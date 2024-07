Como o basquete feminino dos EUA se consolidou antes das Olimpíadas de Paris

Cada corrida de campeonato tem seu momento.

Para a seleção feminina de basquete dos EUA, o treino de segunda-feira pode acabar sendo o catalisador que levará as americanas à oitava medalha de ouro consecutiva nas Olimpíadas de Paris.

Depois de descansar no domingo após um voo de 10 horas de Phoenix para Londres, o Team USA realizou seu primeiro treino desde a derrota para o Team WNBA no WNBA All-Star Game no fim de semana. E foi tudo o que a treinadora Cheryl Reeve queria de seu time.

“Achei que era uma prática da qual precisávamos”, ela disse em Londres. “Você não tem muitas oportunidades e eu adorei nossa abordagem. … Houve muitos intangíveis que ocorreram na prática que foram ótimos para nós.”

Reeve descreveu o treino como “muito ativo”, mas A’ja Wilson disse que parecia mais como se “tivéssemos morrido” porque havia “muita corrida”. A sessão fez os corpos dos jogadores se movimentarem, os fez subir e descer a quadra, os deixou concentrados.

“Este é o Dia 1”, disse Wilson. “Este é o Practice 1, Step 1 para o padrão e para onde queremos ir, então não podemos realmente tirar muitos treinos de letra ou levianamente.”

Essa prática deu o tom.

“Vamos para o número oito”, disse a atacante Napheesa Collier. “Ninguém quer ser o único a quebrar essa sequência.”

Imediatamente após o Team WNBA derrotar o Team USA na noite de sábado, Reeve não tinha certeza do que havia descoberto sobre seu time.

Mas ela precisava saber se seus jogadores aprenderam alguma coisa com a derrota e como — ou se — isso os animaria e os faria acreditar no que Reeve e sua equipe estavam tentando fazer.

A goleada de 27 pontos sobre a Alemanha na terça-feira trouxe algumas respostas para Reeve. Também não poderia ter vindo em melhor hora, já que a exibição foi o último aquecimento do Time EUA antes da abertura olímpica na segunda-feira contra o Japão.

“Foi um bom jogo para nós”, disse Reeve, “e algumas das coisas que estávamos tentando realizar foram trabalhadas no único dia que tínhamos antes do jogo.”

Desde que a seleção nacional se reuniu em Phoenix na sexta-feira passada, preparar a equipe dos EUA para as Olimpíadas tem sido um curso intensivo para Reeve, sua equipe e as jogadoras. Elas treinaram na sexta-feira, fizeram uma caminhada na manhã de sábado, jogaram no sábado à noite, voaram para Londres depois do jogo, treinaram na segunda-feira e jogaram na terça-feira. Quando a seleção nacional saiu da quadra na O2 Arena de Londres, elas estavam juntas como uma equipe há apenas uma semana e meia no total, incluindo os dois campos de treinamento de fim de semana realizados em fevereiro e abril.

“Acho que é provavelmente o menor tempo que passamos juntas”, disse Diana Taurasi — que ganhou cinco medalhas de ouro olímpicas — após a vitória de terça-feira. “Agora é hora de ir. Este foi um ótimo jogo de preparação para nós. Vimos melhora.

“Leva tempo para se unir e saber o que gostamos de fazer, o que não queremos fazer. Então [Tuesday] foi um passo na direção certa.”

O processo de união da equipe começou na noite de sábado, no voo para Londres, onde as mulheres americanas ficaram por alguns dias antes de pegar um trem sob o Canal da Mancha para Paris na quinta-feira.

Assim que a porta de embarque se fechou atrás deles, o barulho do fim de semana foi encerrado e a seleção nacional pôde começar a se concentrar no que os esperava na França, disse Wilson.

“Estou muito feliz que o All-Star acabou e que finalmente podemos ficar longe de todo o barulho e ficar dentro de nós mesmos e entender que temos que manter o principal como o principal”, disse Wilson.

Por enquanto, grande parte do ruído externo foi silenciado e o trabalho se intensificou.

