Como a liga de futebol juvenil de Snoop Dogg moldou CJ Stroud

FOI O verão de 2014, e Priest Brooks precisava de um quarterback.

Brooks passou os anos 1990 e início dos anos 2000 como rapper e produtor na Death Row Records, mas agora ele estava treinando o Pomona Steelers na Snoop Youth Football League.

Entra em cena CJ Stroud, de 12 anos.

Brooks sabia que era “difícil encontrar um bom quarterback naquela idade”, então ele “não podia ser exigente”. Ele tinha ouvido críticas positivas sobre Stroud, que morava 40 milhas a leste do centro de Los Angeles, em Rancho Cucamonga, Califórnia.

Quando recebeu a notícia de que Stroud havia deixado sua liga juvenil original em busca de mais competição, ele fez a ligação. Brooks convidou Stroud e sua família para um treino não oficial para ver se seria adequado, mas houve um pequeno soluço.

A mãe de Stroud, Kimberly, era cética sobre uma liga comandada pelo ícone do rap Snoop Dogg. Mas qualquer hesitação não durou muito.

“Quando fomos aos treinos reais e vimos como todos eram tão profissionais e ótimas pessoas”, Kimberly Stroud disse à ESPN. “Então não julgue um livro pela capa.”

Stroud deslumbrou com passes precisos e comandou o ataque enquanto “os garotos o perseguiam”, de acordo com Brooks, e seu jogo lhe rendeu uma vaga no time da liga sediada em Los Angeles.

Stroud jogou por duas temporadas na liga, mas os jogos não são mais os mesmos dos quais ele se lembra. A liga, que foi criada em 2005 para crianças entre 5 e 13 anos, plantou sementes que o ajudaram a desenvolver e aprender o benefício de construir relacionamentos com companheiros de equipe e treinadores. O quarterback do Houston Texans aprendeu sobre comunicação, colaboração e confiabilidade.

“Crianças em outras comunidades não tinham futebol que atendesse aos preços que suas mães podiam pagar”, disse Snoop. “Ao mesmo tempo, abrindo para outras crianças também. Mas o pensamento inicial era ajudar o centro urbano e dar a elas oportunidades de jogar.”

O quarterback do Houston Texans, CJ Stroud, dá crédito à Snoop Youth Football League por ajudá-lo a se tornar o líder que é hoje. Melina Myers/USA TODAY Esportes

Além de sua precisão pontual, a habilidade de Stroud de unificar companheiros de equipe independentemente de sua origem foi algo que ele aprendeu na liga de Snoop. Todas essas ferramentas ajudaram os Texans em sua busca para vencer a AFC South e chegar à segunda rodada dos playoffs durante a temporada de estreia de Stroud.

“Eu era tão competitivo e queria vencer, então pensei ‘tenho que encontrar uma maneira de ser um líder e me relacionar com esses caras’. Esse foi meu primeiro passo”, Stroud disse à ESPN. “Comecei a sair com os caras fora do campo, minha mãe chamava as crianças para passar a noite. Ela me deixava ir até a casa deles.

“Foi bom para mim aprender, é assim que se constrói uma irmandade. Eu nem pensava nisso naquela época. Mas agora que estou mais velho, é isso que aconteceu.”

BISBILHOTEIRO E STROUD agora tem um relacionamento de mentor-pupilo. Mas Snoop se apoia no quarterback tanto quanto para ganhar sabedoria que ele pode transmitir aos seus atletas.

“É especial porque [Stroud] é exatamente o que criamos para as crianças serem”, disse Snoop à ESPN. “Bons alunos, bons atletas, respeitando os mais velhos, os pais e sendo um ótimo ouvinte. CJ era um ótimo ouvinte. É por isso que ele está se traduzindo naquele campo de futebol em um grande líder.

“Gosto de obter informações dele porque ele é o futuro. … Então, poder interagir com os jovens e permanecer ativo. Isso é um presente, e adoro o fato de que minha liga de futebol criou isso.”

Retorno a quando @SnoopDogg revelou que CJ Stroud cresceu jogando na liga de futebol juvenil 😮

A liga tem cerca de 14-15 times com logotipos que lembram times da NFL. A temporada começa em setembro, quando eles sediam jogos em escolas locais na área. Há sete jogos antes do início dos playoffs, com os dois finalistas se encontrando no “Snooper Bowl”.

Snoop supervisiona tudo, mas ele delega responsabilidades a um conselho executivo e equipe que tem um presidente da liga e um comissário. Seu principal objetivo é fornecer uma saída para “pessoas que se parecem comigo”.

Foi a primeira vez que Stroud jogou em um time com garotos de Los Angeles e áreas vizinhas. Ele disse que isso o ensinou a “ganhar confiança e aprender o que funciona para quais caras” para tirar o melhor deles.

O que acelerou o processo foi Brooks, também conhecido como “Coach Fly”, um apelido que homenageia seus dias na Death Row Records com Snoop, durante o auge musical da banda na década de 1990, quando ele era conhecido como “Soopafly”. O relacionamento entre Coach Fly e Stroud se tornou vital na adolescência do quarterback.

Em campo, o treinador capacitou Stroud para liderar o ataque, o que ajudou Stroud a desenvolver seu papel de líder.

“O técnico Fly era o único na área que acreditava que CJ poderia executar um ataque de passe completo e ler as defesas”, disse o assistente técnico Mike Dedmen.

