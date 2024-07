Como corrigir o erro “Esta versão do Xcode não é compatível” no macOS Sequoia

Principais conclusões O erro ‘Esta versão do Xcode não é compatível’ ocorre no macOS 15 Sequoia beta porque a versão atual do Xcode é incompatível com o sistema operacional beta.

Para instalar o Xcode 16 beta, visite a página Apple Developer Xcode, faça login e baixe a versão beta. Siga as instruções na tela para instalar e iniciar o Xcode Beta no seu Mac.

Se você preferir usar a versão estável do Xcode, desative a versão beta do macOS Sequoia acessando as Configurações do Sistema, desativando as Atualizações Beta e aguardando a próxima atualização estável do macOS.

A Apple acaba de anunciar o macOS 15 na WWDC 2024, e muitos de nós já instalamos sua versão beta apenas para experimentar os novos recursos introduzidos. O macOS Sequoia beta tem sido limpo até agora, mas há alguns soluços que você pode encontrar nele. Recentemente, comecei a enfrentar um erro ‘Esta versão do Xcode não é suportada’ no macOS 15 beta. A mensagem de erro completa diz-

‘Esta versão do Xcode não é suportada em esta versão de Mac OS.’

Geralmente não uso o Xcode com muita frequência, pois prefiro o VS Code. No entanto, ao tentar usar o Xcode no último macOS 15 Sequoia, fiquei preso com esse problema e o Xcode não iniciou.

Se você chegou até este artigo, então provavelmente você também ficou preso com esse erro e quer consertá-lo. Portanto, neste guia, mencionaremos algumas etapas de solução de problemas que você pode seguir para consertar esse problema no Xcode.

Correção: erro Esta versão do Xcode não é compatível no macOS Sequoia

O único motivo por trás desse problema é a execução no macOS 15 beta. O macOS 15 Sequoia não suporta a versão atual do Xcode, pois o sistema operacional ainda está na fase beta. No momento em que este artigo foi escrito, a versão mais recente do Xcode funcionava apenas no macOS Sonoma e versões anteriores.

Se você quiser usar o Xcode no seu Mac, então você terá que obter o Xcode beta ou mudar para a versão pública estável do macOS. Abaixo estão os passos para fazer isso:

1. Instale o Xcode Beta

A Apple lançou o Xcode 16 beta, que é suportado no macOS Sequoia. Sendo uma versão beta, você terá baixe-o da página oficial do Apple Developer. Para baixar e instalar o Xcode beta, siga os passos abaixo-

2. Desative a atualização do macOS Beta

Se você não quiser usar o Xcode beta, então você não tem outra opção a não ser optar pela atualização beta do macOS Sequoia. A versão atual do Xcode não é compatível com o macOS Sequoia mais recente, então você terá que voltar para a última atualização estável do macOS para usar o Xcode. Veja como fazer isso:

Imprensa Comando + Barra de espaço tipo Configurações de sistema e pressione Retornar .

Clique em Em geral no painel esquerdo das Configurações.

Agora, clique no Atualização de software opção.

Clique no eu botão ao lado do Atualizações Beta opção.

Agora, clique em Beta para desenvolvedores do macOS Sequoia e selecione Desligar

Clique em Feito para desativar as atualizações beta.

Isso não mudará seu Mac para a atualização estável. O Mac retornará para a versão estável assim que a atualização estável mais recente do macOS estiver disponível.

Conclusão

Como o macOS Sequoia ainda está em fase beta, você são mais propensos a enfrentar problemas com ele. O Xcode pode lançar o erro ‘Esta versão do Xcode não é suportada’ no macOS Sequoia. Há duas maneiras de corrigir esse problema, ou seja, obtendo o Xcode beta ou mudando para a atualização estável do macOS. O artigo acima o orientará sobre como corrigir esse problema do Xcode. Se você quiser experimentar o macOS Sequoia, é sugerido esperar até que a Apple libere a atualização estável.

