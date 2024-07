Como a Venezuela se tornou surpresa nas quartas de final da Copa América

A Venezuela foi uma das três seleções, além da Argentina e do Uruguai, a somar o máximo de pontos na fase de grupos da Copa América de 2024. (Foto de Ronald Martinez/Getty Images)

“Mano, tenho fé“… Mano, eu tenho fé.

Ninguém sabe ao certo quem cunhou a frase — há várias teorias, nenhuma comprovada — que se tornou o slogan não oficial da seleção da Venezuela. Mas pegou. Assista aos jogos da Venezuela na Copa América, ou acompanhe-os nas redes sociais, e está em todo lugar.

“É parte da nossa identidade como time agora”, disse o capitão Salomón Rondón à Marca. “É parte do nosso futebol.”

“Você nunca pode perder a fé”, disse o técnico Fernando Batista na semana passada. “Na vida, não só no futebol. Por trás desse ditado, há um país inteiro. Mas é um ditado, só isso.”

O desempenho da Venezuela na Copa América até agora, com vitórias sobre Equador, México e Jamaica no Grupo B, deu aos fãs motivos para acreditar. O Vinotinto — assim chamados por causa da cor vinho-tinto de suas camisas nacionais — igualaram as favoritas Argentina e Uruguai como os únicos países a conquistar o máximo de pontos na fase de grupos do torneio, e agora enfrentam o Canadá nas quartas de final em Arlington, Texas, na sexta-feira.

Uma seleção que só chegou às semifinais da Copa América uma vez na história da competição, em 2011, agora está a uma vitória de igualar o feito — contra uma seleção canadense que participa do torneio pela primeira vez.

No ambiente ultracompetitivo do futebol internacional sul-americano, a Venezuela tende a lutar, ofuscada por vizinhos mais bem-sucedidos como Brasil e Colômbia. O status do beisebol como o esporte tradicional número 1 da Venezuela e a política tensa do país, levando a uma administração esportiva frequentemente caótica, não ajudaram.

“A Venezuela sofreu com muitos problemas não futebolísticos nos últimos anos”, disse o apresentador Jairo Robles, da estação de rádio venezuelana Sports 96.7fm, à ESPN. “Houve conflito entre a federação e os jogadores, problemas logísticos, muitas coisas negativas.

“Hoje, tudo isso melhorou. Eles estão no caminho certo, com a preparação certa, logística perfeita. Não há reclamações dos jogadores, então eles podem se concentrar no futebol.

“Então, você tem a forma dos jogadores com seus clubes. Muitos deles são jogadores-chave: Salomón Rondón no México [at Pachuca]Yeferson Soteldo no Brasil [at Santos and Gremio]a grande forma de Yangel Herrera no Girona [in LaLiga].

“Tudo isso se juntou na seleção nacional. Os jogadores venezuelanos sempre tiveram talento. Mas nunca foi bem organizado. É assim há décadas. Nunca houve preparação profissional. Agora, há.”

A Venezuela é o único país da CONMEBOL que nunca se classificou para a Copa do Mundo. Na tentativa de se classificar para o Catar 2022, eles terminaram em 10º, no último lugar da tabela com apenas 10 pontos, perdendo 14 de seus 18 jogos.

Na Copa América, além daquela semifinal de 2011 — quando foram derrotados pelo Paraguai nos pênaltis —, eles podem apontar para aparições respeitáveis ​​nas quartas de final em 2016 e 2019, perdendo em ambas as ocasiões para a Argentina. Mas na edição de 2021, eles foram eliminados na fase de grupos, sem vencer uma única partida.

No último ano, o clima mudou sob o comando do técnico argentino Fernando Batista. Ele foi nomeado em março de 2023, tendo trabalhado anteriormente como assistente do antecessor José Pekerman. Apesar de estar abaixo de oito das dez nações da CONMEBOL no Ranking Mundial da FIFA — apenas a Bolívia está abaixo — a Venezuela está em quarto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com seis jogos disputados.

O capitão e atacante da Venezuela Salomón Rondón é um dos maiores jogadores de todos os tempos do país. ) (Foto de ARIC BECKER/AFP via Getty Images)

Eles estão atrás da Argentina, Uruguai e Colômbia, mas à frente do resto, incluindo o gigante Brasil. Os seis primeiros colocados irão para a Copa do Mundo, com o sétimo colocado indo para os playoffs intercontinentais.

Os resultados e desempenhos têm sido encorajadores. A Venezuela empatou por 1 a 1 no Brasil em 13 de outubro e venceu o Chile por 3 a 0 quatro dias depois. Eles perderam apenas uma vez, para a Colômbia. Mas a natureza maratona das eliminatórias sul-americanas — com todos os 10 times no mesmo grupo — significa que ainda há mais 12 jogos a serem disputados, entre setembro de 2024 e setembro de 2025.