CJ Stroud posa com o treinador Priest Brooks do Pomona Steelers, à esquerda, e seu pai, Coleridge, em 2014. Crédito da foto: Kimberly Stroud. Kimberly Stroud

Fora do campo, Brooks “se destacou”, de acordo com Stroud, durante um momento difícil para a família Stroud. O pai de Stroud, Coleridge, foi condenado a 38 anos de prisão perpétua relacionados a acusações de sequestro, roubo de carro e roubo em 2015. Ele será elegível para liberdade condicional em 2040. Stroud chama Brooks de “uma figura paterna” em sua vida.

“O treinador Fly é uma pessoa incrível”, disse Kimberly Stroud. “Ele foi tão fundamental para CJ durante os anos mais difíceis de sua adolescência — quando o pai não estava mais lá, quando a mãe trabalhava muito.”

Brooks dispensou as taxas da liga e garantiu que Stroud tivesse uniformes. Stroud também construiu um vínculo com o filho de Brooks, DonJ’rael. Dormir na casa dos Brooks convidava a um senso de família estendida.

“É algo que eu simplesmente deveria fazer”, disse Brooks. “Ver a tristeza em seu rosto e o que ele estava passando de repente, era importante garantir que ele fosse cuidado. Eu digo a todos os meus filhos ‘Eu amo todos vocês instantaneamente’. Eu morreria instantaneamente por todos eles.”

CASA DO TREINADOR FLY é um lugar onde Stroud e até 10 companheiros de equipe se encontravam. Tudo faz parte da fundação que ajudou Stroud a fazer quem ele é hoje como um líder dos Texans.

As vezes em que jogavam futebol e corriam pelas ruas, quando Brooks e os outros treinadores ocasionalmente levavam as crianças para uma de suas pizzarias favoritas ou para o Dave & Busters para passear, tudo isso fazia parte do vínculo que seria fundamental para Stroud.

Durante seu ano de novato, seus companheiros de equipe eram sempre bem-vindos para visitar sua casa. O tight end Dalton Schultz passava para assistir a filmes. O chef pessoal de Stroud cozinhava para recebedores como Tank Dell e John Metchie III. O left tackle Laremy Tunsil e Stroud até iam a eventos de Halloween juntos.

“Sendo quem eu sou e crescendo no sul da Califórnia, você tem a chance de se envolver em muitas culturas diferentes”, Stroud disse à ESPN. “Eu consigo entender as pessoas pelo que elas realmente são. Eu meio que consigo me relacionar com as pessoas muito bem. Deus me abençoou com essa habilidade.”

Uma maneira de Stroud se relacionar com seus companheiros de equipe é por meio de conversas amigáveis. Na casa de Brooks, as crianças passavam horas fazendo piadas na varanda da frente. Ele disse que “essa era a praia deles”.

“Às vezes isso me incomodava”, Brooks disse rindo. “Eu tinha que ir atrás deles bem forte para afastá-lo de mim.”

Anos depois, Stroud ainda faz piadas com os companheiros de equipe. Na temporada passada, o offensive tackle George Fant, que jogou como power forward no Western Kentucky de 2011 a 2015, estava debatendo com Stroud sobre quem era o melhor jogador de basquete no vestiário.

Durante a conversa amigável, Stroud mostrou aos seus companheiros de equipe um vídeo viral cômico do ex-defensivo da NFL Anthony “Spice” Adams arremessando uma bola de basquete e errando todos os arremessos, alegando que seria Fant.

“Sua habilidade de se conectar com muitas pessoas diferentes de todas as esferas da vida definitivamente o ajuda a ganhar um vestiário”, disse o técnico do Texans, DeMeco Ryans. “Isso apenas torna mais fácil para nosso time progredir e avançar muito mais rápido por causa de sua habilidade de liderança.”

Aos 12 anos, Stroud sabia como liderar sessões de filmagem. Se os wide receivers corressem as rotas erradas, ele andava fisicamente pela rota para explicar como queria. Ele fez as mesmas coisas agora com o wide receiver Stefon Diggs e Nico Collins quando o coordenador ofensivo do Texans, Bobby Slowik, instalou uma nova jogada envolvendo movimento da dupla durante uma sessão de OTA em maio.

Stroud fez questão de conversar com todos quando era mais jovem — independentemente de terem jogado muito ou não — o que conectou o time.

“Ele sempre se esforçava para vir até nossa linha ofensiva e falar conosco”, disse Dominic Perez, seu antigo pivô na liga Snoop Dogg. “Não o estávamos protegendo em jogadas de passe só porque ele era o quarterback. Queríamos protegê-lo porque ele era CJ”

Os atuais companheiros de Stroud se sentem conectados em ambos os lados da bola.

“CJ é um cara ótimo, cara. É fácil trabalhar com ele”, disse o defensive end Will Anderson. “Grande amigo, ótimo irmão, ótimo companheiro de equipe e todas as coisas que você pede de um cara como ele.”

O Pomona Steelers não existe mais, mas Stroud continua conectado a alguns ex-companheiros de equipe em um bate-papo em grupo onde eles trocam orações e mensagens positivas, e Brooks estava presente no draft da NFL de 2023 quando os Texans fizeram de Stroud a segunda escolha.

Antes de se juntar à liga de Snoop, Kimberly Stroud sabia que seu filho era um líder, mas ela acredita que a liga aprimorou essa habilidade porque ele aprendeu a se comunicar com crianças de diferentes origens e criações.

O que começou como ceticismo para ela se transformou em uma família duradoura.

“A liga Snoop Dogg foi super instrumental na jornada de CJ”, disse Kimberly Stroud. “Foi uma vila que criou CJ Stroud, e não foi só sua mãe. Foi principalmente Deus, mas Ele colocou pessoas em nosso caminho para ajudar CJ em sua jornada. A liga Snoop Dogg foi uma delas.”