Como Maresca está lidando com os primeiros e complicados dias no Chelsea

SANTA CLARA, Califórnia — Dois membros do time de futebol americano da Universidade de Stanford tentaram passar pela segurança e entrar no primeiro treino do Chelsea na turnê de pré-temporada deste verão pelos Estados Unidos. “Só precisamos pegar uma coisa dos nossos armários… mas não conte ao técnico”, disse um deles a um guarda nada impressionado e impassível no Portão 1 do Estádio Stanford, todos banhados pelo calor de 32 graus Celsius de terça-feira.

A intriga em torno do Chelsea é abundante, particularmente a versão de 2024 sob o comando do novo técnico Enzo Maresca. O italiano de 44 anos, premiado do Leicester City após sua campanha vencedora do Championship para substituir Mauricio Pochettino, é o quarto técnico permanente do clube desde que Todd Boehly e Clearlake Capital concluíram sua aquisição do clube em maio de 2022.

Um investimento impressionante de £ 1 bilhão em jogadores veio em seguida, mas os resultados até agora não. A grande maioria deste elenco tem contratos de longo prazo — oito anos em alguns casos — e, portanto, o ônus está diretamente sobre o treinador principal para moldar um grupo talentoso em um time capaz de ganhar títulos.

O primeiro vislumbre público aconteceu no amistoso de quarta-feira à noite contra o Wrexham, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, e talvez tenha sido mais revelador do que Maresca gostaria.

O time da League One estava a oito minutos de causar uma surpresa, já que gols de Luke Bolton e Josh Marriott anularam o gol de abertura de Christopher Nkunku aos 35 minutos. Lesley Ugochukwu salvou a igualdade com um gol tardio, mas o empate por 2 a 2 — embora dificilmente importante isoladamente — é um lembrete do trabalho que temos pela frente para moldar esse time à sua própria imagem.

Moldando o Chelsea de Maresca

Maresca ficou encorajado pelos contornos do que ele chamou de uma nova “identidade”.

Sua abordagem baseada na posse de bola é bem documentada, e seu time do Chelsea aproveitou 73% da bola em sua primeira partida. Também houve o uso de laterais invertidos, Reece James entrando no meio-campo da lateral direita durante o primeiro tempo — 10 jogadores foram trocados no intervalo — antes de Malo Gusto pegar o bastão no segundo período.

James parecia mais em casa lá do que Gusto, mas isso representa uma mudança marcante para ambos os jogadores. James jogou no meio-campo no início de sua carreira, emprestado ao Wigan durante a temporada 2018-19, mas tanto ele quanto Gusto estão predominantemente no seu melhor quando voam pelo flanco direito. Talvez James se voltando para um papel mais sedentário proteja aqueles tendões problemáticos que minaram a parte mais recente de sua carreira até agora.

Os dois gols sofridos pelo Chelsea aconteceram ao perder a bola no seu próprio campo, consequência de tentar jogar desde trás, como Maresca exige.

Enzo Maresca é o quarto técnico permanente a assumir o comando do Chelsea desde a aquisição de Boehly-Clearlake em maio de 2022. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

“Esta noite foi importante para começar a ver a identidade do time e a identidade está lá esta noite”, ele disse após a partida. “Com certeza, vamos sofrer gols nesta temporada jogando de trás. Espero que não muitos. É um dos riscos que você corre tentando construir de trás.”

Fontes disseram à ESPN que muitos jogadores acharam o programa de treinamento de pré-temporada de Pochettino particularmente difícil, dada a grande quantidade de corrida e resistência física que ele continha. O trabalho inicial de Maresca se concentrou mais na posse de bola. A sessão que aqueles jogadores de Stanford tentaram invadir estava, na verdade, aberta apenas à mídia e cerca de 20 a 30 VIPs — uma combinação de moradores locais especialmente convidados e outros com conexões com a Chelsea Foundation ou patrocinadores.

Ele mostrou um exercício no qual os jogadores eram encorajados a jogar a bola para fora da defesa, um componente-chave do estilo preferido do italiano. Maresca inicialmente ficou quieto enquanto os jogadores faziam seus aquecimentos, mas uma vez que o exercício começou, ele estava gritando ordens do círculo central para ajudar a guiar o jogo. O time foi instruído a mover a bola rapidamente pelo meio-campo antes de trabalhar para um cruzamento que encontrasse um finalizador em uma posição central.

Os primeiros seis jogos do Chelsea Dom, 18 de agosto 16:30 Cidade do Homem (H) Dom, 25 de agosto 14:00 Lobos (a) Dom, 1 de setembro 13:30 Palácio (H) Sáb, 14 de set. 20:00 Bournemouth (a) Sáb, 21 de set. 12:30 West Ham (a) Sáb, 28 de set. 15:00 Brighton (H)

Fontes disseram à ESPN que muitos jogadores ficaram impressionados com os treinos de Maresca até agora, tendo trabalhado com um grupo menor em Cobham antes de embarcar para os EUA na segunda-feira.

“A primeira mensagem [to the group] é que ele ama a bola”, disse James à ESPN. “Ele ama jogar, é muito tático e, portanto, [there’s been] muita informação, muita compreensão e muita brincadeira e erros para aprender mais rápido.

“Acho que o novo gerente até agora tem sido muito bom. Ele estabeleceu padrões realmente altos e estou animado para a nova temporada começar.”

Lidando com as consequências de Fernández

Os primeiros compromissos de Maresca com a mídia foram complicados pela controvérsia em andamento em torno de Enzo Fernández. O meio-campista é alvo de investigações tanto da FIFA quanto do Chelsea após postar um vídeo no qual ele e vários companheiros da seleção argentina cantavam um canto racista e depreciativo sobre a herança dos jogadores franceses.