A treinadora da equipe dos EUA, Cheryl Reeve, sabia que o mais importante durante os treinamentos e treinos era manter as coisas simples. Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

Sabendo que não teria muito tempo com as jogadoras, Reeve, que é a treinadora do Minnesota Lynx, e sua equipe do Team USA trabalharam com antecedência. Elas estavam familiarizadas com as jogadoras por enfrentá-las na WNBA e pelo tempo que passaram juntas com o USA Basketball em anos anteriores, e a equipe sabia que tipo de esquemas ofensivos e defensivos queriam executar.

A chave quando ela instalou tudo nos dois campos de treinamento e na última semana foi manter tudo simples. Sua esperança é que um jogador a deixe saber quando algo não for “instintivo” para eles, e então ela se ajustará de acordo. Há uma curva de aprendizado definitiva quando os jogadores saltam de seus times da WNBA para a seleção nacional em questão de dias, seja se ajustando aos esquemas ou à linguagem ou confiando no processo de Reeve e comprando, disse Wilson.

“É melhor fazer menos para que esses caras possam estar em um lugar onde estejam apenas jogando e, assim, não impor muito a eles, dando-lhes algum espaço para que possam ser os grandes jogadores que são”, disse Reeve.

A maioria dos esquemas projetados será na defesa, disse Reeve, enquanto o ataque será um pouco mais improvisado. O Time EUA já começou a flexionar sua defesa, mantendo a Alemanha com 29,4% de aproveitamento em arremessos de quadra na terça-feira à noite.

“Sempre queremos ter a melhor noite de arremessos, mas você sempre pode contar com a defesa”, disse a central Brittney Griner. “Uma coisa que o técnico falou é sobre nossa capacidade de jogar com pressão, defender, realmente causar estragos lá fora, e acho que realmente confiamos nisso e na fisicalidade também.

“Isso é algo que você sempre vê conosco: primeiro a defesa e depois o ataque.”

Jogadoras deixaram seus times da WNBA há uma semana, mas algumas podem acabar jogando em outra posição só para jogar na França.

Jackie Young treina na segunda-feira antes de marcar oito pontos na vitória do Time EUA sobre a Alemanha. Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

Para Reeve, é um sacrifício que os jogadores da equipe olímpica têm que fazer se quiserem jogar por seu país. Jogadoras como Alyssa Thomas e Collier podem ter que jogar fora de posição se quiserem estar na quadra com nomes como Breanna Stewart ou Wilson, Reeve explicou.

“Acho que eles provavelmente preferem jogar em sua própria posição, mas acho que estar em quadra com os melhores jogadores do nosso time, acho que isso é importante para nós”, disse Reeve. “E é nosso trabalho tentar ajudá-los a trazer o melhor deles, apesar da posição em que estão jogando.”

Dar o salto de seus times da WNBA para a seleção nacional, sem muita pausa e fazendo isso perfeitamente, é apenas “o que fazemos”, disse Stewart. Por anos, muitas fizeram isso regularmente quando saltavam entre seus times da WNBA e os times internacionais pelos quais jogaram na offseason e, então, para algumas poucas selecionadas, a seleção nacional.

“Somos camaleões”, disse Taurasi. “Qualquer camisa que vestimos, é isso que fazemos.”

Ao longo da semana passada, a seleção nacional ecoou sentimentos semelhantes sobre como eles abordam o caos organizado do calendário. Sabrina Ionescu prefere se concentrar no que ela pode controlar. Collier nunca olha muito para a frente, sempre se concentrando no próximo jogo e no próximo time.

Reeve, que é treinador desde 1988 e atuou como técnico da USA Basketball em alguma função desde 2014, está impressionado com a forma como os jogadores conseguem conciliar e equilibrar todos os seus times e tudo o que isso envolve.

“Onde quer que seus pés estejam, eles têm essa habilidade de compartimentar. Eu acho que é realmente especial. Eu acho que eles fazem parecer fácil para que as pessoas não falem sobre isso”, disse Reeve. “Eles têm que desligar onde quer que estejam e simplesmente entrar e obter essa adesão completa a qualquer sistema em que estejam. E eu me maravilho com a habilidade deles de fazer isso.”

Brian Windhorst, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.