificou gastos excessivos, indecisão que levou a taxas de transferência inflacionadas e uma política falha de extensão de contratos de jogadores simplesmente para evitar que os jogadores se tornassem agentes livres. A visão era que a última política sozinha deixou o United com um time inchado por alguns jogadores que deveriam ter sido transferidos há dois ou três anos.

Este verão já viu uma mudança nessa abordagem. O zagueiro Raphaël Varane e o atacante Anthony Martial saíram no final de seus contratos, enquanto £ 40 milhões já foram arrecadados com as saídas do atacante Mason Greenwood (Marseille), dos zagueiros Willy Kambwala (Villarreal) e Álvaro Fernández (Benfica) e do meio-campista Donny van de Beek (Girona). Mais saídas de jogadores provavelmente ocorrerão, com o United exibindo uma crueldade que estava ausente desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson como técnico em 2013.

Fontes disseram à ESPN que os defensores Harry Maguire, Victor Lindelöf e Aaron Wan-Bissaka, além dos meio-campistas Scott McTominay e Christian Eriksen — todos sem contrato em 2025 — podem sair pela oferta certa neste verão, enquanto o ex-meio-campista do Madrid Casemiro também está disponível, apesar de ainda ter dois anos restantes em seu contrato. O atacante Antony, que está falhando, poderá sair por empréstimo se um clube estiver preparado para cobrir seu salário de £ 70.000 por semana. Parece uma liquidação, mas é algo que o United tem resistido amplamente nos últimos anos devido à política dos Glazers.

“Joel e Avram [Glazer] ficariam felizes em se livrar de Wan-Bissaka ou Lindelöf”, disse uma fonte à ESPN. “Mas eles olhavam para os números e perguntavam ‘Quanto poderíamos conseguir por eles e quanto custaria para substituí-los?’ Quando lhes diziam que custaria metade do preço manter os jogadores até o fim do contrato em vez de se livrarem e contratarem um substituto, a resposta sempre era mantê-los por mais um ano.

“Eles preferem pagar £ 10 milhões em salários e perder o jogador de graça do que gastar £ 20 milhões a mais para contratar um jogador melhor para substituí-los.”

Essa política agora foi relegada à história. Ratcliffe contratou Omar Berrada (CEO), Dan Ashworth (diretor esportivo) e Jason Wilcox (diretor técnico) para chefiar as equipes de operações de futebol em Old Trafford e os três homens conduziram a abordagem mais ágil e rápida. John Murtough, que deixou seu papel como diretor de futebol em abril, havia elaborado uma lista de alvos junto com o diretor de negociações Matt Hargreaves no início deste ano e que formou o modelo da estratégia de verão do United. O clube está mirando especificamente em jogadores que entram no último ano de seu contrato devido à capacidade de tirar vantagem dos clubes que precisam tomar uma decisão financeira em vez de uma decisão de futebol.

A diferença este ano é que Ashworth e Wilcox estão trabalhando em uma estrutura liderada por Ratcliffe e Berrada — o ex-diretor de operações do Manchester City que estruturou o acordo do City para Haaland em 2022 — em vez do regime esclerosado administrado pelos Glazers.

Outro elemento-chave é que o gerente Erik ten Hag agora tem um papel reduzido no processo de recrutamento de jogadores. Embora ele mantenha um envolvimento e contribuição, as principais decisões e ações são tomadas por Ashworth e Wilcox.

É uma mudança significativa. Em seu primeiro verão no comando, Ten Hag identificou Frenkie de Jong, do Barcelona, ​​como seu alvo prioritário, dizendo ao United que o ex-meio-campista do Ajax lhe garantiu que ele queria se mudar para Old Trafford. Mas, apesar da insistência de Ten Hag, fontes disseram à ESPN que o acampamento De Jong deixou claro aos executivos do United um mês antes do prazo de transferência que, tendo suportado quase dois anos de restrições da COVID durante seu tempo no Camp Nou, o internacional holandês queria experimentar a vida na cidade espanhola em tempos normais e não se mudaria para o United.

Ten Hag continuou insistindo que um acordo poderia ser fechado, mas quando ficou claro que De Jong não deixaria o Barcelona, ​​havia poucas opções disponíveis, o United havia perdido seus dois primeiros jogos da temporada e o pânico se instalou, o que levou à contratação de Casemiro do Real Madrid por £ 70 milhões.

Esse cenário não vai acontecer sob a nova estrutura e a política de seguir em frente rapidamente se um acordo não puder ser fechado foi vista na mudança para Yoro. Tendo tido duas propostas para Jarrad Branthwaite rejeitadas pelo Everton, Ashworth e Wilcox decidiram aumentar sua oferta para Yoro e fechar um acordo para o jogador da Ligue 1 em vez disso. O United ainda pode retornar para Branthwaite ou aumentar o interesse em Matthijs de Ligt do Bayern de Munique, mas eles resolveram pelo menos uma área-chave de recrutamento ao contratar Yoro.

Joshua Zirkzee foi a primeira grande contratação do United em julho, já que ele é um jovem talento comprovado que pode jogar em diversas posições e estava disponível por uma quantia modesta. Manchester United/Manchester United via Getty Images

Aos 18 anos, fontes disseram que Yoro era considerado uma oportunidade que o United não poderia perder. Ele era um jogador no radar deles — o clube vinha silenciosamente preparando as bases para uma mudança desde antes do final da temporada 2023-24, com os líderes do clube e o técnico realizando várias reuniões com ele para delinear como ele se encaixaria. Tendo sido superado pelo Real ao tentar contratar Eduardo Camavinga do Rennes em 2021, o United escolheu agir rápido nesta ocasião e foi recompensado por isso.

A primeira contratação de verão do United foi o acordo de £ 36,5 milhões para o atacante Joshua Zirkzee, de 23 anos, do Bologna. O internacional holandês é considerado um jogador que pode jogar em várias posições de ataque e ajudar a aliviar o fardo de marcar gols em Højlund — ele também se encaixa no perfil de ser jovem e relativamente barato.

Com mais de seis semanas restantes na janela de transferências de verão, o United ainda tem áreas para resolver em seu elenco. Eles estão mirando um volante e um zagueiro adicional, e podem buscar outros reforços se conseguirem se livrar de jogadores mais experientes.

Aconteça o que acontecer daqui para frente, o botão de reinicialização em Old Trafford foi firmemente pressionado por Ratcliffe e sua equipe. O United está se movendo mais rápido, mais decisivamente, gastando menos dinheiro e sendo mais clínico ao mover jogadores. A sensação de pânico e inépcia se foi, mas, no final das contas, o sucesso da nova abordagem só pode ser julgado pelo que acontece em campo.

Pela primeira vez em anos, porém, os sinais são promissores no United.