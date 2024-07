Principais conclusões O Windows 11 tem um plano de energia “Desempenho Máximo” que melhora a eficiência e a energia do PC, eliminando atrasos relacionados ao gerenciamento de energia.

Para habilitar este plano, vá ao menu Iniciar, abra o Painel de Controle, navegue até Opções de Energia e selecione “Desempenho Máximo” nos planos adicionais.

Se você não conseguir encontrar o plano, ainda poderá habilitá-lo manualmente usando o CMD, digitando um comando específico fornecido no guia detalhado.

A Microsoft introduziu um novo plano de energia chamado ultimate performance power plan no Windows 11. Habilitar esse plano de energia garante melhor eficiência e energia no seu PC. O ultimate performance power plan foi introduzido como um novo plano predefinido no Windows 11.

Este plano de energia remove a sondagem do hardware e permite que o hardware consuma toda a energia necessária para fornecer energia ao seu PC. Além disso, este plano trabalha na eliminação de todas as microlatências que estão associadas às estratégias de gerenciamento de energia. O plano de energia de desempenho final aumenta o desempenho do seu sistema, onde o hardware alterna constantemente entre os estados ocioso e ativo.

Como habilitar o desempenho máximo no Windows 11

Se você está buscando maximizar o desempenho do seu PC com Windows 11, especialmente se você precisa de alto poder computacional, o plano de energia Ultimate Performance foi projetado para você. Se você não tem certeza sobre como ativar este plano de energia, não precisa se preocupar — estamos aqui para simplificar o processo para você. Este artigo irá guiá-lo através das etapas para habilitar o plano de energia Ultimate Performance no seu PC com Windows 11, garantindo que você aproveite ao máximo os recursos da sua máquina.

Habilitando o Ultimate Performance Power Plan no Windows 11

Você pode habilitar facilmente o plano de energia de desempenho máximo no Windows 11 sem muita dificuldade. Se você quiser habilitar o plano de desempenho de energia máximo no seu PC, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Menu Iniciar pressionando o janelas tecla ou clicando no Começar ícone na barra de tarefas.

No Menu Iniciar, procurar por Painel de controle e abra-o no seu PC.

No Painel de controle, procurar Opções de energia e abra-o.

Aqui você verá uma opção suspensa ao lado do Mostrar planos adicionais opção. Clique nela para abrir o menu suspenso.

Aqui você verá um novo plano de desempenho chamado então Desempenho máximo. Selecione este plano de energia para habilitá-lo no seu PC.

Depois de habilitar este plano, você notará um desempenho melhor e mais aprimorado do seu PC, e o verá mais rápido do que nunca.

E se o Ultimate Performance Power Plan não estiver disponível no seu PC?

Alguns usuários podem não encontrar esse plano de energia no Painel de Controle. Provavelmente, os laptops podem não ter essas opções, mas às vezes o Desktop também não tem essa opção disponível. Se você não encontrar essa opção ou o plano de energia no seu PC, você terá que habilitá-lo manualmente usando o CMD.

Se você não sabe como habilitar manualmente o plano de desempenho de energia final no Windows 11 usando o CMD, siga as etapas fornecidas abaixo:

No Menu Iniciar, procurar CMD. Clique com o botão direito do mouse em prompt de comando e então clique em Executar como administrador para dar privilégios administrativos ao prompt de comando.

No prompt de comando, digite o seguinte comando- powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61 e bateu Digitar.

Depois de fazer isso, volte para o Opções de energia plano no Painel de controle e atualize a página.

Agora você verá o menu suspenso ao lado do Mostrar planos adicionais.

Abra o menu suspenso e você obterá o Desempenho Máximo plano de energia aqui. Selecione este plano, e o plano será habilitado no seu PC.

Perguntas frequentes Como faço para ativar o modo de desempenho máximo? Você pode habilitar facilmente o modo de desempenho máximo no seu PC a partir das opções de energia no Painel de Controle. Já discutimos como você pode habilitar o plano de energia no seu PC neste artigo, então você pode ler isso para habilitá-lo no seu sistema. O que fazer quando o Ultimate Performance Plan não está disponível? Quando o ultimate performance plan não estiver disponível no seu PC, você terá que habilitá-lo manualmente a partir do CMD. Você pode consultar o artigo acima para saber como habilitar o ultimate performance plan usando o CMD. O modo Ultimate Performance é seguro? Sim, o modo de desempenho máximo é completamente seguro, e você certamente pode habilitar esse modo no seu PC. No entanto, seria recomendado não usar esse modo quando estiver viajando. Você só deve usar esse modo quando tiver conectado seu laptop ao carregador, porque esse plano de energia consome mais energia.

Resumindo

Seguindo os passos acima, você pode habilitar o plano de desempenho máximo no seu PC. Nós discutimos como habilitar o plano de energia e o que fazer se esse plano não estiver disponível por padrão no seu PC.