Isso desencadeou um debate mais amplo sobre valores culturais e até levou o hino nacional argentino a ser vaiado no jogo de abertura da seleção masculina nas Olimpíadas, realizado neste verão na capital francesa, Paris. No Chelsea, a decisão do zagueiro Wesley Fofana de rotular publicamente o vídeo de Fernández como “racismo desinibido” ampliou o problema — agora é inegável que Fernández terá pontes a consertar com certos companheiros de equipe quando se juntar ao time na segunda-feira.

“Não creio que haja más intenções por trás [it] então, partindo desse ponto, para mim é bem fácil”, Maresca disse à ESPN em uma entrevista exclusiva no começo desta semana. “O jogador já fez uma declaração se desculpando.

“Eu não acho [there will be a problem with team spirit] para ser honesto. Provavelmente [Fofana’s comment] é a reação imediata, mas no geral, não acho. Falei com Enzo, mas como eu disse, falei com todos eles.”

O Chelsea divulgou uma declaração condenando as ações de Fernández e planeja enviá-lo para um curso educacional — além de uma provável multa — mas Maresca precisará assumir um papel ativo na reintegração do jogador, dada a falta de jogadores experientes e experientes no elenco. James é o capitão do clube, com 24 anos, mas Maresca se recusou a confirmar se ele permanecerá assim na nova temporada.

Pochettino usou a pré-temporada para avaliar suas opções antes de selecionar James há 12 meses, então não há nada de diferente em Maresca adotar uma abordagem semelhante. No entanto, Pochettino não teve que lidar com uma questão tão potencialmente divisiva logo no início de sua gestão.

Encontrando calma em meio ao caos do Chelsea

O Chelsea adotou uma política deliberada de contratar os melhores jovens talentos em contratos longos com o objetivo de moldá-los em um time. Depois de Thomas Tuchel, Graham Potter e Pochettino, Maresca é o quarto técnico permanente encarregado dessa responsabilidade. No entanto, nenhum dos antecessores de Maresca recebeu um longo período de tempo para implementar seus métodos. Tuchel foi demitido quatro meses após a aquisição de Boehly-Clearlake, Potter durou sete meses, enquanto Pochettino saiu por consentimento mútuo após uma temporada solitária.

Portanto, era tentador perguntar se Maresca está confiante de que terá o tempo necessário para ter sucesso.

“Para mim, e também acho que é útil para mim, eu apenas foco em como posso melhorar os jogadores e como posso melhorar o time”, ele respondeu. “Então, a partir daí, vamos começar os jogos e tentar ganhar jogos.

“Falando sobre tempo, não estou focado nisso. Estou focado, por exemplo, hoje, nesta sessão da tarde, em como podemos trabalhar com os jogadores e tentar melhorá-los. O foco é apenas sobre isso. Adoro estar focado nisso. Também porque acho que é um desperdício de energia, um desperdício de tempo pensar em tempo.”

Depois de gastar tanto em jogadores, porém, o Chelsea espera competir pelos maiores prêmios do jogo mais cedo ou mais tarde. E depois de minimizar qualquer conversa sobre tempo na função, pareceu significativo que sua próxima resposta a uma pergunta sobre diminuir a diferença para o Manchester City e o Arsenal fez referência à longevidade de seus colegas.

A adequação de Reece James para jogar como lateral invertido tem sido um dos aspectos táticos mais intrigantes do novo Chelsea de Enzo Maresca. Lyndsay Radnedge/ISI Photos/Getty Images

“A única coisa que posso dizer é que a cidade [have had] oito, nove anos com o mesmo empresário”, disse Maresca. “Mikel [Arteta] está no Arsenal há cinco anos, então não é só isso que começamos este ano… Não estou dizendo que precisamos desses anos para atingir esse nível, espero que possamos atingir esse nível muito em breve, mas a única diferença que vejo entre Chelsea, Arsenal e Manchester City neste momento é a diferença de tempo com o mesmo técnico.”

Tanto Arteta quanto o chefe do City, Pep Guardiola, ostentam um nível de controle em seus respectivos clubes que os gerentes anteriores do Chelsea não desfrutaram sob Boehly-Clearlake. Fontes disseram à ESPN que Tuchel, Potter e Pochettino tiveram várias frustrações com a abordagem da hierarquia para administrar o clube. Todos os três gerentes tiveram uma palavra a dizer sobre os alvos de transferência, mas a deles era apenas uma voz na sala entre os codiretores esportivos Paul Winstanley e Lawrence Stewart, analistas de dados informando a tomada de decisões e, claro, os coproprietários Boehly e Behdad Eghbali.

Outros também têm contribuição, como o chefe de goleiros globais Ben Roberts e o chefe de recrutamento Joe Shields, que foi particularmente instrumental na contratação de Romeo Lavia do Southampton. Maresca precisa provar que pode se encaixar nessa estrutura.

Quando perguntado se ele estava feliz com o nível de influência que receberá, ele respondeu: “Absolutamente sim. É difícil julgar o passado. Eu não estava aqui, então é muito difícil. A única coisa que posso dizer é que quando você vai na mesma direção — dono, diretor esportivo e gerente — é muito mais fácil para todos.”

Kiernan Dewsbury-Hall está sob um tipo único de pressão a esse respeito. O jogador de 25 anos foi contratado do Leicester a pedido de Maresca, e o sucesso do meio-campista, portanto, também servirá como validação da perspicácia do treinador principal no mercado de transferências aos olhos de muitos no clube.

Um início rápido em campo ajudará a convencer a todos de que Maresca pode ter sucesso onde seus antecessores falharam. Todos os olhos estarão voltados para o Chelsea, que busca dar os próximos passos.