“A Venezuela está confirmando agora o que mostrou nas eliminatórias da Copa do Mundo”, diz Robles. “Eles estão em quarto, e não é coincidência que esses sejam os quatro times que lideraram os grupos na Copa América.

“Tudo se encaixou. Os jogadores entenderam as táticas e venceram partidas importantes. O que era difícil para a Venezuela antes era finalizar os jogos, os pequenos detalhes, e agora eles conseguiram fazer isso. No passado, eles não aproveitaram suas oportunidades.

“Independentemente do sistema — e nós usamos todas as formações que você pode imaginar, adaptando-nos ao que o jogo precisa — nosso estilo de jogo é inegociável”, disse o assistente técnico Leandro Cufre esta semana. “Tentamos ser proativos, para garantir que o adversário toque na bola o mínimo possível em nossa metade do campo. Essa é sempre a intenção.”

Ao entrar nesta Copa América, os jogadores e o técnico Batista enquadraram o torneio como uma continuação de uma curva de aprendizado, e não como um fim em si mesmo.

“Este é um processo, um projeto”, disse Batista. “Além dos resultados, há um projeto. Este [tournament] ajudará esses jovens a ganhar experiência, sabendo que podem ser o futuro da Vinho Tinto.”

Os preparativos da Venezuela para a Copa América foram questionados. Eles foram o único time a escolher não jogar nenhum amistoso pré-torneio em junho, preferindo se concentrar no treinamento em sua base em Tampa, Flórida. “Tivemos 15 ou 16 dias de treinamento”, disse Batista. “É o que queríamos. Reunir o grupo, trabalhar fisicamente e trabalhar nos detalhes.”

Até agora, esse trabalho valeu a pena. A Venezuela venceu o Equador por 2 a 1 em seu jogo de abertura em 23 de junho — ajudada por um cartão vermelho precoce para o atacante equatoriano Enner Valencia — e então venceu o México por 1 a 0, com o goleiro Rafael Romo sendo o herói após brilhantemente defender um pênalti aos 87 minutos.

O capitão Rondón marcou naquele jogo, também de pênalti, e depois balançou as redes na vitória por 3 a 0 sobre a Jamaica, que confirmou a liderança do Grupo B, classificando o time para as quartas de final com o Canadá.

Se a Venezuela tem uma estrela, é o centroavante Rondón, 34, ex-jogador do Málaga, West Bromwich Albion, Newcastle United e Everton, e agora do Pachuca da Liga MX. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos do seu país, com 43 gols, e o artilheiro da Copa América, com seis. Ele quebrará o recorde de presenças do país em torneios se jogar contra o Canadá.

Rondón vivenciou pessoalmente as decepções da Venezuela — e as quase derrotas na Copa América — nos últimos 15 anos.

“O que falta à seleção masculina é a Copa do Mundo”, disse ele à Marca no mês passado. “Nas eliminatórias, sempre competimos. Estamos em quarto 1720187747mas isso não significa nada ainda. Temos que continuar trabalhando e melhorando.

“Vamos usar esta Copa América para continuar fortalecendo o que fizemos como equipe. Chegar à Copa do Mundo [in 2026] seria fantástico, não apenas para a equipe e a federação, mas para o país.”

Em vez do status habitual de azarão, a Venezuela pode ser a favorita no jogo contra o estreante Canadá, que já eliminou o Chile e o Peru na fase de grupos.

“A Venezuela já esteve aqui antes”, Robles conta à ESPN. “Eles sabem o que é estar nas semifinais. Fizeram isso em 2011, quando estavam a um pênalti de passar para a final.

“É difícil prever se eles podem ser campeões, ou chegar à final. Mas eles mostraram isso nas eliminatórias da Copa do Mundo, empatando com o Brasil. Eles têm algo importante, além de serem organizados taticamente. Eles têm jogadores que podem abrir um jogo, que podem decidir sozinhos, como Yeferson Soteldo e [winger] Darwin Machis.

“Depois disso, você pode ganhar ou perder, mas eles podem estar entre os quatro melhores times da América. Acho que eles podem fazer isso. Qualquer coisa além disso seria um plus. Agora, o foco está no Canadá.”

Chegar às semifinais da Copa América não seria apenas uma conquista em si. Seria uma prova de que a fé dos fãs no time é justificada e uma evidência do ímpeto da Venezuela. Pode levá-los até a Copa do Mundo de 2026.