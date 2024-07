Como habilitar ou desabilitar o teclado de toque no Windows 11

Principais conclusões Para habilitar o teclado de toque no Windows 11 para dispositivos touchscreen, acesse o aplicativo Configurações e navegue até a seção Personalização. Clique na opção da barra de tarefas e alterne o teclado de toque para habilitá-lo.

Se você estiver usando um PC com tela sensível ao toque com Windows 11, ter um teclado de toque ou um teclado virtual na tela pode ser muito útil. Esteja você em um tablet com Windows 11 ou um laptop 2 em 1, você pode nem sempre usar um teclado físico. Nesses casos, o teclado de toque fornece uma maneira conveniente de digitar diretamente na tela. Mas como você habilita esse recurso no Windows 11? O teclado de toque é uma ferramenta interna que você pode ativar facilmente por meio das Configurações.

Como habilitar o teclado na tela no Windows 11

Se você não sabe como habilitar teclados touch no Windows 11, então este artigo vai te ajudar com isso. Neste artigo, vamos discutir como você pode habilitar teclados touch no Windows 11.

Habilitando o teclado de toque no Windows 11

Você pode habilitar facilmente o teclado de toque no Windows 11 a partir do aplicativo Configurações no seu PC. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Configurações aplicativo no seu PC. Você pode procurar por Configurações no menu iniciar ou pressione o Windows + I combinação de teclas para abrir as Configurações no seu PC.

Vá para o Personalização seção nas Configurações. Você pode fazer isso clicando no Personalização opção na barra lateral esquerda das Configurações.

Clique no barra de tarefas opção na personalização da tela à direita.

Na barra de tarefas, clique em ícones de canto da barra de tarefas. Aqui você verá duas opções agora- teclado de toque, touchpad virtual, e menu caneta .

Habilitar o teclado de toque alternar.

Após habilitar a alternância do teclado de toque, você verá um pequeno ícone de teclado aparecer no canto inferior direito da sua barra de tarefas. Clicar neste ícone abrirá um teclado virtual na sua tela, bem na barra de tarefas.

Se você não estiver usando seu PC com tela sensível ao toque, você pode clicar nas teclas do teclado virtual para digitá-las. No entanto, se você estiver usando o PC no modo tela sensível ao toque, você pode tocar nas teclas para digitá-las.

Desativando o teclado de toque no Windows 11

Se você não quiser mais usar o teclado de toque no seu PC Windows, você pode desativá-lo a qualquer momento. Desabilitar um teclado de toque é tão fácil quanto desabilitá-lo, e você pode fazer isso facilmente em algumas etapas. Para desabilitar o teclado de toque no Windows 11, siga as etapas fornecidas abaixo-

Vá para o configurações da barra de tarefas no seu PC. Para abrir o configurações da barra de tarefas, clique com o botão direito na barra de tarefas e, em seguida, clique em configurações da barra de tarefas. Você será direcionado para o barra de tarefas seção no personalização nas configurações.

Aqui clique no ícones de canto da barra de tarefas opção. Agora entre as opções que você tem, desligue o teclado de toque alternar.

Agora, o pequeno ícone de teclado no canto inferior direito da barra de tarefas desaparecerá e você não poderá mais usar o teclado de toque no Windows 11.

Perguntas frequentes

Quando o teclado de toque é útil?

O teclado de toque é útil quando você está usando um tablet Windows ou laptop 2 em 1. Se você não quiser usar o teclado físico no seu tablet Windows ou laptop 2 em 1, então um teclado de toque pode ser útil.

Como usar o teclado virtual do Windows 11?

Você pode habilitar facilmente o teclado de toque no Windows a partir das configurações da barra de tarefas. Já discutimos como você pode habilitar teclados de toque no Windows 11.

Como abro o teclado de toque no Windows 11?

Após habilitar o teclado de toque no Windows 11, você verá um pequeno ícone de teclado no canto inferior direito da barra de tarefas. Clicar neste ícone abrirá o teclado de toque, e você poderá usá-lo ao usar seu PC no modo touchscreen.

Como desativar o teclado de toque no Windows 11?

Você pode simplesmente desabilitar o teclado de toque desligando a alternância do teclado de toque nas configurações da barra de tarefas. Nós discutimos as etapas para desabilitar o teclado de toque no artigo acima, então você pode seguir isso para desabilitar o teclado de toque.

Palavras Finais

É assim que você pode habilitar ou desabilitar o teclado de toque no Windows 11. Seguindo os passos acima, você poderá habilitar ou desabilitar o teclado de toque no Windows 11.