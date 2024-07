Como a morte de Matthew Perry leva o LAPD e a DEA a investigar redes de drogas em Hollywood

A morte de Matthew Perry está revelando um lado obscuro do cenário das drogas em Hollywood, com alguns nomes bem conhecidos implicados na investigação sobre o “Amigos“overdose fatal de cetamina da estrela.

O Polícia de Los Angelestrabalhando com o Agência Antidrogas dos EUA e a Serviço de Inspeção Postal dos EUAestá se preparando para anunciar possíveis acusações, que podem incluir homicídio culposo. Uma fonte revelou a Página Seis que além de Brooke Muellerque foi questionada sobre sua amizade com Perry, mas não é acusada de nenhum delito, outra atriz próxima de Perry também está sob investigação.

A vez em que Matthew Perry falou abertamente sobre sua batalha contra o vícioRoberto Ortega

Esta estrela da lista B, que apareceu na tela com Peradafoi fotografado com ele em um consultório médico conhecido por prescrever cetamina. O consultório médico negou ter Perry como paciente e disse, “Não estamos conversando com nenhuma autoridade policial sobre nenhum caso neste momento.”

Os investigadores provavelmente examinarão o celular da atriz em busca de mensagens de texto que possam fornecer informações críticas. Ex- CIA e FBI agente especial Tracy Walder explicou que as redes de drogas frequentemente usam fraudes postais para distribuir medicamentos prescritos, um crime federal.

“A intenção será a questão” Walder disse. “Eles obviamente sabiam que o que estavam fazendo era errado. No entanto, eles sabiam ativamente que, ao obter isso, o matariam?”

Possíveis acusações de homicídio involuntário

Walder sugeriu que poderia haver acusações de homicídio culposo, com pena de até cinco anos de prisão. Ela observou a prevalência do tráfico de drogas via correio, onde receitas legais são vendidas a preços inflacionados. “As pessoas pagam muito dinheiro para comprar drogas… Existem redes inteiras, é realmente perturbador.”

Walder também especulou que Perry poderia estar trocando receitas com amigos. “Ele poderia facilmente estar comprando drogas por meio de amigos, ‘se você me der dinheiro, eu lhe dou minha receita’, há todo um mercado para isso”, ela disse.

Advogado de Hollywood Cantor Mártirque trabalhou com Perada durante décadas, enfatizou a necessidade de processo caso alguém estivesse envolvido no fornecimento de cetamina a Perry. “Qualquer pessoa envolvida no uso inapropriado de cetamina por Matthew deve ser processada”, ele disse ao Page Six.

Keith Morrison, padrasto de Perry e apresentador do “Dateline” da NBC, negou envolvimento na investigação. A morte de seu enteado afetou profundamente a mãe de Morrison e Perry, Suzanne. Morrison descreveu sua dor: “Está com você todos os dias. Está com você o tempo todo.”

Perry foi encontrado inconsciente em uma jacuzzi em sua casa em Los Angeles em 28 de outubro. A autópsia revelou altos níveis de cetamina, doença arterial coronária e os efeitos da buprenorfina como fatores contribuintes.